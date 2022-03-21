و سوف تخلق الشركة اكثر عن 6000 فرصة عمل جديدة للسعوديين بحلول عام 2030

المملكة العربية السعودية: تماشياً مع الرؤية السعودية 2030، أكدت مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، التزامها بتوسيع محفظة علامتها التجارية في مختلف فئات السوق بالمملكة العربية السعودية. وتضم مشاريعها الحالية التي مازالت قيد التطوير 28 فندق من شأنها أن تضيف إلى مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال أكثر من 10000 غرفة في المملكة خلال السنتين إلى ثلاث سنوات القادمة. وسيعزز ذلك البنية التحتية للسياحة بشكل كبير لتلبية احتياجات السياح من جميع شرائح المجتمع المتنوعة. ويُتوقع إجراء المزيد من التعاقدات رفيعة المستوى خلال الأشهر المقبلة وارتفاع هذا العدد بشكل كبير في المستقبل القريب.

وسيراً على خطى المملكة في الاستثمار والتطوير ضمن قطاع السياحة، عززت مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال خططها التوسعية في السوق، حيث أعلنت المجموعة خلال العام الماضي عن توقيع ما يقرب من 10 فنادق لعلامات تجارية مثل سيكس سينسز وفنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال وكراون بلازا وهوتيل إنديجو، والتي افتتحت أول مشروع لها في البلاد عام ١٩٧٥ فندق انتركونتيننتال الرياض. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن تفتتح الشركة ما يزيد عن 10 فنادق في المملكة هذا العام، كما ستجلب المجموعة المزيد من العلامات التجارية العالمية إلى السعودية وتشمل علامتيّ ريجنت وكيمبتون اللتين تعتبران معياران عالميان في مجال الضيافة الفاخرة.

وتعمل المجموعة اليوم على استكمال خططها في المملكة عبر أجندة قوية للمواهب، مع الحرص على توظيف وتطوير المواهب السعودية لضمان توفيرها للتجارب السعودية الأصيلة للنزلاء وتطوير مهارات المجتمعات التي تسيّر أعمالها ضمنها، لا سيما في المدن الثانوية والثالثية. وتعمل مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال مع وزارة تنمية رأس المال البشري لتطوير إمكانات مواهب الضيافة في المملكة وضمان حصولهم على القدرات المناسبة لتلبية الطلب المستقبلي المتوقع على القطاع.

وقال هيثم محمد مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: "تتمتع مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال بتاريخ و إرِث في المملكة العربية السعودية، ولطالما كنا شريكاً ومساهماً قوياً في تحقيق طموحات المملكة في قطاع السياحة والضيافة. ويُعد نمونا المتسارع خلال العام الماضي دليلاً على التزامنا بالاستثمار في قطاع الضيافة وتطوير المواهب المحلية لتقديم تجربة الضيافة السعودية الحقيقية للنزلاء القادمين إلى البلاد من كافة أنحاء العالم. وتماشياً مع استراتيجية التنمية السياحية في المملكة، سنواصل جلب علاماتنا التجارية إلى مواقع مختلفة في السعودية، حيث نلتزم بتقديم تجارب الضيافة الجديدة وتعزيز دورنا كعضو فاعل في المجتمع السعودي".

تتقدم المملكة العربية السعودية بخطى حثيثة لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتعمل على تطوير المشاريع الضخمة التي طال انتظارها، وسيراً على خطاها تبذل مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال أقصى جهودها لتجلب العلامات التجارية في محفظتها الكاملة إلى الوجهات المتعددة التي تتراوح من المراكز الحضرية كمدينة الرياض وجدة ومكة المكرمة إلى الوجهات الناشئة مثل الخُبر وأبها والدمام. وكي تتماشى طموحاتها مع أهداف رؤية 2030، عززت المجموعة شراكاتها القوية مع وزارة السياحة ووزارة الاستثمار والتطوير السياحي، بالإضافة إلى الكيانات الحكومية الأخرى المرموقة لتسهيل إجراء التطورات في مجالات الاستثمار بالضيافة والترويج للوجهات السياحية.

وكبرهان إضافي على ثقتها في التنمية الاقتصادية السعودية، افتتحت مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال مقرها الرئيسي في السعودية خلال عام 2020 بمدينة الرياض ووسّعت مجتمع الخبراء التابع لها لإدارة شبكتها الحالية المكونة من 36 فندق قيد التشغيل بالإضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنامية من المشاريع الأخرى قيد التطوير.

تدير مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال اليوم حوالي 36 فندق لخمسة علامات تجارية في المملكة العربية السعودية، وتضم: فنادق إنتركونتيننتال وكراون بلازا وهوليداي إن وستايبريدج سويتس وفوكو، بالإضافة إلى 28 فندق آخر قيد التطوير من المقرر افتتاحه خلال الثلاث إلى خمس سنوات القادمة.

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