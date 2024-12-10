تُعد أكبر صندوق مسرعة أعمال للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة في الهند

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة 100Unicorns، أكبر صندوق رأس مال مخاطر ومسرعة أعمال في الهند للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، اختيار أبوظبي لتكون أول محطة لها للتوسع في الأسواق الأجنبية، وذلك من خلال افتتاح مكتبها في أبوظبي العالمي (ِADGM)، المركز المالي العالمي في أبوظبي. وتأسست شركة 100Unicorns، المعروفة سابقاً باسم 9Unicorns، في عام 2020 وفق رؤية تهدف إلى تطوير وخلق أكثر من 50 شركة متخصصة في تقديم منتجات محددة، وتمتلك الشركة حالياً صندوق جديد بحجم مستهدف يبلغ 200 مليون دولار.

وتهدف 100Unicorns، من خلال الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها بوابة إلى السوق الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إنشاء ممر عابر للحدود بين الهند وعموم المنطقة من أجل تمكين الاستثمارات في الشركات الناشئة وتسريع نموها واحتضانها، إضافة إلى دعم تطور النظام البيئي للشركات الناشئة في الهند ودولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال د. أبورفا رانجان شارما، العضو المنتدب ومؤسس 100Unicorns: "يسعدنا تأسيس مكتبنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تشكل هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرتنا لجلب أفضل ما في منظومة الشركات الناشئة النابضة بالحياة في الهند إلى المستثمرين الدوليين. ومن خلال تأسيس صندوقنا ضمن أبوظبي العالمي (ِADGM)، نهدف إلى فتح الأبواب أمام المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتمكينهم من الوصول إلى فرص عالية النمو في الهند مع ضمان استفادتهم من معايير حوكمة الشركات والشفافية الرفيعة المستوى".

وبدوره، قال "مانوج أهيراي"، شريك عالمي ومسؤول تنفيذي أول لدى 100Unicorns: "لقد لعب الدعم الاستباقي وإطار العمل التشريعي عالمي المستوى لدى أبوظبي العالمي (ِADGM) دوراً أساسياً في تسهيل إطلاق شركة 100Unicorns في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما وفّر التوجيه والموارد اللازمة للاندماج بسلاسة في النظام البيئي المالي والتجاري للمنطقة. إن دخولنا إلى هذا السوق لا يتوافق فقط مع استراتيجينا للنمو بل ويسهم أيضاً في توطيد أواصر العلاقات التاريخية بين الهند والإمارات، بما يعزز التعاون والابتكار عبر الحدود".

وقال "آرفيند رامامورثي"، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ِADGM): "يتمتع أبوظبي العالمي (ِADGM) بإطار عمل تنظيمي قوي وبنية تحتية عالمية المستوى وموقع استراتيجي مميز، مما يجعله وجهة مثالية لازدهار المؤسسات المالية مثل شركة 100Unicorns. إن تأسيس 100Unicorns مكتب لها في السوق يُسلط الضوء على التدفق المتزايد لرأس المال إلى القطاعات عالية النمو، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال".

وقال "هانومانثا كومار مانيم"، مستشار في شركة 100Unicorns: "شهدت منظومة الشركات الناشئة الهندية نمواً لافتاً حتى العام 2024، مع ارتفاع في عدد الشركات الناشئة والمليارية. وتُعد الهند موطناً لأكثر من 100 ألف شركة ناشئة. ومن المنتظر أن يواصل مشهد الشركات الناشئة في الهند الازدهار حتى عام 2030، مع توقعات تشير إلى تأسيس أكثر من مليون شركة ناشئة إلى جانب ما يقرب من 500 شركة مليارية".

وأضاف "مانوج أهيراي": "يُعزى هذا النمو إلى عوامل عدة من بينها السياسات الحكومية المواتية، وتنامي عدد السكان الملمين بالتكنولوجيا، وزيادة التدفقات الاستثمارية. وبينما تظل الولايات المتحدة الأمريكية رائدة عالمياً في قطاع الشركات الناشئة، فإن التقدّم السريع الذي تحرزه الهند يشير إلى إمكاناتها الواعدة بأن تصبح لاعباً رئيسياً في النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة".

