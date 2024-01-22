ارتفاع إجمالي عدد الركاب في ديسمبر 2023، بنسبة 10.1% ليصل إلى 6.1 مليون راكب مقارنة بنفس الفترة من عام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، مزود خدمة الطيران العالمية المرموقة، عن تحقيق زيادة ملحوظة في القدرة الاستيعابية للركاب من حيث عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنسبة 19.4%، مقارنةً بنتائج شهر ديسمبر من العام 2022. كما ارتفع عدد الركاب الذين نقلتهم الخطوط الجوية التركية مقارنةً بأرقام شهر ديسمبر الماضي، بنسبة 10.1%، ليصل إلى 6.1 مليون راكب، فيما وصل معدل الحمولة الدولي 80% بينما بلغ معدل الحمولة المحلي 78.5%، مع معدل حمولة إجمالي قدره 79.8%.

وسجلت نتائج إجمالي حركة المرور، لشهر ديسمبر 2023 زيادةً مقارنةً بالشهر نفسه من العام 2022، حيث ارتفع عدد الركاب الدوليين المسافرين إلى وجهات عالمية بنسبة 19% ليصل إلى 2.6 مليون راكب، في حين ارتفع حجم البضائع والطرود التي نقلتها الخطوط الجوية التركية من 137.9 ألف طن إلى 159.7 ألف طن، محققةً زيادة بنسبة 15.8%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المقاعد المتوفرة لعدد معين من الكيلومترات (ASK) بنسبة 19.4%، ليصل إلى 19.8 مليار في ديسمبر 2023، مقارنةً بنحو 16.6 مليار في نفس الفترة من العام 2022.

وعلى صعيد نتائج حركة المرور خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي عدد الركاب بنسبة 16.1% ليصل إلى 83.4 مليون مسافر مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وشهدت جميع الأرقام الأخرى تقريباً، ارتفاعاً مقارنةً بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد الركاب الدوليين المنقولين بنسبة 27.1 % إلى 29.8 مليون راكب، مقارنةً بنحو 23.4 مليوناً في نفس الفترة من عام 2022، وارتفع إجمالي معدل الحمولة بمقدار 1.9 نقطة، ليصل إلى 82.6 % مقارنةً في نفس الفترة من العام 2022، حيث بلغ معدل الحمولة الدولي 82.4% ومعدل الحمولة المحلي 84.3%.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المقاعد المتوفرة لعدد معين من الكيلومترات (ASK) في العام 2023، بنسبة 16.4%، ليصل إلى 234.8 مليار، مقارنةً بنحو 201.8 مليار في نفس الفترة من العام 2022.

في المقابل شهدت البضائع والطرود المحملة، خلال هذه الفترة تراجعاً طفيفاً مقارنة بعام 2022، حيث تراجعت من 1.68 مليون طن إلى 1.66 مليون طن.

ومع نهاية ديسمبر 2023، بلغ عدد الطائرات في إطار أسطول الخطوط الجوية التركية 440 طائرة.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج والأداء، قال رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية، الأستاذ الدكتور أحمد بولات:"شهد عام 2023 أداءً وأرقاماً غير مسبوقة، سجلتها الخطوط الجوية التركية. ونحن سعداء بالنتائج الاستثنائية التي تحققت خلال شهر ديسمبر 2023، والتي تُشكل دلالة واضحة على النمو المتواصل لشركة الخطوط الجوية التركية ونهج المرونة الذي تتبعه في قطاع الطيران. وننطلق في عام 2024 بثقة وخطوات إيجابية، إذ تعزز نتائج اجمالي الحركة العامة التي شهدها عام 2023، بما في ذلك النمو الملحوظ في أعداد المسافرين الدوليين والبضائع والطرود المحمولة، التزام الخطوط الجوية التركية بتحقيق التميز. نتطلع إلى مواصلة جهودنا والاستفادة من هذا النجاح خلال العام الجديد، من خلال تقديم تجارب سفر سلسة واستثنائية لملايين الركاب في جميع أنحاء العالم".

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