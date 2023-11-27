قامت شركة الاهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية و التي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام و مروج الاصدار وذلك للإصدار الاول من البرنامج الثالث لسندات توريق شركة الاهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي للتأجير التمويلي و التخصيم والبالغ حجمه 1.06 مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 1.7 مليار جم والمحالة من شركة الاهلي للتأجير التمويلي و التخصيم و قام البنك الاهلي المصري بدور مروج الاصدار، كما قامة شركة الاهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري و البنك العربي الافريقي الدولي و بنك القاهرة و بنك قناة السويس بضمان تغطية الاصدار، والبنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ و بنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب و قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تلي - محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.



ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 313 مليون جنيه مصري ومدتها 25 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 271 مليون جنيه مصري ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 476 مليون جنيه مصري ومدتها 58 شهرًا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيفAA والثالثة على تصنيف A.

من جانبه اعرب طارق قنديل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم، عن سعادته بإتمام إصدار سندات التوريق الثاني للشركة والذي يأتي ضمن استراتيجية الشركة للنمو وتنويع مصادر التمويل معرباً عن شكره لجميع أطراف عملية الإصدار لما قدموه من مجهودات لنجاح الإصدار.

وفي هذا الصدد صرح أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح وقد اعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدمته من دعم ساهم في إتمام الإصدار، كما أعرب عن شكره لفريق العمل بالشركة لما قدمه من مجهودات خلال العام والتي نتج عنها نتائج فاقت التوقعات.

واختتم حيدر أن إتمام عدد ١٥ صفقة متنوعة منذ بداية العام الحالي يضيف الى سابقة أعمال الشركة مما يرسخ مكانتها الرائدة في السوق المصري، كما أضاف حيدر ان الشركة بصدد إتمام عدد من الصفقات بين الدمج والاستحواذ وصفقات رأس المال وأدوات الدين حتى نهاية العام الحالي لافتا قدرة لشركة مواكبة متطلبات العملاء وحركة السوق المصري.

هذا وقد أعرب أمير شريف المدير التنفيذي ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الاهلي فاروس عن سعادته بالتعاون المثمر مع شركة الاهلي للتأجير التمويلي و التخصيم الذي اثمر عن الإصدار الثاني للشركة في مجال أدوات الدين معربا عن شكره العميق للإدارة التنفيذية للشركة لما قدمته لنجاح الإصدار، وأضاف أن الإصدار يعد الإصدار التاسع عشر للشركة في أقل من عامين والإصدار الخامس لشركة الاهلي للتوريق متوقعا إتمام اربعة إصدارات أخرى على الأقل حتى نهاية العام.

عن الأهلى فاروس



تُعد الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال الاستثمارات المالية وعمليات الإندماجات والاستحواذات بسوق المال المصري وتتبع الشركة مجموعة الأهلي للخدمات المالية التي تمثل بنك الاستثمار المتكامل المملوك للبنك الأهلى المصرى.



تعد الأهلي للخدمات المالية بنك الاستثمار التابع لمجموعة البنك الأهلي المصري والتي تقدم خدماتها المالية المتكاملة وتحتل مركز قيادي في سوق بنوك الاستثمار، وتداول الاوراق المالية والبحوث، إدارة الأصول، وأسواق الدين مثل سندات التوريق والصكوك.



عن شركة الاهلي للتأجير التمويلي و التخصيم

الأهلى للتأجير التمويلى والتخصيم شركة مساهمة مصرية تابعة للبنك الأهلى المصرى تم انشاءها فى يونيو 2011 بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981



تلعب شركة الأهلى للتأجير التمويلى والتخصيم دورًا فعالًا في تطوير قطاع التأجير التمويلي ونمو أعمال التخصيم في مصر من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول التمويلية المرنة فى مجال التأجير التمويلى والتخصيم لإدارة متطلبات السيولة لعملائها بشكل يتوافق مع متطلباتهم.

