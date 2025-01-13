دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 يناير 2025 - أعلنت شركة تشانجان للسيارات مؤخرًا عن تحقيقها خطوة جديدة في مساعيها للريادة في الابتكار والتطوير في الصناعات الناشئة، من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع شركة إيه هانغ هولدينغز المحدودة (EHang) للبحث والتطوير في منتجات السيارات الطائرة. ومن المتوقع أن تشمل هذه المنتجات السيارات الطائرة المبتكرة والطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (“eVTOL”)، وهي نوع من المركبات الكهربائية التي يمكنها الإقلاع والهبوط عموديًا دون الحاجة إلى مدرج.

ستستفيد شركة تشانجان، بالتعاون مع إيه هانغ، وهي منصة تكنولوجيا رائدة في مجال التنقل الجوي الحضري (“UAM”)، من قوتهما المشتركة لتطوير حلول النقل المبتكرة التي يمكن أن تساعد في فتح فرص جديدة للتنمية الاقتصادية. على سبيل المثال، من المتوقع أن تكون قيمة اقتصاد الطيران منخفض الارتفاع في الصين - الذي يشمل الأنشطة مثل توصيل الطائرات بدون طيار التي تحدث في الفضاء الجوي أقل من 1000 متر - تريليون دولار بحلول عام 2030.

قال تشو هوارونغ، رئيس شركة تشانجان للسيارات: “في السنوات الخمس المقبلة، ستستثمر تشانجان أكثر من 10.07 مليار درهم لتسريع تطوير السيارات الطائرة. وعلى مدار العقد المقبل، نخطط للاستثمار بأكثر من 50.33 مليار درهم لاستكشاف حلول النقل الشاملة عبر البر والبحر والجو، بالإضافة إلى الروبوتات البشرية.”

تتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية تشانجان طويلة المدى للسعي المستمر لتحقيق الإنجازات في تكنولوجيا الذكاء الرقمي وتحويل الشركة إلى “شركة تكنولوجيا تنقل ذكية ومنخفضة الكربون.

كانت مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين شركة تشانجان للسيارات وإيه هانغ جزءًا من احتفالات تشانجان بافتتاح مركز العلوم والفنون العالمي، وهو جزء أساسي من مركز الأبحاث والتطوير العالمي للشركة في تشونغتشينغ. سيركز مركز العلوم والفنون العالمي لشركة تشانجان على البحث في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتصميم. على مدار العشر سنوات القادمة، ستستثمر الشركة أكثر من 15.10 مليار درهم لإنشاء فريق يضم أكثر من 3000 خبير ومواهب لاستكشاف مجالات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الابتكارات في تجربة العملاء والتصميم.

يعد هذا جزءًا من شبكة الأبحاث والتطوير العالمية لشركة تشانجان للسيارات التي تشمل حاليًا 16 مركزًا للبحث التكنولوجي وتطوير المنتجات و17 شركة تكنولوجيا، وفريقًا تقنيًا مكونًا من أكثر من 18,000 شخص من 31 دولة ومنطقة حول العالم.

نبذه عن شركة تشانجان للسيارات

تعد شركة تشانجان للسيارات، من خلال علاماتها التجارية CHANGAN وDEEPAL وAVATR، واحدة من “الرباعي الكبير” لشركات صناعة السيارات الصينية. تمتلك الشركة 22 منشأة إنتاجية في 12 قاعدة إنتاج حول العالم. وترتبط شبكة الأبحاث والتطوير العالمية لها بـ10 مدن في ست دول (تشونغتشينغ، بكين، شنغهاي، دينغتشو وهفي في الصين، تورينو في إيطاليا، يوكوهاما في اليابان، برمنغهام في المملكة المتحدة، ديترويت في الولايات المتحدة، وميونيخ في ألمانيا)، وتجمع بين مواهب أكثر من 18,000 مهندس من 31 دولة ومنطقة. كانت الشركة موجودة في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 1994، مع مبيعات تراكمية بلغت 400,000 وحدة. ولتوسيع بصمتها العالمية، أطلقت الشركة في عام 2023 خطتها “المحيط الواسع”. مع مهمة “قيادة ثقافة السيارات وتحقيق فوائد لحياة الإنسان”، تتحول شركة تشانجان إلى شركة تكنولوجيا تنقل ذكية ومنخفضة الكربون تسهم في المجتمع.

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