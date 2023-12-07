المنامة: أعلنت شركة الخدمات المالية الرقمية المختصة "فلووس البحرين"، والمرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة تمويل، عن تعزيز كبير لقدراتها الإقراضية، وذلك استجابةً منها للاحتياجات المالية المتزايدة لمستخدميها، حيث كشفت عن زيادة كبيرة في حدود القروض، ليصل سقف التمويل الآن إلى 1000 دينار بحريني.

وتعد هذه الخطوة الاستراتيجية دليلاً على التزام شركة "فلووس البحرين" الراسخ بتلبية احتياجات وتطلعات العملاء وتوفير الدعم والمرونة المالية بهدف تمكين الأفراد والشركات على حد سواء، كما تعكس قدرة الشركة على التكيف مع الاحتياجات الحقيقية للعملاء والاستماع لرغباتهم وتعزيز قدرتهم على تحقيق أهدافهم المالية بكفاءة وفعالية أكبر.

ويقدم حد الاقتراض الجديد المزيد من الخدمات المميزة لعملاء شركة فلووس البحرين، حيث يُمَكِّن العملاء من الوصول إلى قروض تصل قيمتها إلى 1000 دينار بحريني، مما يتيح لهم موارد مالية أكثر تنوعًا لتحقيق أهدافهم المالية، كما تتميز خدمات الشركة بتسهيل عمليات الإقراض بطريقة مباشرة وميسرة، ما يُضمِن للمستخدمين إمكانية الوصول بسهولة إلى حدود القروض الموسعة. وذلك في إطار جهود الشركة وسعيها لدعم النجاح المالي لعملائها ومساهمة منها في تعزيز نمو المجتمع وازدهاره.

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لشركة فلووس البحرين السيد فواز غزال قائلاً: "إن رفع سقف التمويل إلى 1000 دينار يأتي في إطار تفاني الشركة في تحقيق مهمتها كمحفز لتحقيق حرية مالية لعملائنا، ونحن نسعى دائمًا إلى خدمة احتياجات مجتمعنا، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية خاصة في ظل النجاح الكبير والطلب المتزايد على منتجاتنا التمويلية ونحن ملتزمون بتقديم خيارات تمويلية تتسم بالتنوع والكفاءة، مما يعكس التزامنا بتمكين الأفراد ودعمهم في تحقيق أهدافهم المالية بطرق مستدامة."

جدير بالذكر أن شركة فلووس البحرين تسعى للتطور والتوسع بشكل دائم، حيث يظل التركيز موجهًا نحو تحسين وتنويع خدماتها بمرونة لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار لعملائها، كما يتجلى التزام عمل الشركة بالإهتمام تجاه الفرص وتقديم الحلول لتلبية احتياجات مستخدميها، حيث يسعى الفريق إلى مساعدة العملاء في تحقيق تطلعاتهم المالية وتحقيق أهدافهم، وذلك من خلال تلبية احتياجاتهم المالية بشكل دقيق وفعال.

للحصول على قرض صغير وخفيف على جيبك قم بتحميل التطبيق من متاجر ابل ستور وجوجل بلاي ,لكي تكتشف كيف يساعد تطبيق يساعد المواطنين والمقيمين في البحرين على إدارة احتياجاتهم المالية.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن تطبيق فلووس

تطبيق فلووس، هو أحد منتجات شركة فلووس البحرين ش.م.ب (مقفلة) للتمويل، المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة تمويل وشركاء مع بنفت.

تطبيق فلووس يغير قواعد التقليدية بمجال التمويل في مملكة البحرين، حيث يوفر قروضًا رقمية بدون متاعب الأعمال الورقية والعمليات الطويلة، كما يمكن تقديم طلب القرض الخاص بك في أي وقت وفي أي مكان.

تم إنشاء تطبيق فلووس لأن الطرق التقليدية للحصول على القروض كانت صعبة للغاية وتستغرق وقتاً طويلاً للحصول على الموافقة، ومع تطبيق فلووس، سيكون لديك دائمًا معرفة بوضعك المادي بكل وضوح وشفافية على مدار الساعة.