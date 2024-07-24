الشيخ محمد بن حمد: ننفذ استراتيجية لتعزيز ريادتنا بالخدمات اللوجستية

الشيخ عبد الله بن فهد: استكشاف فرص استثمارية وتنويع نموذج أعمالنا

رنجيف منون: تركيز كبير على الابتكار والاستدامة والتحوّل الرقمي

الدوحة \ قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) إحدى أسرع الشركات نمواً في المنطقة، عن نتائجها المالية للنصف الأول (الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024)، حيث سجّلت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 748.3 مليون ريال قطري وبلغ صافي الأرباح 100.4 مليون ريال قطري، في حين سجل العائد على السهم 0.171 ريال قطري في نفس الفترة.

وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة: "تؤكد النتائج المالية عن فترة النصف الأول من العام الجاري قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على تحقيق ربحية جيدة منوها إلى أن الشركة تنفذ استراتيجية تهدف الى تطوير أدائها وتعزيز ريادتها في قطاع الخدمات اللوجستية بوصفها المزود الأول للحلول اللوجستية وسلسلة التوريد في دولة قطر مع تحقيق أفضل قيمة للمساهمين وتقديم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات اللوجستية عالية الجودة والاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات."

ومن جهته أكد سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لـ"جي دبليو سي" أنه مع توسع حضور الشركة في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال شبكتها العالمية والشركات التابعة لها، فإنها تواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة لتعزيز موقعها وتدفقات إيراداتها من خلال تقديم خدمات لوجستية وخدمات سلسلة توريد متخصصة ومتكاملة لعملائها في مجموعة متنوعة من القطاعات. كما تبحث بشكل نشط عن قطاعات استثمارية جديدة للانخراط بها في إطار استراتيجيتها لتنويع نموذج أعمالها ومحفظة استثماراتها.

ومن جانبه قال السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي دبليو سي": نستهدف التوسع في قطاعات وأسواق جديدة، وبناء علاقات طويلة الأمد مع الشركاء وتطوير رأس المال البشري والتركيز على الابتكار والاستدامة والتحوّل الرقمي وإدارة المحفظة الاستثمارية بشكل فعال وذلك لترسيخ ريادتنا للقطاع حيث تعد "جي دبليو سي" أكبر شركة خاصة تعنى بإنشاء المحطات اللوجستية في المنطقة، حيث قامت بتشييد بنى تحتية لوجستية بمعايير عالمية تمتد على مساحة 4 ملايين متر مربع، وتخدم العملاء المحليين والعالميين وتتنوع الخدمات المقدمة من خلال هذه المناطق من إدارة سلاسل التوريد، إلى تقديم الخدمات للعملاء في العديد من القطاعات التي تشمل الطيران والاتصالات والأعمال الفنية وإدارة السجلات والعديد من القطاعات الأخرى كطرف ثالث ورابع بالإضافة إلى المواقع اللوجستية المخصصة لقطاعات حيوية مثل تلك التي تخدم قطاع النفط والغاز في مدينتي راس لفان ومسيعيد الصناعية.

ويمثل إطلاق شركة جي دبليو سي إنيرجي التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة "جي دبليو سي" ركيزة محورية للاستفادة من فرص نمو قطاع الطاقة وخصوصا في ظل تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء عالميا وفضلا عن ذلك فإن تدشين المرحلة الثانية من مشروع منطقة الوكير اللوجستية يمثل محطة رئيسية في إستراتيجية تطوير الأداء مع تمكين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وهو ما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 ويحفز النمو الاقتصادي ويعزز ريادة الأعمال وفرص نمو الشركات الناشئة.

وتحتل جي دبليو سي مركزا رائدا في السوق في مجال حلول التخزين والتوزيع لجميع القطاعات، وتقدم خدماتها إلى رواد الأعمال والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات، كما تقوم جي دبليو سي حاليا بتخزين المليارات من مستندات العملاء في مرافق تخزين متقدمة وتوفر خدمات الشحن البري والجوي والبحري، والتخليص الجمركي، والخدمات اللوجستية للمشاريع، والنقل الدولي وكذلك تدير أكبر أسطول نقل في دولة قطر، والذي يضم أكثر من 1600 شاحنة ومقطورة ومركبة متخصصة وتقـدم خدمـات وكالات الشـحن البحريـة مـن خـلال الشـركات التابعـة لهـا، والتـي تشـمل عمليـات إدارة السـاحات، وتمثيـل الخطـوط الملاحيـة المنتظمـة، وخدمـات وكالـة الموانـئ، واسـتضافة السـفن السـياحية، وخدمـات صيانـة السـفن وبصفتها مزود الخدمات المعتمد لشركة يو بي إس في دولة قطر، تواصل جي دبليو سي توسيع الحصة السوقية لعملاق البريد السريع في الدولة من خلال الاستخدام الحكيم للبني التحتية اللوجستية.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™.

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