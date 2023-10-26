تتضمن كمية تصل إلى أكثر من 13 مليون كيلوجرام من المخلفات البلاستيكية في مصر..

القاهرة - أعلنت مؤسسة بلاستيك بنك عن نجاحها في جمع أكثر من 100 مليون كيلوجرام من المخلفات البلاستيكية، وهو ما يعادل 5 مليارات زجاجة بلاستيكية سعة 500 مل، بما يمثل إنجازاً هائلاً عبر منع هذه المخلفات من الوصول إلى البيئة المحيطة؛ مساهمةً منها في الحد من التلوث البلاستيكي من أجل عالم أنظف وأكثر استدامة.

وتعكس هذه الخطوة التفاني والجهود المبذولة من قبل بلاستيك بنك لحماية كوكب الأرض، حيث تضم المؤسسة في مصر أكثر من 28 مركزًا لتجميع للمخلفات في 11 محافظة، ساهمت المؤسسة من خلالهم في جمع أكثر من 13 مليون كيلوجرام من مخلفات البلاستيك، أي ما يزيد عن 500 مليون زجاجة بلاستيكية في ثلاث سنوات فقط. كما تضم مؤسسة بلاستيك بنك في مصر ما يزيد عن 2100 جامع للمخلفات البلاستيكية من بين أكثر من 40،000 عضوًا في المنظومة، التي تساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية إلى جانب حماية البيئة من المخلفات​ ​البلاستيكية، وذلك عبر جمع المخلفات مقابل الحصول حوافز وامتيازات تضمن لهم مستوى معيشي أفضل.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرح ديفيد كاتز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة بلاستيك بنك: "يعتبر ما حققه جامعي المخلفات المسجلين بمنظومة بلاستيك بنك إنجازًا حقيقيًا، عكس مجهوداتهم في الحفاظ على البيئة من خلال جمع كل قطعة يدويًا ومبادلتها بحافز يساعدهم على الارتقاء بمستواهم المعيشي."

كما أشاد كاتز بدور كل من مراكز التجميع، الشركاء، الأفراد وأعضاء المنظومة، قائلًا، "هذا الإنجاز لا يتعلق فقط بجمع البلاستيك، بل بما يمكن للبشرية أن تحققه عندما تتحد وراء هدف مشترك. وندعو العالم أجمع لمشاركتنا في إعادة كتابة مصير كوكبنا، ​​وخلق عالم نتمكن فيه من تجديد الموارد البيئة من خلال كل جهد مبذول بما يوفر لجامعي المخلفات حياة أفضل."

الجدير بالذكر، أن حركة إعادة التدوير المجتمعي التابعة لبلاستيك بنك قد انتشرت بشكل كبير منذ إنشائها لتضم أكثر من 550 مركزًا لجمع المخلفات البلاستيكية في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

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نَبْذَة عن مؤسسة بلاستيك بنك:

بلاستيك بنك® هي مؤسسة مجتمعية تهدف لخلق مجتمع قائم على تجدد الموارد عن طريق خلق فرص عمل ومصادر دخل من خلال جمع المخلفات البلاستيكية. تساعد شركة بلاستيك بنك العالم على إيقاف وصول البلاستيك للمحيطات مع تحسين ظروف حياة جامعي المخلفات البلاستيكية؛ كما تبني أنظمة بيئية أخلاقية لإعادة التدوير في المجتمعات الساحلية وتعيد معالجة المواد لإعادة إدخالها في سلسلة التوريد التصنيعية العالمية. كما يحصل جامعي المخلفات البلاستيكية على نقود أو سلع أو خدمات مقابل المواد التي يجمعنها لتعينهم على المعيشة الكريمة. كما تعمل بلاستيك بنك على مكافحة تشغيل الأطفال وتحويل القطاع الغير رسمي إلى قطاع رسمي وتطوير أماكن العمل لتصبح موائمة مع مقاييس الصحة والسلامة والبيئة وتحفيز تعليم الأطفال وتحسين الظروف المعيشية لجامعي المخلفات البلاستيكية

وتعمل المنصة الرقمية الخاصة بمؤسسة بلاستيك بنك المدعومة بتكنولوجيا الBlockchain على تأمين التعاملات الرقمية بالكامل وتوفر تصورًا للبيانات في الوقت الفعلي، مما يتيح شفافية البيانات وإمكانية تتبع مصادر البلاستيك من التجميع حتى المراحل النهائية للتصنيع وذلك يتيح فرص للتوسع السريع و خلق منظومات لجمع مخلفات البلاستيك في جميع أنحاء الجمهورية. تُولد المواد المجمعة من جديد باعتبارها Social Plastic® التي يمكن إعادة دمجها بسهولة في المنتجات والتعبئة كجزء من سلسلة التوريد ذات الحلقة المغلقة.

بلاستيك بنك هي مؤسسة كندية، وتم تأسيسها على يد ديفيد كاتز في مارس 2013، آملاً أن يتحد بليون شخص على خلق قيمة مادية للمخلفات البلاستيكية والعمل على تحسين المستوى المعيشي للأفراد محدودي الدخل بالدول التي تفتقر مرافق إدارة المخلفات. تعمل مؤسسة بلاستيك بنك حالياً في الفلبين وإندونيسيا والبرازيل ومصر، مع خطط للتوسع في كولومبيا وفيتنام في السنوات القليلة القادمة.