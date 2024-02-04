كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر ديسمبر 2023، والتي أظهرت ان الطلب على الشحن الجوي انتعش في عام 2023 مع أداء قوي بشكل خاص في الربع الرابع رغم عدم اليقين الاقتصادي، ووصل الطلب على مدار العام بأكمله إلى مستوى أقل بقليل من عامي 2022 و2019.

انخفض الطلب العالمي للعام بأكمله في عام 2023، والذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 1.9% مقارنة بعام 2022 (-2.2% للعمليات الدولية). ومقارنة بعام 2019 انخفض بنسبة 3.6% (-3.8 للعمليات الدولية).

ارتفعت السعة في عام 2023، مقاسة بطن الشحن المتاح لكل كيلومتر، بنسبة 11.3% مقارنة بعام 2022 (+9.6% للعمليات الدولية). وبالمقارنة بمستويات عام 2019 (ما قبل الجائحة العالمية)، ارتفعت السعة بنسبة 2.5% (0.0% للعمليات الدولية).

شهد شهر ديسمبر 2023 أداءً قوياً بشكل استثنائي، حيث تجاوز الطلب العالمي مستويات 2022 بنسبة 10.8% (+11.5% للعمليات الدولية). وكان هذا أقوى أداء نمو سنوي خلال العامين الماضيين. وكانت السعة العالمية أعلى بنسبة 13.6% من مستويات 2022 (+14.1% للعمليات الدولية).

بعض المؤشرات التي يجب ملاحظتها تشمل ما يلي:

سجلت التجارة العالمية عبر الحدود نموا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر.

بقي التضخم في شهر ديسمبر في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مقاسا بمؤشرات أسعار المستهلك المقابلة، أقل من 3.5% على أساس سنوي. فيما أشار مؤشر أسعار المستهلكين الصيني إلى الانكماش للشهر الثالث على التوالي، مما أثار المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

استمر مؤشرا مديري المشتريات لإنتاج الصناعات التحويلية وطلبات التصدير الجديدة، وهما مؤشران رئيسيان للطلب العالمي على الشحن الجوي في التحليق دون مستوى 50 في ديسمبر، وهي المؤشرات المعتادة للانكماش.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "شهد العام 2023 استعادة أسواق الشحن الجوي لما فقدته في عام 2022 بعد الذروة غير العادية التي شهدها العالم في الجائحة عام 2021. وعلى الرغم من أن الطلب على مدار العام بأكمله كان أقل من مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 3.6%، إلا أن النمو الكبير في الربع الأخير يعد علامة أن الأسواق تستقر نحو أنماط الطلب الطبيعية. وهذا يضع الصناعة على أرض صلبة لتحقيق النجاح في عام 2024، ولكن مع استمرار عدم الاستقرار، بل وتفاقمه في بعض التحديات الجيوسياسية، والقوى الاقتصادية، لا ينبغي اعتبار هذا أمراً مؤكداً في الأشهر المقبلة".

الأداء الإقليمي لعام 2023

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 1.6% على الطلب العالمي والدولي في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وارتفعت السعة بنسبة 13.5% (+13.6% للعمليات الدولية). وفي ديسمبر سجلت شركات الطيران في المنطقة زيادة في الطلب بنسبة 18.3% على العمليات العالمية والدولية مقارنة بعام 2022، وزادت السعة بنسبة 17.7% (+17.8% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها.

وسجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في الطلب بنسبة 0.9% في عام 2023 مقارنة بعام 2022 (-1.4% للعمليات الدولية)، وزيادة في السعة بنسبة 28.5% (+16.6% للعمليات الدولية). وفي ديسمبر سجلت شركات الطيران في المنطقة أفضل أداء على مستوى جميع المناطق، حيث سجلت زيادة بنسبة 18.5% في الطلب (+15.4% للعمليات الدولية) مقارنة بعام 2022، وزادت السعة بنسبة 31.1% (+22.9% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها.