ومن خلال تغيير اسم الشركة إلى 100Unicorns والصندوق الجديد المستهدف، تتمثل رؤية الدكتور "شارما" في رعاية ما لا يقل عن 100 من الشركات الناشئة أو شركات الـ"سونيكورن" الخارجية _ أي الشركات التي تقترب قيمتها من المليار دولار _ وتحفيزها للانضمام إلى نادي المليار دولار على مدار العقد المقبل. وفي صورته السابقة، وفر صندوق مسرعات الأعمال تمويلاً يتراوح حجمه ما بين 300،000 إلى مليون دولار لكل شركة ناشئة في الجولة الأولية. وتلا ذلك تمويل يتراوح ما بين 500،000 إلى 2 مليون دولار في جولات لاحقة مع مستثمرين مشاركين.

وسيؤدي التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دوراً هاماً في دعم اقتصاد الشركات الناشئة الهندية، الذي سجل قفزة بمقدار 15 ضعفاً في عمليات تمويل الشركات الناشئة خلال الأعوام 2015 إلى 2022. وتُعد الهند حالياً ثالث أكبر نظام بيئي للشركات الناشئة في العالم حيث تمتلك أكثر من 110 آلاف شركة ناشئة عبر مناطقها الجغرافية، وفقاً لبيانات صادرة عن (الإدارة الهندية لترويج الصناعة والتجارة الداخلية). كما تعتبر البلاد موطناً لـ 111 شركة مليارية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 350 مليار دولار حسب آخر إحصاء.

ورسخت 100Unicorns مكانتها كصندوق رائد لرأس المال المغامر من خلال توفير خدمات لا تقتصر على الاستثمارات المالية بل تشمل أيضاً الدعم الشامل، بما في ذلك النصح والإرشاد، وخدمات تسريع الأعمال، والتوجيه الاستراتيجي للشركات الناشئة من مرحلة تطوير الأفكار.

ومنذ تأسيسها في العام 2020، لعبت 100Unicorns دوراً محورياً في النظام البيئي للشركات الناشئة في الهند، وقامت بالاستثمار في 145 شركة، تخطت تقييمات 6 منها 200 مليون دولار بينما تجاوزت تقييمات 30 منها 50 مليون دولار في غضون ثلاثة أعوام فقط. ويجمع عرض القيمة الفريد لدى 100Unicorns بين التمويل من جهة وتوفير الوصول إلى شبكة من المؤسسين الناجحين، والمخضرمين في الصناعة والمستشارين الدوليين من جهة أخرى، بهدف تحفيز النمو للشركات الناشئة وتعزيز الايرادات للمستثمرين.

وفي إطار جهودها للتعامل مع المخاوف الشائعة المتعلقة بالاستثمار في السوق الهندي، تنفذ 100Unicorns سلسلة من التدابير، تشتمل على إرساء إطار عمل منسق لحوكمة الشركات، وعمليات استثمار شفافة، إلى جانب توفير تحديثات ربع سنوية حول الأداء.

حول شركة 100Unicorns:

100Unicorns هي أكبر صندوق رأس مال مخاطر في الهند، يتميز بموقع فريد يؤهله للعمل كمسرعة أعمال وصندوق رأس مال مخاطر في آن معاً. يستثمر الصندوق في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة في الهند، فضلاً عن تمكين المؤسسين من الوصول مبكراً إلى رأس المال، والإرشاد والتوجيه الاستراتيجي، والنظام البيئي القوي لتوسيع نطاق مشاريعهم.

حتى الآن، قامت شركة 100Unicorns بتمويل 145 شركة ناشئة، ودفع نمو قادة شركات متخصصة مثل ShipRocket و VideoVerse و Zypp Electricو Renee Cosmeticsو Assiduus و IGP - Join Venturesو Homeville و Alo Fruitو TruNativ و Rezolv.AIو OTO Capitalو Klubو Wiomو BluSmartو DrinkPrimeو LeverageEduو Prescintoو Rooter وغيرها من الشركات الأخرى.

-انتهى-

#بياناتشركات