بقيمة 1.06 مليار جنيه الاهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب تعلن نجاح ادارة وترتيب وترويج وضمان تغطيه اكتتاب الاصدار الاول من البرنامج الثالث لسندات توريق شركة الاهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة الاهلي للتأجير التمويلي و التخصيم

قامت شركة الاهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية و التي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام و مروج الاصدار وذلك للإصدار الاول من البرنامج الثالث لسندات توريق شركة الاهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي للتأجير التمويلي و التخصيم والبالغ حجمه 1.06 مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 1.7 مليار جم والمحالة من شركة الاهلي للتأجير التمويلي و التخصيم و قام البنك الاهلي المصري بدور مروج الاصدار، كما قامة شركة الاهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري و البنك العربي الافريقي الدولي و بنك القاهرة و بنك قناة السويس بضمان تغطية الاصدار، والبنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ و بنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب و قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تلي - محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.



ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 313 مليون جنيه مصري ومدتها 25 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 271 مليون جنيه مصري ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 476 مليون جنيه مصري ومدتها 58 شهرًا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيفAA والثالثة على تصنيف A.



من جانبه اعرب طارق قنديل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم، عن سعادته بإتمام إصدار سندات التوريق الثاني للشركة والذي يأتي ضمن استراتيجية الشركة للنمو وتنويع مصادر التمويل معرباً عن شكره لجميع أطراف عملية الإصدار لما قدموه من مجهودات لنجاح الإصدار.



و في هذا الصدد صرح أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح وقد اعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدمته من دعم ساهم في إتمام الإصدار، كما أعرب عن شكره لفريق العمل بالشركة لما قدمه من مجهودات خلال العام والتي نتج عنها نتائج فاقت التوقعات.



واختتم حيدر أن إتمام عدد ١٥ صفقة متنوعة منذ بداية العام الحالي يضيف الى سابقة أعمال الشركة مما يرسخ مكانتها الرائدة في السوق المصري، كما أضاف حيدر ان الشركة بصدد إتمام عدد من الصفقات بين الدمج والاستحواذ وصفقات رأس المال وأدوات الدين حتى نهاية العام الحالي لافتا قدرة لشركة مواكبة متطلبات العملاء وحركة السوق المصري.



هذا وقد أعرب أمير شريف المدير التنفيذي ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الاهلي فاروس عن سعادته بالتعاون المثمر مع شركة الاهلي للتأجير التمويلي و التخصيم الذي اثمر عن الإصدار الثاني للشركة في مجال أدوات الدين معربا عن شكره العميق للإدارة التنفيذية للشركة لما قدمته لنجاح الإصدار، وأضاف أن الإصدار يعد الإصدار التاسع عشر للشركة في أقل من عامين والإصدار الخامس لشركة الاهلي للتوريق متوقعا إتمام اربعة إصدارات أخرى على الأقل حتى نهاية العام.



عن الأهلى فاروس

تُعد الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال الاستثمارات المالية وعمليات الإندماجات والاستحواذات بسوق المال المصري وتتبع الشركة مجموعة الأهلي للخدمات المالية التي تمثل بنك الاستثمار المتكامل المملوك للبنك الأهلى المصرى.

تعد الأهلي للخدمات المالية بنك الاستثمار التابع لمجموعة البنك الأهلي المصري والتي تقدم خدماتها المالية المتكاملة وتحتل مركز قيادي في سوق بنوك الاستثمار، وتداول الاوراق المالية والبحوث، إدارة الأصول، وأسواق الدين مثل سندات التوريق والصكوك.

عن شركة الاهلي للتأجير التمويلي و التخصيم

الأهلى للتأجير التمويلى والتخصيم شركة مساهمة مصرية تابعة للبنك الأهلى المصرى تم انشاءها فى يونيو 2011 بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981



تلعب شركة الأهلى للتأجير التمويلى والتخصيم دورًا فعالًا في تطوير قطاع التأجير التمويلي ونمو أعمال التخصيم في مصر من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول التمويلية المرنة فى مجال التأجير التمويلى والتخصيم لإدارة متطلبات السيولة لعملائها بشكل يتوافق مع متطلباتهم.

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