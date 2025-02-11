المنامة، مملكة البحرين: حقق خليجي بنك ش.م.ب. أرباحاً صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 3.469 مليون دينار بحريني في الربع الأخير من العام 2024م، مقارنةً بخسارة بلغت 402 ألف دينار بحريني للفترة نفسها من العام 2023م، أي بزيادة نسبتها 963.29%.

بلغت قيمة السهم 3.20 فلس خلال الربع الأخير من العام 2024م، مقارنة مع -4.25 فلس خلال الربع الأخير من العام 2023م، وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم للربع الأخير من عام 2024 ما قيمته 3.594 مليون دينار بحريني، مقابل 1.013 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، أي زيادة بلغت 254.79%. فيما بلغ إجمالي الإيرادات 13.816 مليون دينار بحريني خلال الربع الأخير من العام الجاري مقابل 10.692 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام 2023م وذلك بنسبة زيادة بلغت 29.22%.

كما وأشارت النتائج المالية إلى تحقيق البنك أرباحًا صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 10.503 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، مقارنةً بأرباح قدرها 9.003 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، أي بارتفاع قدره 16.66%،.

بلغت ربحية السهم 10.330 فلس مقارنة مع 3.753 فلس في عام 2023م. وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال عام 2024 إلى 11.852 مليون دينار بحريني، مُقابل 7.672 مليون دينار في العام 2023م، مسجلة زيادة بنسبة 54.48%. وسجل خليجي زيادة في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 49.960 مليون دينار بحريني خلال عام 2024م مقابل 47.116 مليون دينار بحريني في العام 2023م وذلك بنسبة زيادة بلغت 6.04%، ويعود سبب الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة في ارادات عقود التمويل وايراد من ايداعات لدى مؤسسات مالية.

ووصلت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم إلى 128.65 مليون دينار بحريني في العام 2024م مقارنة مع 157.39 مليون دينار بحريني في العام 2023م، بانخفاض نسبته 18.26%.

ومن جانب آخر، انخفضت موجودات البنك بشكلٍ طفيف بنسبة 0.42% لتصل إلى 1,496.13 مليون دينار بحريني مقارنةً مع 1,502.42 دينار بحريني في نهاية العام 2023م، فيما انخفضت استثمارات الصكوك لتصل إلى 502.14 مليون دينار بحريني في العام 2024م مقارنةً مع 522.75 مليون دينار في العام 2023م، بانخفاض نسبته 3.94%. كما سجلت النتائج المالية ارتفاعًا في إجمالي الودائع بنسبة 4.11% لتصل إلى 1,101.35 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1,057.83 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2023م.

تعليقًا على النتائج المالية، صرح السيد هشام أحمد الريس، رئيس مجلس إدارة خليجي بنك، بالقول "تعكس النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك في عام 2024م التزامنا الراسخ بتعزيز النمو المستدام وتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا. نحن نؤمن بأن استراتيجياتنا الفعالة واتباعنا لنهجٍ متقدم في إدارة المخاطر بمرونة قد ساهما في تعزيز مركز البنك المالي وتحقيق أداء قوي رغم التحديات التي تواجه الأسواق. كما تجسد زيادة الإيرادات والأرباح الصافية جودة خدماتنا المالية وتميزنا في تقديم الحلول المصرفية المتكاملة لعملائنا، وهو ما يجعلنا أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل.

وأضاف الريس "نتطلع إلى عام 2025م بمزيد من الإيجابية، حيث نعتزم تعزيز خططنا واستكشاف فرص جديدة للنمو. سنواصل الاستثمار في الابتكار وتحسين تجربة العملاء، مع التركيز على تطوير الشراكات الاستراتيجية ورفع مستوى الخدمات المصرفية المتنوعة والتوسع في الابتكار التقني. نحن على ثقة تامة من أن هذا التوجه سيساهم في ترسيخ مركزنا في السوق ويؤدي إلى تحقيق نتائج مالية أفضل في المستقبل بما يعود بالنفع على جميع المساهمين."

من جانبه، صرح السيد سطّام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، بالقول "نحن مسرورون بالإعلان عن هذه النتائج الإيجابية التي تجسد الرؤية الحكيمة لمجلس إدارة البنك وتعكس جهود فريق العمل المخلصة في تنفيذ خطط واستراتيجيات البنك. ندرك جيدًا أن الابتكار هو كلمة السر التي تميزنا في القطاع المصرفي، حيث عملنا على تطوير خدماتنا بما يتناسب مع تطلعات العملاء ومتطلبات العصر الرقمي.

"وتابع القصيبي: "يأتي التحول الرقمي في صميم استراتيجيتنا، حيث نواصل الاستثمار في التكنولوجيا لتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات عملائنا بمرونة وكفاءة. في هذا السياق، قمنا بتعزيز منظومتنا الرقمية عبر تطوير حلول مبتكرة تدعم الشركات والأفراد، ومنها إطلاق منصة 'حفيز' التي تسهم في تسريع العمليات المالية وتحسين الأداء المالي للعملاء من الشركات. كما عملنا على تطوير حساب 'الوافر' وتوسيع نطاق جوائزه بهامش أكبر، مما يعكس حرصنا الدائم على تشجيع ثقافة الادخار، في حين نتطلع إلى الاستمرار في تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم مزايا إضافية وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم."

