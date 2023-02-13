13.3% نمو في إجمالي الإيرادات و 7٪ نمو في صافي الأرباح

دبي، الإمارات: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMPOWER) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (AEE01134E227 ISIN:) عن نتائجها المالية الأولية وغير المدققة لعام 2022 حيث سجلت إيرادات قياسية بمبلغ إجمالي مقداره 2.8 مليار درهم عن السنة المالية 2022، بنمو لافت بلغت نسبته 13.3% مقارنة بإيرادات عام 2021. وسجلت المؤسسة عن السنة المالية ذاتها أرباحاً صافية مقدارها 1.001 مليار درهم بزيادة بلغت 7%. كما أعلنت الشركة عن اقتراح توزيعات أرباح بقيمة 425 مليون درهم إماراتي للنصف الثاني من عام 2022 ، كما هو مذكور في نشرة الإصدار. ويعكس هذا الأداء المميز الثقة الكبيرة والمستمرة في «إمباور»، والانتعاش الاقتصادي لدبي.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»،"إن عام 2022 كان محطة تاريخية مهمة في مسيرة «إمباور» وعلامة فارقة في نموها وازدهارها على كافة الأصعدة لاسيما بعد إدراج المؤسسة في سوق دبي المالي موضحاً أن نجاحات عام 2022 غير مسبوقة فمحفظة المؤسسة تكبر بإيقاع متسارع وتتنوع على الدوام في طبيعة المشاريع المستفيدة من خدماتها. وأوضح أن «إمباور» ملتزمة بتوزيع أرباح إجمالية قدرها 850 مليون درهم إماراتي سنويًا، في العامين الأولين، بشرط موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة.

وأكد بن شعفار على أن تفوق "إمباور" في ابتكار نموذج عمل مستدام ومقدرتها الفائقة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق وجودة وديمومة خدماتها وبنيتها التحتية المتطورة، جعلها أكبر لاعب في صناعة تبريد المناطق في العالم وأكثرها مرونة ومقدرة على التوسع والنمو المدروس والقائم على خطط استباقية طموحة تستثمر في فرق العمل وفي البنى التحتية وتتبنى تقنيات عصرية وثورية لم يسبقها اليها نظرائها على مستوى العالم.

وأشار بن شعفار الى أن عدد المباني التي تزودها «إمباور» بخدمات تبريد المناطق وصل بنهاية 2202 الى أكثر من 463,1 مشروع ومبنى ومن أبرزها: فندق «أتلانتس ذا رويال» و «متحف المستقبل» و «مرسى العرب» و «ون زعبيل» و «وصل1» وغيرها من الايقونات المعمارية الضخمة التي التحقت بمحفظة المؤسسة ليرتفع معها الطلب على خدمات تبريد المناطق بنسبة 13.3% عن 1202.

ولفت بن شعفار الى أن المؤسسة عملت جاهدة خلال العام 2022 على توسيع شبكة خطوط نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق لتتجاوز 380 كيلومتراً بنهاية 2202 مما ساهم في زيادة حصة المؤسسة في سوق تبريد المناطق في دبي لتغطي اكثر من 80%.

وشدد بن شعفار على أن الهدف في 3202، يتركز على "ضمان عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين، والاستثمار في زيادة أصول المؤسسة من محطات خدمات تبريد المناطق، وشبكات نقل وتوزيع الخدمات لتشمل كافة المناطق في إمارة دبي".

قطاعات رئيسية

توفر «إمباور»، خدمات تبريد المناطق لقطاعات مختلفة وحيوية في إمارة دبي، إذ تقوم بتقديم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 64٪ من قطاع المباني السكنية و15% من قطاع المباني التجارية والمكاتب حيث زادت حصة قطاع الضيافة والفنادق الى 14%، أما القطاع الصحي فزادت الى 3% وتوزعت النسب الـ 4% المتبقية على قطاعات التعليم والترفيه ومراكز التسوق وغيرها.

ويقول بن شعفار، إن دعم المؤسسة لقطاعات مختلفة في إمارة دبي يتواصل بهدف مساعدة القطاعات على تحمل مسؤولياتها في خفض الإنبعاثات الكربونية وتعزيز مساعي دبي في بلوغ الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

محطات التبريد

خلال 2022، أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، إنطلاق عمليات تشغيل محطة زعبيل لتبريد المناطق في إطار المرحلة الأولى والتي تصل فيها الطاقة الإنتاجية إلى 27,750 طن تبريد صديقة للبيئة. وأشارت المؤسسة إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية الاجمالية للمحطة كاملة ستصل الى 50000 طن تبريد فور انتهائها حيث سيتم ربط محطة زعبيل الجديدة بمحطة مركز دبي المالي العالمي لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 112000 طن تبريد.

