بفضل الأداء الجيد نتيجة استراتيجية مجلس الإدارة

دبي، حققت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع "أمان"، نتائج مالية جيدة، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023.

وأعلنت شركة أمان للتأمين أنها سجلت صافي أرباح قدرها 10.7 مليون درهم إماراتي، بنسبة زيادة قدرها 270% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، والتي سجلت خسارة قدرها 6.3 مليون درهم في ذلك الوقت.

وجاءت النتائج الايجابية لشركة أمان للتأمين للربع الثالث من العام الجاري 2023 نتيجة لقرارات الجمعية العامة للشركة، والأداء الجيد لاستراتيجية مجلس الإدارة الرامية إلى التخارج وبيع محافظ التأمين وتحويل الشركة إلى شركة استثمارية.

وأكد الدكتور صالح الهاشمي رئيس مجلس إدارة أمان للتأمين، أن "أمان" نجحت في تقليص حجم الأصول غير الإستراتيجية، مما أدى إلى آثار إيجابية على تحسن الوضع المالي للشركة، وتحقيق أرباح جيدة خلال الربع الثالث من العام الحالي، على الرغم من ظروف السوق الصعبة في قطاع التأمين بشكل عام.

وقال إن شركة أمان للتأمين تحقق تقدماً بكل ثقة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية المعتمدة للخروج من أعمال التأمين والتحول إلى شركة استثمارية، وتضمنت المرحلة الأولى بيع ونقل محفظة التأمين إلى المشترين، فيما تتضمم المرحلة الثانية تحويل "أمان" للتأمين إلى شركة استثمارية.

وأضاف الدكتور صالح الهاشمي أن شركة أمان للتأمين ستواصل تنفيذ خطتها المرسومة وتحقيق أهدافها بمشيئة الله وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى أن حقوق المساهمين في شركة "أمان" للتأمين تحسنت منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى تاريخه، حيث ارتفعت بنسبة 17% كما في 30 سبتمبر 2023 لتصل إلى 92 مليون درهم إماراتي، من 78.5 مليون درهم إماراتي.

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