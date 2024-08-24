تعلن شركة لامدا للتطوير ش.م.ع. (المشار إليها بـ "الشركة")، وفقًا للوائح 596/2014/الاتحاد الأوروبي ولوائح بورصة أثينا، أن شركة إلينيكون ش.م.س.أ، التابعة لها، قد وقّعت عقود بيع وشراء نهائية وأعمالًا أولية موثقة لبيع خمس قطع أراضٍ متميزة في منطقة التطوير الحضري "A-U3" ضمن مشروع إلينيكون (بالقرب من المركز التجاري في إلينيكون)، بمساحة بناء قصوى مسموح بها تبلغ حوالي 51 ألف متر مربع.

حيث بلغ إجمالي المقابل المالي لبيع الأراضي الخمس حوالي 106 مليون يورو، مما يعادل متوسط سعر 2100 يورو لكل متر مربع من المساحة القابلة للبناء. وبذلك، تعادل قيمة الصفقة أربعة أضعاف القيمة الدفترية للأراضي.

بلغ إجمالي القيمة الدفترية لقطع الأراضي (المحجوزة بتكلفة تشمل تكلفة البنية التحتية المخصصة) حوالي 27 مليون يورو، أي 531 يورو لكل متر مربع في 31.12.2023، ومن المتوقع أن تحقق مجموعة لامدا للتطوير، عند إتمام هذه الصفقات، ربحاً محاسبياً قبل الضرائب قدره 76 مليون يورو (بما في ذلك مصاريف المعاملات)، مما يعزز الربحية ويزيد من توليد التدفق النقدي الصافي خلال المرحلة الأولى من المشروع.

تُسلط الصفقة الضوء على طريقة أخرى لخلق القيمة في مشروع إلينكون، والتي تُضيف إلى قيمة الشركة ومساهميها. وتجدر الإشارة إلى حقيقة أن مشروع إلينكون يواصل التقدم مع الحفاظ على مستوى اقتراض مصرفي صفر، وهو ما يُمثل حالة فريدة على الصعيد الدولي بين المشاريع التنموية المماثلة.

كما سيتحمل المشترون، الذين تم اختيارهم عبر عملية مناقصة، تكلفة كل مشروع تطوير بالإضافة إلى الالتزام بإكمال المشاريع السكنية بالكامل. يشمل المشترون الشركات الدولية المرموقة بروك لين كابيتال وتينبرينك، إلى جانب الشركات اليونانية إلينيكون إيرجون SA وديدالوس للتطوير، والتي ستلعب دوراً مهماً في تسريع وتيرة تطوير وإنجاز مشروع التجديد الحضري إلينكون، حيث يُقدَّر إجمالي الاستثمار في هذه المشاريع بما لا يقل عن 300 مليون يورو.

بهذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي للشركة، أوديسيس أثانسيوس، قائلاً: "تُبرز نتائج المبيعات القيمة الكبيرة التي تم تحقيقها بالفعل من خلال تنفيذ المشروع حتى الآن، والتي ستواصل النمو بوتيرة متسارعة مع تقدم تطوير مشروع إلينكون بشكل أوسع. ويبلغ إجمالي المساحة السكنية المتبقية حوالي 1 مليون متر مربع."

الجدير بالذكر أن شركة أكسيا فنتشرز جروب المحدودة تولت دور المستشار المالي الحصري، بينما قدمت شركة بابابوليتيس وبابابوليتيس الاستشارات القانونية لشركة إلينكون ش.م.ع. في سياق هذه الصفقة.

نبذة عن شركة لامدا للتطوير العقاري

لامدا للتطوير العقاري شركة قابضة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة أثينا (ATHEX)، وهي متخصصة في تطوير واستثمار وإدارة العقارات. تحظى مجموعة لامدا للتطوير العقاري (LAMDA Development Group) بمكانة ريادية في قطاع التسوق والترفيه الكبير في اليونان، وتمتلك أيضًا استثمارات في تطوير المساكن والمباني التجارية بشكل أساسي في اليونان ودول جنوب شرق أوروبا.

تتضمن محفظة استثمارات المجموعة أربعة مراكز تسوق وترفيه، بما في ذلك مول أثينا وجولدن هول وديزاينر أوتليت أثينا في أثينا، وميديترينيان كوزموس في سالونيك. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة مباني تجارية ومجمعات سكنية، ومراسي في فليسفوس وإلينيكون.

وقد قامت شركة لامدا للتطوير العقاري بتنفيذ تجديد حضري شامل لمجمع إلينيكون أغاسيوس كوسماس متروبولتان بولي، والذي يشمل منطقة مطار إلينيكون السابق والواجهة الساحلية. ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع أكبر استثمار خاص في اليونان وواحدًا من أكبر مشاريع التجديد الحضري في أوروبا، وتمتلك مجموعة لاتسيس حصة الأغلبية في الشركة.

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