بينما سجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية أسوأ أداء على أساس سنوي في جميع المناطق، مع انخفاض الطلب بنسبة 5.7% في عام 2023 مقارنة بعام 2022 (-4.3% للعمليات الدولية) وزيادة في السعة بنسبة 0.3% (+2.7% للعمليات الدولية). وفي شهر ديسمبر أعلنت شركات الطيران في المنطقة عن انخفاض بنسبة 2.0% في الطلب (+5.9% للعمليات الدولية)، مقارنة بعام 2022، وزادت السعة بنسبة 2.4% (+8.5% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية انخفاضاً بنسبة 3.9% في الطلب في عام 2023 مقارنة بعام 2022 (-4.1% للعمليات الدولية). وخلال الفترة نفسها، سجلت شركات الطيران زيادة في القدرة الاستيعابية بنسبة 4.5% لكل من العمليات العالمية والدولية. وفي ديسمبر سجلت شركات الطيران في المنطقة زيادة بنسبة 8.6% في الطلب (+8.7% للعمليات الدولية) مقارنة بعام 2022، وزادت السعة بنسبة 7.4% (+7.5% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها، وظلت شركات الطيران في المنطقة هي الأكثر تضرراً من الحرب في أوكرانيا.

فيما سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية أقوى أداء على أساس سنوي في جميع المناطق، مع زيادة بنسبة 2.0% في الطلب في عام 2023 مقارنة بعام 2022 (+1.9% للعمليات الدولية). وخلال الفترة نفسها، سجلت شركات الطيران زيادة في السعة بنسبة 13.2% (+16.9% للعمليات الدولية). وفي ديسمبر سجلت شركات الطيران في المنطقة نمواً في الطلب بنسبة 6.4% (+6.3% للعمليات الدولية) مقارنة بعام 2021، ونمت القدرة الاستيعابية بنسبة 3.5% (+4.2% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها.

كما سجلت شركات الطيران الأفريقية انخفاضاً في الطلب بنسبة 1.8% (-2.0% للطلب الدولي) في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وزيادة في السعة بنسبة 5.6% (+5.0% للعمليات الدولية). في شهر ديسمبر سجلت شركات الطيران في المنطقة أضعف أداء على الإطلاق مع انخفاض الطلب بنسبة 1.2% (-1.4% للعمليات الدولية) مقارنة بعام 2021. ونمت السعة بنسبة 7.4% (+6.8% للعمليات الدولية) خلال نفس الفترة.

اضطرابات البحر الأحمر

شهد الشحن الجوي في شهري نوفمبر وديسمبر ارتفاعاً متواضعاً في الطلب والعائدات بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر*. وقد لوحظ ما يلي عند مقارنة بيانات الأسبوع الذي يبدأ في 4 نوفمبر 2023 والأسبوع الذي ينتهي في 9 ديسمبر 2023:

زيادة بنسبة 1% في الطلب العالمي على الشحن الجوي مع زيادة بنسبة 5% في العائدات.

ارتفع الطلب بنسبة 2% والعائدات بنسبة 6%. في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

زيادة بنسبة 1% في الطلب بين الصين وبقية العالم، وزيادة بنسبة 11% في العائدات.

ظل الطلب الأوروبي ثابتا، ولكن العائدات ارتفعت بنسبة 3%.

كان الطلب ثابتاً مع ارتفاع العائدات بنسبة 4%. في منطقة الشرق الأوسط.

أظهرت بيانات النصف الأخير من شهر ديسمبر عودة الطلب والعائدات إلى طبيعتها.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "لقد تسبب التعطيل للطرق البحرية في البحر الأحمر مؤخراً إلى تحول بعض شركات الشحن إلى الشحن الجوي. وشهد الطلب المتزايد ارتفاعاً كبيراً في عائدات الشحن الجوي على الممرات التجارية ذات الصلة. ومن المتوقع حدوث ارتفاع مماثل في يناير مع زيادة الاضطرابات. إن النقل الجوي لا يناسب كل أنواع البضائع، وهو خيار حيوي لبعض الشحنات الأكثر إلحاحا في الظروف الاستثنائية، وهو أمر بالغ الأهمية لاستمرارية الاقتصاد العالمي".

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-انتهى-