كما أطلقت عمليات تشغيل محطة التبريد الرابعة في منطقة "الخليج التجاري" بدبي، في إطار المرحلة الأولى التي تصل فيها الطاقة الإنتاجية إلى 27,750 طن تبريد صديقة للبيئة. وأشارت المؤسسة إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة كاملة سيصل إلى50,000 طن تبريد فور انتهاء كافة مراحلها في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري.

كما أرست «إمباور»,خلال 2022، عقد بناء محطة تبريد مناطق من الجيل الجديد، بقيمة إجمالية بلغت 193 مليون درهم بهدف تزويد مجمع دبي لاند ريزيدنس بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة وبمعايير تتفق مع المواصفات العالمية حيث ستبلغ الطاقة الانتاجية للمحطة خلال انتهاء المرحلة الأولى 23,500 طن تبريد والذي سيتم تشغيلها خلال الربع الأول من 2023. وأشارت المؤسسة إلى أن السعة الإجمالية للمحطة الجديدة ستصل إلى 47,000 طن تبريد عند انجاز المشروع بالكامل.

كما أعلنت الموسسة خلال 2022 عن البدء بتنفيذ خطة جبارة تتضمن توسعات ضخمة وعمليات تطوير نوعية للبنية التحتية لأنظمة تبريد المناطق التابعة لها في منطقة الخليج التجاري مما ينقل معدلات كفائتها الى مستويات غير مسبوقة ويجعل من منطقة الخليج التجاري أكبر مخطط عمراني منفرد ومستقل لتبريد المناطق في العالم بطاقة إجمالية تصل إلى 450,000 طن تبريد عبر 6 محطات تبريد و10 خزانات لتخزين الطاقة الحرارية (EST) بما في ذلك المحطات والخزانات الحالية والقادمة.

وأكدت «إمباور» أنها ماضية قدماً في ضخ الاستثمارات المدروسة لتوسيع عملياتها في دبي في إطار التزامها بخطط التحديث والتطوير لمنشأتها وطواقمها الفنية بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدماتها من الأفراد والمؤسسات والشركات. وتبلغ حصة «إمباور» من سوق تبريد المناطق في دبي أكثر من 80% من الإجمالي.

جوائز

حصدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» جائزتين ذهبيتين من الجمعية الدولية لطاقة المناطق 2202 IDEA عن فئة «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها»، وفئة «إجمالي المساحة المتعاقد عليها» خلال العام 2022 في تورونتو الكندية حيث كانت المؤسسة قد فازت بجائزتين ذهبيتين خلال أعوام مختلفة 2016 و2017 و2018 و2019 و2021. كما حصدت أكثر من 16 مرة جوائز متعددة عن فئات مختلفة خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى عدة جوائز في مؤتمرات ومعارض مختلفة حول العالم.

ومن جهة أخرى، حصلت المؤسسة على شهادات الآيزو لنظام إدارة الجودة (آيزو 9001:2015)، ونظام الإدارة البيئية (آيزو 14001:2015)، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (آيزو 45001:2018)؛ في انجاز يؤكد التزام الشركة بتبني أفضل الممارسات والمقاييس والنظم الإدارية الخاصة بالجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية وبتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم خدمات وعمليات تبريد المناطق لتحقيق أقصى درجات رضا وسعادة المتعاملين البالغ عددهم أكثر من 110 ألف متعامل.

كما حصدت المؤسسة على جائزتين ذهبيتين من جوائز «جولدن بريدج » للأعمال والابتكار 2022. ونالت المؤسسة الجائزة الذهبية "لـشركة العام" في فئة الطاقة والمرافق، تقديرا لانجزاتها المذهلة خلال 2022 وابتكاراتها العملية في تطوير صناعة تبريد المناطق في العالم، وارتقائها بمعايير الاستدامة في القطاع .

كما حصد سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي للشركة، جائزة الذهبية عن فئة "إنجازات الرئيس التنفيذي للعام" في الطاقة والمرافق، تقديراً للدور البارز الذي يلعبه في تشجيع المنطقة على تبني مفاهيم تبريد المناطق ودوره الريادي في قيادة «إمباور»

ويقول بن شعفار، «تمتلك المؤسسة رؤية واضحة واستراتيجيات فاعلة للتوسع بما يتناسب مع رؤية القيادة الرشيدة في التحول نحو الاستدامة»، مضيفاً «نعمل على إضافة قدرات إنتاجية جديدة للمؤسسة تساهم في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة الطاقة من خلال استخدام التقنيات الجديدة التي قمنا بتطويرها.

#بياناتشركات

- انتهى -