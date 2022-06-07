القاهرة - مصر: كثفت طلبات، المنصة الرائدة في مجال توصيل الطعام عبر الإنترنت والتجارة السريعة، جهودها في مجال مسؤولية الشركات في مصر، من خلال التركيز على استخدام التكنولوجيا من أجل الخير وتشجيع العملاء على المشاركة في مبادرات متنوعة، وتستعد الشركة لزراعة 1000 شجرة احتفالاً بيوم البيئة العالمي بالتعاون مع "شجرها"، وسهلت تبرعات بقيمة 2.5 مليون جنيه خلال شهر رمضان.

وصرحت هدير شلبي المدير التنفيذي لشركة طلبات: "نحن نتشرف ونمتن لربط عملائنا بقضايا قريبة من قلوبهم. التبرع والتأثير الاجتماعي بنقرة زر هي الطريقة التي نتبنى بها التكنولوجيا من أجل الخير، ستواصل طلبات العمل على دعم المزيد من الأشخاص والمنظمات داخل نظامنا البيئي وما بعده".

وتعمل طلبات على المساهمة في خلق مساحات أكثر خضرة في جميع أنحاء القاهرة احتفالًا بيوم البيئة العالمي، عبر تحويل عملية طلب الطعام ومنتجات البقالة عبر الإنترنت إلى عمل مؤثر، من خلال توحيد الجهود مع مؤسسة Shaghra المهتمة بشؤون البيئة تحت شعار #OnlyOneEarth، حيث ستقوم الشركة بزرع شجرة لكل 1+ طلب على طلبات و طلبات مارت، كما نتج عن مبادرة "ازرع شجرة" التي استغرقت يومًا واحدًا زراعة أكثر من ألف شجرة فاكهة تم التخطيط لزراعتها في الأراضي المتدهورة والأماكن العامة.

وإلى جانب دعم الشركات المحلية في تحقيق النمو المستدام والشراكة مع المنظمات المهتمة بالدفاع عن القضايا المهمة، تستضيف منصة طلبات أيضًا مؤسسات خيرية لتيسير عمليات التبرع لقاعدة عملائها الواسعة، كما سهلت الشركة تبرعات تبلغ قيمتها 2.5 مليون جنيه لقضايا إنسانية في مصر، بما في ذلك 50,000 وجبة، وعلى المستوى الإقليمي جمعت الشركة أكثر من مليون يورو خلال شهر رمضان المبارك.

ومن جانبها قالت أسماء خليل، رئيس الشؤون العامة والاتصالات ومسؤولية الشركات في طلبات مصر: "نود أن نقدم الشكر والامتنان لشركائنا على شغفهم وعملهم الميداني في المجتمعات المصرية، حيث أن الشراكة مع المنظمات المجتمعية المؤثرة لا تؤدي فقط إلى تعزيز جدول أعمالنا الطموح لمسؤولية الشركات، ولكنها تكمل أيضًا جهود الحكومة في تعزيز الممارسات التجارية الواعية وتمكين المصريين من تحقيق حياة كريمة".

كما كرمت طلبات عملائها الكرام الأكثر تبرعًا خلال شهر رمضان من خلال مكافأة أفضل 5 متبرعين بتذكرة ذهبية حصرية تحمل 1000 جنيه كرصيد صالح للاستخدام في طلبات مارت، و تأتي هذه الخطوة في ضوء تشجيع المزيد من العملاء على رد الجميل وإبراز أعمالهم الجليلة عبر التكنولوجيا التكنولوجيا.

وتضم طلبات حاليا بنك الطعام المصري ومصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب وجمعية الأورمان ومؤسسة إبراهيم بدران علي منصتها، وستعمل على ضم منظمات أخرى في المستقبل القريب المهتمة بمعالجة العديد من القضايا الأخرى.

يمكن للعملاء التبرع للجمعيات الخيرية على مدار العام، وتنزيل التطبيق على iOS App Store و Google Play Store و Huawei App Gallery الآن.

#بياناتشركات

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عن طلبات

عززت طلبات مكانتها كواحدة من أهم شركات توصيل الطعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ انطلاقها للمرة الأولى في ي مصر باسم " أطلب" عام 1999 والكويت عام 2004.

ومنذ ذلك الوقت، توسّعت الشركة لتقدم مئات ملايين طلبات توصيل الطعام ومستلزمات البقالة سنوياً لعملائها في تسع دول في المنطقة. وتقدم طلبات خدمات توصيل الطعام من أكثر من 25 ألف علامة تجارية وما يقارب 50 ألف فرع، فيما يعمل مفهوم التجارة الإلكترونية السريعة، طلبات مارت، على تسليم البقالة للعملاء في البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر والإمارات خلال مدة لا تتجاوز 20 دقيقة فقط.

ويتمحور اهتمامنا حول عملاءنا وشركاءنا و وسائقونا، إلى جانب المجتمعات التي نعمل بها، فقد نجحت طلبات خلال عام 2020 على تسهيل التبرع بأكثر من 340 ألف وجبة و44 ألف دواء للمحتاجين، فضلاً عن التبرع بما يزيد على 1.3 مليون يورو لصالح الأعمال الخيرية. كما تشكّل طلبات جزءاً من دليفري هيرو، الشركة العالمية الرائدة في التجارة السريعة، المدرجة في بورصة فرانكفورت منذ عام 2017.