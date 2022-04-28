بهدف اطلاع المستثمرين على مستجدات المشروع

دبي، الإمارات العربية المستحدة: أكّدت مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مشروع مارينا 101 في مراحله الأخيرة ويشارف على الانتهاء، حيث قامت المؤسسة بالتواصل مع المستثمرين بمشروع مارينا 101، واطلاعهم على أبرز وآخر المستجدات فيما يتعلق بعمليات الإنجاز التي تمّت في الموقع، وأعدت تقريراً يتعلق بهذا الشأن وشاركته مع المستثمرين المستهدفين، لتضعهم من خلاله في صورة آخر نسب الإنجاز منذ بداية استكمال عمليات الإنشاء الخاصة بالمشروع.

وفي هذا الصدد قال سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: "بادرت مؤسسة التنظيم العقاري، في أعقاب توقف عمليات الإنشاء في المشروع، بمخاطبة المستثمرين، بالتعاون مع أمين الحساب "بنك برودا"، وذلك حسب المادة رقم 15 من قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي، والتي تنصّ على أنّه "في حالة قيام أية ظروف طارئة يترتب عليها عدم إكمال المشروع العقاري، يجب على أمين حساب ذلك المشروع بعد التشاور مع دائرة الأراضي والأملاك اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين بما يضمن إكمال المشروع العقاري أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل هؤلاء المودعين". وقد تمّ على إثر ذلك إعداد برنامج زمني جديد للإنتهاء من المشروع واستكماله خلال الفترة المحددة".

وأضاف بن غليطة: "خاطبت مؤسسة التنظيم العقاري فئة من المستثمرين في المشروع، وذلك بهدف تحديد موعد لعمل قائمة بوحداتهم السكنيّة، ومن ثمّ البدء بإصدار شهادات الإنجاز، والوقوف على أي أمور قد تحتاجها الشقق السكنيّة الخاصة بهم لاستكمال إنشاءاتها، قبل عملية التسليم النهائي للمستثمر. كما توجّهت المؤسسة بدعوة للجهات الحكومية الخدميّة في إمارة دبي، كهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، للبدء بتجهيز الموقع ليكون جاهزاً للتشغيل والاستلام".

ولفت بن غليطة إلى أنّ مؤسسة التنظيم العقاري تتوجه بجزيل الشكر والامتنان للمستثمرين الملتزمين بسداد كامل التزاماتهم المالية المترتبة عليهم في هذا المشروع، كما حثّت المؤسسة جميع المستثمرين والملّاك الذين لم يقوموا بسداد ما نسبته 90% من المبالغ المترتبة عليهم حتى الآن، للمبادرة بالسداد لضمان استكمال المشروع في المدة الزمنيّة المحددة.

كما خاطبت المؤسسة المستثمرين للإيفاء بالتزاماتهم حسب خطة العمل المعتمدة، فيما تشكر كافة الملتزمين، وقد باشرت في الوقت الراهن بتوجيه الانذارات النهائية للمتخلفين عن السداد وفقاً للقانون، قبل البدء باتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى بحق ملاك الوحدات المتخلفين عن السداد؛ حيث تعدّ سلاسة تعاون الملّاك مع المؤسسة أبرز عوامل استكمال وإنجاز المشروع على أمثل وجه ممكن، لذا تهيب المؤسسة بهم لضرورة التعاون معها ومع أمين الحساب "بنك برودا"، والمسارعة بسداد التزاماتهم وواجباتهم لضمان تحقيق الإنجاز في الوقت المحدد، والحصول على حقوقهم المتنوّعة، ومنها الحق في الانضمام إلى لجنة الملّاك الخاصة بإدارة ومتابعة تشغيل المبنى، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة، حيث يجري فعلياً التواصل بين مؤسسة التنظيم العقاري والملّاك الملتزمين لتشكيل اللجنة المذكورة.

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