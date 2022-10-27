قفز صافي أرباح الإمارات الإسلامي إلى 1.054 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من العام 2022 على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر وهو ما يعكس تحسن أداء الاعمال.

أبرز النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من العام 2202:

× أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، إلى جانب الانخفاض في تكلفة المخاطر

· ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول

· ارتفعت التكاليف بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار الإمارات الإسلامي في فرص النمو المستقبلية

· انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تحسن أداء الأعمال

· تحسنت الأرباح التشغيلية بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

· ارتفع صافي الربح ليصل إلى 1.054 مليار درهم على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول وإجراءات الإدارة المنضبطة للتكلفة والذي ترافق مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة

· تحسن صافي هامش معدل الربح إلى 3.09% وذلك في أعقاب ارتفاع معدلات الربح في التسعة أشهر الأولى من العام 2022

× بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم الدعم إلى متعامليه

· ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 73 مليار درهم وهو ما يعكس استمرار الحفاظ على قاعدة أصول قوية

· بلغت الأنشطة التمويلية المدينة 48 مليار درهم، مرتفعةً بنسبة 12% عن العام 2021

· بلغت ودائع المتعاملين 55 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 16% عن العام 2021، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 77% من إجمالي الودائع

· جودة الإئتمان: تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى 6.9% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 124%

· رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 5.17% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 7.81%، مركز رأس المال القوي للمصرف

· بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 78%، وهي تعكس وضع السيولة القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي:

§ "نحن سعداء للغاية بالنتائج التي حققها الإمارات الإسلامي لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022، حيث نما إجمالي الدخل بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وقفز صافي الربح إلى 1.054 مليار درهم.

§ تشكّل نتائجنا مؤشراً قوياً على دور وحضور الإمارات الإسلامي كقوة رئيسية دافعة لنمو الخدمات

المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يمكّن متعاملينا من الاستفادة من الاقتصاد الإماراتي المزدهر.

§ في أعقاب عمليات الطرح العام الأولي السابقة في سوق دبي المالي، كان من دواعي سرورنا تقديم الدعم إلى شركة "سالك" في الربع الثالث كمصرف استلام خلال عملية طرح أسهمها للاكتتاب العام والتي كانت ناجحة للغاية، وهو ما يعكس التزامنا المستمر بتمكين المستثمرين المحليين من الوصول إلى أسواق رأس المال الإماراتية والتداول فيها بسهولة وسلاسة.

§ نحن في المصرف لانزال نواصل الاستثمار في الابتكار وتحسين البنية التحتية، واليوم، تبدو نتائج هذا الاستثمار واضحة من خلال أدائنا المالي وقوة ميزانيتنا العمومية. وتستمر الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بتحقيق إنجازات قياسية جديدة في القطاع المصرفي بشكل عام، كما يسعى الإمارات الإسلامي بشكل دائم إلى المساهمة بدفع عجلة نمو القطاع وبلورة هدف الحكومة المتمثل في جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي ".

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:

§ "نحن في الإمارات الإسلامي، لانزال نشهد تحسنًا في الأداء عبر جميع قطاعات أعمالنا، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات.

§ ينعكس الأداء الناجح للمصرف في ارتفاع الدخل الممول وغير الممول وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة.

§ قمنا بزيادة تمويلات المتعاملين بنسبة 12%، ونمو نطاق قاعدة الودائع المتنوعة بنسبة 16٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مما سيوفر مزيداً من الدعم للمتعاملين ويلبي متطلباتهم المصرفية.

§ سنواصل التزامنا بتعزيز العروض القيمة المقدمة إلى متعاملينا من خلال طرح المنتجات والخدمات المبتكرة الأفضل في فئتها، والمدعومة بأحدث التقنيات المتطورة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق هدفنا الواضح وهو تزويد متعاملينا بأفضل تجربة مصرفية عبر كافة نقاط تواصلهم."

أبرز الإنجازات

§ حصد الإمارات الإسلامي ثلاث جوائز مرموقة خلال حفل توزيع "جوائز التمويل الإسلامي العالمية 2022"، وهي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في الإمارات العربية المتحدة"، وجائزة "أفضل مصرف إسلامي لتجربة المتعاملين في الإمارات العربية المتحدة"، وجائزة "أفضل بطاقة ائتمانية في الإمارات العربية المتحدة"، وذلك عن بطاقة ضيف الاتحاد الائتمانية، وهي مجموعة من البطاقات الائتمانية الحصرية، ذات العلامة التجارية المشتركة مع الاتحاد للطيران.

§ إطلاق "حساب سيدات الأعمال" المصمم خصيصاً لتلبية متطلبات رائدات الأعمال وصاحبات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمهنّ.

§ إطلاق "السحب النقدي بدون استخدام البطاقة" عبر منصتنا العالمية لإدارة النقد "بزنس أونلاين" (businessONLINE)، وذلك في إطار التزامنا بدعم الشركات والأعمال في الإمارات العربية المتحدة وتقديم حلول سلسة وسهلة الاستخدام.

§ التعاون مع "تريدلنغ"، أكبر سوق إلكتروني يركز على تعزيز التداول التجاري بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

#بياناتشركات

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نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 41 فرعاً و206 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

ويشار إلى أن الإمارات الإسلامي لايزال يتلقى الجوائز التقديرية العالمية على أدائه المالي القوي والتزامه بتحقيق الامتياز في الخدمة والابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. فقد حصد المصرف الجائزة المرموقة "أفضل مصرف إسلامي لتجربة المتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2020" خلال حفل توزيع "جوائز التمويل الإسلامي 2021" التي تقدمها مجلة "وورلد فاينانس"، كما حصل المصرف على جائزة "أفضل ابتكار رقمي في قطاع الصيرفة الإسلامية" خلال قمة وحفل توزيع جوائز "إم إي إيه فاينانس للتكنولوجيا المالية والمصرفية" وذلك تقديراً لالتزامه تجاه الرقمنة والخدمات المتميزة، علاوة على ذلك، نال المصرف جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة" عن بطاقة "سكاي واردز بلاك الائتمانية من الإمارات الإسلامي"، إضافةً إلى حصول المصرف على جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية" عن بطاقته "إماراتي فيزا سيغنتشر " وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "إنترناشيونال فاينانس 2021".

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

أمينة الزرعوني

مديرة العلاقات العامة- الإمارات الإسلامي

هاتف: 971 4 4397430

البريد الإلكتروني: AminaAlZarooni@emiratesislamic.ae

إبراهيم سويدان

نائب رئيس أول - رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

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