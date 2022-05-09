إقبال كبير على الاكتتاب بتغطية بلغت ثلاثة أضعاف ونصف

أحمد حسن: عائدات زيادة رأس المال ستدعم نمو إيرادات "مجموعة الصناعات" و خططها و أهدافها المستقبلية.

علي حسن خليل: "المركز" فخور بدوره في نجاح زيادة رأس المال التي شهدت إقبالاً كبيرا

الكويت: أعلنت كل من شركة الصناعات الوطنية القابضة وشركة المركز المالي الكويتي "المركز" في بيان مشترك عن الانتهاء بنجاح من عملية زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع، بقيمة إجمالية بلغت 104 مليون دينار كويتي. وتمت تغطية الاكتتاب بالكامل عبر إصدار 524,733,305 سهمٍ عاديٍ بسعرٍ طرح بلغ 200 فلس كويتي للسهم، شكلت 35% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع. وامتدت فترة الاكتتاب من 3 أبريل إلى 21 إبريل الجاري، ولقد شهد الاكتتاب إقبالا كبيرا حيث فاق عدد الأسهم المطلوبة عدد أسهم الاكتتاب المطروحة لتبلغ نسبة التغطية 348%.

فيما تم تداول حقوق الأولوية لأسهم الاكتتاب في بورصة الكويت خلال الفترة من 3 إبريل إلى 14 إبريل بسعر مرجعي لليوم الأول بلغ 81 فلس كويتي ، والتي نتج عنها تداول حقوقٍ أولوية لعدد 55,899,476 سهم بقيمة إجمالية بلغت حوالي 3,501,648 دينار كويتي الأمر الذي يدل على الاقبال الكبير على الاكتتاب من قبل المساهمين ومن مستثمرين آخرين الذين استفادوا من تداول حقوق الأولوية.

وعبر السيد أحمد محمد حسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع عن سعادته بنجاح عملية الاكتتاب والاقبال الملحوظ من قبل المساهمين والذي يعكس ثقتهم في جودة وأداء المجموعة كما تدل على الحرفية المهنية التي تمت بها إدارة الاكتتاب من قبل "المركز". وأشار بأن عملية الاكتتاب استوفت كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار الأسهم، وبأن عائدات زيادة رأس المال ستوجه نحو تطوير أعمال الشركة وتعظيم عائداتها، ومواصلة تنفيذ خططها وتحقيق أهدافها المستقبلية.

وعلق السيد حسن: "نثمن دور كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة في نجاح عملية زيادة رأس المال. كما نشكر "المركز" على إدارة عملية الاكتتاب بكل مهنية وحرفية."

وفي تعليقٍ له بهذه المناسبة، قال السيد علي حسن خليل، الرئيس التنفيذي "للمركز"، نحن فخورون بنجاح عملية الاكتتاب ونعتز بدورنا كمدير إصدار ووكيل اكتتاب في المساهمة في هذا النجاح، حيث فاق الإقبال أكثر من 3 أضعاف حجم الاكتتاب، الأمر الذي يؤكد أيضا ثقة المساهمين في أداء المجموعة. ونشكر شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة على ثقتها القيّمة في قدرات "المركز" في إدارة عملية الاكتتاب لزيادة رأس المال. ولقد حرصنا على القيام بدورنا كمديرٍ إصدار ووكيل اكتتاب على أكمل وجه وبكفاءة عالية، مستندين لقدرات فريقنا ذو الخبرة والمهنية في قطاع أسواق المال."

وأضاف السيد خليل قائلاً: " ويعزز هذا النجاح اليوم مكانة "المركز" باعتباره أحد أكثر المؤسسات المصرفية الاستثمارية خبرة ومصداقية محلياً وإقليمياً. ونسعى جاهدين لاستحداث قدراتٍ وإمكاناتٍ غير مسبوقةٍ يدعمها فريقنا المتخصص، من أجل تلبية متطلبات عملائنا المختلفة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية والذي بدأ نشاطه منذ العام 1997."

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نبذة عن شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة

تأسست شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة في عام 1960 كشركة مساهمة كويتية. وتعد المجموعة شركة قابضة ذات أغراض متنوعة، حيث بدأت عملياتها الرئيسية في صناعة مواد البناء، ثم توسعت من خلال استثماراتها في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والمعدات الثقيلة والبنية التحتية وبرامج التخصيص المتعلقة بتوليد الطاقة والمنافع العامة. بالاضافة الى ذلك، تمتلك المجموعة استثمارات مالية متنوعة من الأوراق المالية والصناديق المحلية والأجنبية والتي تستثمر بها بصورة مباشرة وغير مباشرة.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.04 مليار دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2021. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز للادخار – ادخار"، وهو أول صندوق لسوق النقد في الكويت، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول والوحيد للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997.

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