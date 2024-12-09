دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كامدار للتطوير العقاري، التي تتخذ دبي مقراً رئيسياً لها، عن إطلاق مشروعها الجديد "كامدار 105 السكني" في قرية جميرا الدائرية بدبي، مما يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة الشركة الممتدة لأكثر من أربعة عقود في تطوير العقارات الفاخرة. ولأول مرة، توسع الشركة نطاق مشاريعها لتشمل استثمارات متاحة للجمهور، مما يعكس التزامها بتلبية احتياجات السوق العقاري الإماراتي المتنامي. يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2025، على أن يتم تسليمه للمستثمرين في الربع الأول من عام 2027

المشروع الجديد هو مجتمع سكني حصري يقع في قلب واحد من أبرز الأحياء السكنية في دبي. يتميز المشروع بتصاميم عصرية أنجزها مهندسون معماريون حاصلون على جوائز عالمية، مع التركيز على توفير وحدات سكنية عالية الجودة بأسعار تنافسية تناسب المستثمرين والملاك على حد سواء.

يضم المشروع 105 وحدة سكنية متنوعة تشمل استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتين، ويوفر للسكان مجموعة من المرافق الراقية المصممة لتعزيز أسلوب الحياة اليومية، بما في ذلك سينما مفتوحة على السطح، وحوض سباحة، واستوديو للياقة البدنية وصالة رياضية، وملعب رياضي متعدد الاستخدامات، ومنطقة شواء، بالإضافة إلى ملعب للأطفال في الهواء الطلق. تبدأ أسعار الوحدات من 640,000 درهم، مما يجعله فرصة جذابة للمستثمرين وأصحاب المنازل الباحثين عن قيمة مستدامة.

محمد وتازمين كامدار، المديران التنفيذيان لشركة "كامدار لتطوير العقارات"، يؤكدان التزامهما بنقل خبرة عائلتهما الممتدة عبر الأجيال إلى جمهور أوسع، مع التركيز على تقديم قيمة استثنائية للسوق.

وأوضح محمد كامدار: "بصفتنا شركة عائلية، نولي اهتماماً كبيراً بأدق التفاصيل لضمان جودة غير مسبوقة. وعلى الرغم من وجود العديد من المطورين العقاريين في الإمارات، فإننا نتميز بقدرتنا على تقديم مشاريع عقارية تدوم لأجيال مع الالتزام التام بمواعيد التسليم."

وأضافت تازمين كامدار: "لقد كانت مشاريعنا، حتى الآن، موجهة بشكل حصري إلى عدد محدود من المستثمرين الخاصين. ونحن متحمسون للغاية لتوسيع نطاق أعمالنا وتقديم نفس المستوى من الجودة الفاخرة إلى السوق العام."

تؤكد شركة "كامدار" التزامها الراسخ بتعزيز استثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التمويل الكامل لمشروع "105 ريزيدنسز"، مما يضمن تنفيذه بجودة عالية في جميع مراحله، من التخطيط إلى التسليم النهائي. وبهدف تحقيق انطلاقة ناجحة للمشروع، استعانت الشركة بخبرة "سافيلز"، إحدى أبرز الشركات العقارية المرموقة عالمياً، لتقديم استشارات استراتيجية ودعم متخصص.

وعن هذا التعاون، صرح أندرو كامينغز، رئيس القسم السكني في شركة سافيلز الشرق الأوسط: "تعد قرية جميرا الدائرية وجهة مفضلة تجمع بين الأسعار المعقولة والمرافق الراقية مقارنة بمناطق أخرى في دبي. مع سجل كامدار الحافل بالنجاح، نحن واثقون بأن هذا المشروع سيكون خياراً مميزاً للمستثمرين والمقيمين."

يتميز المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من وجهات التسوق والترفيه، حيث يبعد مول الإمارات ودبي هيلز مول مسافة 10 دقائق فقط بالسيارة.

يجمع المشروع بين خبرة الشركة في التصميم والبناء وأحدث تقنيات الإنشاء المستدامة، لضمان تقديم وحدات ذات جودة استثنائية وعمر طويل. وتخطط الشركة للإعلان عن مشاريع جديدة في عام 2025، مما يعزز مكانتها كشريك عقاري موثوق للمستثمرين.

حول شركة كامدار للتطوير العقاري

تُعد شركة كامدار للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، مطوراً عقارياً وشركة استثمارية عائلية تتميز بالالتزام بتقديم عقارات عالية الجودة تُثري النسيج العمراني لدولة الإمارات العربية المتحدة. تتمتع الشركة بإرث وخبرة تمتد لما يقارب أربعة عقود، حيث تضع التميز والجودة في صميم كل مشروع، مع الالتزام بتسليم المشاريع في الوقت المحدد.

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