وأضاف القصيبي: "لا يقتصر دورنا في خليجي بنك على تلبية احتياجات العملاء فحسب، بل نسعى أيضًا للوفاء بمسؤولياتنا الاجتماعية، حيث إننا ملتزمون بالتفاعل الإيجابي مع المجتمع عبر مجموعة من المبادرات التي تدعم التعليم والرياضة وتعزز الاستدامة البيئية. وعبر مشاركتنا الفعالة في الفعاليات المحلية والبرامج المجتمعية، نؤكد على دورنا كشركاء في تنمية المجتمع، ونعمل باستمرار لتحقيق تأثير إيجابي ينعكس على جميع الأطراف المعنية، حيث إن تعزيز هذه القيم الاجتماعية جزء لا يتجزأ من هوية البنك ويتماشى مع استراتيجياتنا المستقبلية لتحقيق النمو المستدام، مما يعكس التزامنا بتحقيق تأثير إيجابي في المجتمعات التي ننشط فيها. نثق في قدرتنا على مواصلة التقدم والتطوير لتحقيق أعلى مستويات النجاح والتفوق، حيث ننظر إلى المستقبل بتفاؤل ونسعى لنشر ثقافة الابتكار والريادة في جميع مجالات عملنا، مما يعزز فرصنا في تحقيق إنجازات جديدة ومؤثرة."

أبرز الإنجازات خلال العام 2024م:

حقق خليجي بنك إنجازات ملحوظة في مجالات الابتكار المصرفي وخدمة العملاء والتحول الرقمي خلال عام 2024م، مما يعكس التزامه بتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء وتعزيز ريادته في القطاع المصرفي. ومنها إطلاق منصة "حفيز"، وهي منصة مصرفية رقمية مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات، حيث تم تحديثها بإضافة خدمات جديدة تسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الكفاءة. وقد حصل التطبيق على جائزة " أفضل تطبيق للخدمات البنكية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي 2024م" من مجلة الأعمال الدولية "IBM" المرموقة، مما يجسد التزام البنك بتقديم حلول مصرفية عصرية تناسب شريحة واسعة من العملاء من الأفراد والشركات.

وواصل خليجي بنك تطوير حساب "الوافر" عبر الإعلان عن 9 جوائز كبرى و35 جائزة نقدية شهرية بقيمة إجمالية تجاوزت 3 مليون دولار أمريكي، تم السحب على 2 مليون دولار أمريكي منها لخمسة من المودعين في شهر ديسمبر الماضي. كما أطلق البنك منصات ترويجية في المجمعات التجارية، تضمنت أنشطة تفاعلية مع الجمهور للتعريف بمزايا حساب "الوافر" والبطاقات الائتمانية للبنك، إضافة إلى جوائز نقدية فورية مما ساهم في تعزيز الوعي بعروضه المصرفية.

وفي ظل سعيه الحثيث لاستكمال هذا النجاح، أبرم خليجي بنك عدة شراكات استراتيجية، من بينها اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار مع "Arcapita Group Holding"، بالإضافة إلى شراكات مع شركة العرين القابضة ودرة البحرين، بهدف توفير حلول تمويلية مرنة ومميزة تلبي احتياجات عملائه."

وعلى المستوى التقني، واصل خليجي بنك جهوده في التحول الرقمي عبر تعزيز خدماته المصرفية المفتوحة، مما يتيح للعملاء إدارة حساباتهم من بنوك متعددة عبر منصة واحدة، إضافة إلى تطوير منصة 'حفيز' لدعم الشركات بميزات متقدمة تسهم في تسريع العمليات وتعزيز الكفاءة. كما حصل البنك على شهادة ISO 22301:2019 لإدارة استمرارية الأعمال، مما يعكس التزامه بأعلى معايير الجودة العالمية. وقد تُوجت هذه الجهود بحصول البنك على عدة جوائز مرموقة، من بينها 'أفضل تطبيق للخدمات البنكية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي 2024م' من مجلة الأعمال الدولية.

كما شهد العام الماضي تكريم خليجي بنك بجائزة "أفضل هوية بنكية جديدة في البحرين للعام 2024م" من مجلة الأعمال الدولية "IBM" المرموقة، إضافة إلى جوائز أخرى في حفل توزيع جوائز البحرين للمحتوى الرقمي "BDC" لعام 2023م، بالإضافة إلى تكريمه ضمن قائمة أقوى 50 شركة بحرينية. وتشير كل هذه الإنجازات إلى تحول خليجي بنك إلى مركز متكامل للابتكار والخدمات المالية، وذلك ضمن سعيه الدائم لتعزيز تجربة عملائه والتكيف مع التغيرات السريعة في السوق.

المسؤولية الاجتماعية:

كما عزز خليجي بنك التزامه بالمسؤولية الاجتماعية خلال العام الماضي عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة، حيث قام برعاية بطولة ناصر بن حمد لكرة القدم للمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وشارك في المبادرة الوطنية للتشجير مع بلدية المنطقة الجنوبية لتعزيز المساحات الخضراء. بالإضافة إلى ذلك، شارك البنك في فعالية قرع الجرس للمساواة بين الجنسين بالتعاون مع بورصة البحرين، بما يعكس دعمه لمبدأ تكافؤ الفرص. ونظّم البنك أيضًا زيارة ميدانية لصغار المشاركين في برنامج "لامع جونيور" في مدينة الشباب 2030 لتعريفهم بالعمل المصرفي، وقدم الدعم للأسر المتأثرة بحادث حريق منطقة اللوزي بتوفير شقق سكنية لهم. وعلى إثر هذه الجهود، حصل البنك على درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2024م تكريمًا لدوره البارز في تعزيز التميز الاقتصادي."

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