جدّة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة النهدي الطبية ("النهدي" أو "الشركة")، شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني والأشهر الستة الأولى من العام 2024م (النصف الأول من العام 2024م).

الملخّص المالي للربع الثاني من العام 2024م

الأداء المالي

سجّلت "النهدي" نمواً إيجابياً في إيراداتها لثالث ربع على التوالي مدعوماً بزيادة النمو في قطاع البيع بالتجزئة بنسبة 8.9% إلى جانب حصد نتائج استثماراتها الاستراتيجية والمتمثلة في قطاع خدمات الرعاية الصحية وقطاع البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نمت إيراداتها بنسبة 100.1% و 186.8% على التوالي. ويرتكز أداء الشركة المرتبط بعمليات البيع بالتجزئة على النمو المستمرّ في القطاع الدوائي والاستثمار في نمو المنتجات غير الدوائية.

ونتيجةً لذلك، سجّلت "النهدي" بشكل عام نمواً قوياً في الإيرادات خلال الربع الثاني من العام 2024م، بنسبة 10.8% مقارنةً بنسبة 7.2% في الربع الأول من العام 2024م ونسبة 3.6% في الربع الأخير من العام 2023م. وقد ارتفعت الإيرادات الإجمالية بقيمة 241.2 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2024م، لتصل إلى 2,472.7 مليون ريال سعودي مقارنةً بقيمة 2,231.5 مليون ريال سعودي في الربع نفسه من العام السابق. وسجّلت النهدي خلال النصف الأول من العام إيرادات بقيمة 4,730.2 مليون ريال سعودي، محققةً بذلك زيادة بقيمة 393.6 مليون ريال سعودي، مقابل 4,336.5 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2023م.

كما تواصل القنوات الناشئة في "النهدي" تحقيق أداء قوي حيث تشهد الشركة نمواً سريعاً ومستمرّاً في منصاتها الإلكترونية حيث ساهمت عمليات التجارة الإلكترونية في الربع الثاني من العام 2024م ما نسبته 23.6% من إجمالي الإيرادات، مقارنةً بــ 16.4% بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعةً بشكل أساسي بمبيعات المنتجات غير الدوائية. وقد نتج هذا النمو في المقام الأول بسبب التوسع في سلة منتجات "النهدي" في كافة الفئات المختلفة، حيث تمّت إضافة أكثر من 8 آلاف صنف جديد من المنتجات لمنصة "النهدي أون لاين" الإلكترونية خلال النصف الأول من العام. واعتباراً من الربع الثاني من العام 2024م، أصبح بإمكان ضيوف "النهدي" في دولة الإمارات العربية المتحدة الوصول إلى المجموعة الكاملة من المنتجات المتاحة للضيوف في المملكة العربية السعودية. هذا وتعكس مساهمة التحول الرقمي في نمو إيرادات النهدي؛ قدرة الشركة العالية على التكيّف مع الظروف المتغيرة للأسواق وسلوكيات المستهلكين، فضلاً عن استخدامها لأحدث الابتكارات التكنولوجية لتوسيع نطاق عملياتها، الأمر الذي يجعلها ضمن أبرز منصّات التجارة الإلكترونية الرائدة على مستوى المنطقة.

وتحرص "النهدي" على مواصلة ترسيخ مكانتها ضمن أسواق المنطقة عبر تبنّيها نهجاً استراتيجياً، حيث قامت بافتتاح عدد 8 صيدليات جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2024م لتعزيز تواجدها في خمس إمارات، في ظلّ ارتفاع إيراداتها بنسبة 186.8%.

من جهة آخرى، تمكنت "النهدي" خلال الربع الثاني من العام 2024م إلى توسيع شبكة عياداتها وذلك عبر افتتاح عيادة جديدة في مدينة ينبع، وقد قدّمت الشركة من خلال عياداتها الثمانية الحالية خدماتها لأكثر من 680 ألف ضيف خلال النصف الأول من العام، مقابل 460 ألف ضيف في الفترة نفسها من العام الماضي، محققةً بذلك زيادة ملحوظة بنسبة 100.1% في إيراداتها.

وقد شهدت "النهدي" أيضاً في الربع الثاني من العام 2024م تحسّناً ملحوظًا على صعيد نفقاتها التشغيلية بالنسبة للإيرادات. حيث شهدت انخفاضاً بنسبة 1.1% لتصل إلى 27.1%، مقارنةً بنسبة 28.2% في الربع نفسه من العام السابق. ويعكس هذا التحسّن في النفقات التشغيلية التزام الشركة الراسخ بتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، بما يدعم طموحات "النهدي" لتحقيق النمو المستمرّ ويمكّنها من تنفيذ استثماراتها الاستراتيجية بسلاسة، في ظلّ الحفاظ على هامش الربح الإجمالي بنسبة 38% في الربع الأول من العام 2024م.

وتواصل "النهدي" الحفاظ على مركزها المالي القوي وسيولتها النقدية العالية والديون الصفرية، في حين تسهم عوائد ودائع المرابحة الإسلامية في تعزيز ربحية الشركة. وقد حافظت "النهدي" على فعالية تدفقاتها النقدية بفضل أسسها التشغيلية القوية وإدارتها الفعّالة لرأس المال العامل.

وبفضل الأداء المالي القوي الذي تواصل شركة "النهدي" تحقيقه، وافق مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.50 ريال سعودي للسهم عن النصف الأول من العام 2024م.

وتعكس النتائج ربع السنوية القوية نجاح "النهدي" في التكيّف مع توجّهات الأسواق والمستهلكين المتغيّرة باستمرار، وذلك بمرونة عالية وسرعة ملحوظة. وتملك الشركة اليوم، بفضل استجابتها السريعة لظروف السوق المتغيّرة، كل ما يلزم من قدرات وإمكانات لتحقيق النمو المستدام وتعزيز ربحيّتها في المستقبل.

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