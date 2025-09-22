عمّان، أيلول 2025: أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 1,081,573 مسافرًا خلال آب 2025، مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 12.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعد هذا الإنجاز أعلى رقم مسافرين في تاريخ المطار خلال شهر آب، وأعلى عدد مسافرين على الإطلاق في شهر واحد. وخلال الفترة نفسها، سجّل المطار أيضًا 8,380 حركة طائرات، بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بشهر آب 2024، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 6,683 طنًا، والتي تمثّل انخفاضًا طفيفًا نسبته 0.1%.

ومن كانون الثاني حتى نهاية آب 2025، استقبل مطار الملكة علياء الدولي ما مجموعه 6,467,788 مسافرًا، بزيادة نسبتها 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما سجّل 52,303 حركة طائرات، بارتفاع نسبته 3.2%، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 45,265 طنًا بانخفاض نسبته 13.0% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعليقًا على هذه الإحصائيات الاستثنائية، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "شكّل آب 2025 الشهر الأكثر حركةً في تاريخ مطار الملكة علياء الدولي، وهو ما يعكس استمرار النمو رغم التحديات الإقليمية. وقد جاء هذا الإنجاز مدفوعًا بعودة المغتربين خلال عطلة الصيف، ما يعزز دور المطار بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

وأضاف: "يؤكد الارتفاع المستمر في حركة المسافرين مرونة المطار وجاذبيته المتنامية، ويجدد التزامنا بتوفير تجربة سفر سلسة ومرحبة يشعر فيها المسافرون كأنهم في بيتهم. وسنواصل المضي قدمًا في توسيع شبكة الربط الجوي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مكانة المطار بوصفه وجهة رائدة إقليميًا في مجال رضا المسافرين".

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات، هم: مجموعة مطارات باريس (51%)، ومجموعة ميريديام SAS (32%)، ومينا للاستثمار (12.25%)، ومجموعة إدجو (4.75%). عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية، وتم اختياره "المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط" مرتين. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2028، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى شباط 2026). علاوةً على ذلك، حصل المطار عام 2024 على تصنيف الأربع نجوم من برنامج سكاي تراكس لتقييم المطارات العالمية، وذلك عقب مشاركته الأولى على الإطلاق، مما يثبت أن معايير الخدمة والمنتجات تلبي متطلبات الجودة الجيدة.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

