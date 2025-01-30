توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة أزاديا لتولي الإدارة المباشرة لأعمال "إيتالي" في الشرق الأوسط

أعلنت "إنفست إندستريال"، المجموعة الاستثمارية الأوروبية الرائدة التي تدير أصولاً بقيمة 16 مليار يورو، وأزاديا، المجموعة الرائدة في مجال تجارة التجزئة ووجهات أسلوب الحياة التي تمتلك وتدير أكثر من 40 علامة تجارية دولية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، أن شركة إيتالي إس بي إيه، إحدى الشركات التابعة لصناديق التي تديرها إنفست إندستريال، ومجموعة أزاديا قد وقعتا مذكرة تفاهم برمجية تحدد مبادئ صفقة تجارية تتولى أزاديا عبرها الإدارة المباشرة لأعمال "إيتالي" في منطقة الشرق الأوسط، التي تديرها حالياً مجموعة أزاديا بموجب اتفاقية امتياز.

وقد تم الإعلان عن هذه الشراكة خلال افتتاح فعالية "فيلاجيو إيطاليا" في جدة، احتفالاً بوصول السفينة الشراعية الإيطالية الأيقونية "أميريجو فسبوتشي"، وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور نائب وزير المشاريع والصناعة في إيطاليا فالنتينو فالنتيني.

تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية، التي جاءت عقب افتتاح مكتب جديد لمجموعة "إنفست إندستريال" في أبوظبي، إلى تعزيز وجود "إيتالي" في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت نمواً كبيراً في الاهتمام بالمأكولات الإيطالية وتجارب الطهي الراقية. وتدير "إنفست إندستريال" حالياً عدداً من المتاجر في مدن رئيسية بالمنطقة من خلال شراكتها مع مجموعة أزاديا، التي ستظل مساهمة رئيسية وستواصل إدارة عمليات "إيتالي" في الشرق الأوسط. وتشمل خطة التوسع افتتاح حوالي 40 متجراً جديداً، بما في ذلك منافذ بيع في المطارات، بالإضافة إلى توزيع منتجات تحمل علامة "إيتالي".

وبهذه المناسبة، قال أندريا سي بونومي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة "إنفست اندستريال": "يؤكد هذا الاتفاق التزامنا بدعم الشركات الإيطالية المتميزة في توسعها الدولي، والذي بموجبه ستستفيد "إيتالي" من مواردنا المالية والاستراتيجية لتقديم خدماتها الفريدة إلى المستهلكين الجدد. نحن فخورون بشراكتنا مع أزاديا ونتطلع لتطوير علامة "إيتالي" التجارية معاً في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تدعم مفهوم ’صنع في إيطاليا‘ وتشجع الحوار الثقافي الذي يدمج التقاليد بالابتكار والاستدامة".

من جهته، قال سعيد ضاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أزاديا: " تمثل دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً استراتيجياً، حيث يُقدّر المستهلكون الجودة والتقاليد والابتكار. نحن في أزاديا ملتزمون مع "إنفست إندستريال" بتطوير "إيتالي" وجعلها مرجعاً أساسياً للمستهلكين المحليين، مع الحفاظ على قيم الأصالة والاستدامة التي تميز هذه العلامة التجارية. كما أننا نسعى إلى تسريع تطوير "إيتالي" بالتعاون مع "إنفست إندستريال" في دول الخليج لدعم عملية تدويل العلامة التجارية على مستوى العالم".

تُعد "إنفست إندستريال" شريكاً رئيسياً للشركات العائلية والعلامات التجارية المتخصصة ذات الصلة العالمية، حيث استثمرت منذ تأسيسها في أكثر من 300 شركة، بدعم من فريق يضم أكثر من 200 متخصص موزعين عبر ثمانية مكاتب عالمية. تدير المجموعة حالياً محفظة تضم 29 شركة تحقق إجمالي إيرادات تتجاوز 18 مليار يورو، بما في ذلك علامات بارزة مثل مجموعة الأزياء الإيطالية الفاخرة "إرمنيجيلدو زينيا"، وسوق الطعام الإيطالي "إيتالي"، ومنصة "أومنيا تكنولوجيز" الرائدة في تقنيات الأتمتة والتعبئة، ومجموعة "فلو بّي آند بي إيطاليا" الرائدة عالمياً في التصميم الفاخر.

علاوةً على ذلك، تمثل أنشطة "إنفست إندستريال" مثالاً ملموساً على كيفية أن يعمل رأس المال الخاص كعامل محفز للتنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمنطقة.

تتمتع "إنفست إندستريال" بسجل حافل في مختلف القطاعات، مع خبرة كبيرة في الصناعات التحويلية والفروع المتخصصة مثل الأمن الغذائي، وهو أولوية حيوية لدول مجلس التعاون الخليجي. وعلى مر السنين، قامت الشركة ببناء منصة ممتازة تُقدر قيمتها بأكثر من 8 مليارات يورو، تشمل شركات نشطة في مجال المكونات الخاصة والمنتجات ذات العلامات الخاصة والمعجنات والأطعمة المجمدة، مثل "سامونتانا" و"فورنو داسولو" و"لا دوريا" و"سي إس إم إنجريديانتس". وتتمتع الشركة بموقع قوي لدعم الابتكار والمساهمة في تحقيق نمو مستدام في منطقة الخليج.

نبذة عن "إنفست اندستريال":

"إنفست إندستريال"، مجموعة أوروبية رائدة من شركات الاستثمار والإدارة والاستشارات المستقلة برأس مال قدره 16 مليار يورو. وتقدم الشركة حلولاً صناعية ورأسمالية للشركات الأوروبية متوسطة الحجم وتتمثل مهمتها في المساهمة بنشاط في تطوير الشركات التي تستثمر فيها، وإيجاد فرص النمو وتقديم حلول عالمية من خلال رؤية ريادة الأعمال الأوروبية الشاملة. تتميز "إنفست اندستريال"، بتركيزها القوي على الاستدامة، ولديها تاريخ يمتد لأكثر من 35 عاماً من الشراكات الناجحة مع رواد الأعمال والشركات في أوروبا. تخضع بعض شركات "إنفست إندستريال"، للإشراف التنظيمي من قبل هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة وصندوق الاستثمار في لوكسمبورج وهيئة تنظيم الخدمات المالية في أسواق أبو ظبي العالمية. .تعمل شركات الاستثمار التابعة "إنفست إندستريال"، بشكل مستقل عن بعضها البعض وكذلك عن كل صندوق. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.investindustrial.com

نبذة عن مجموعة أزاديا:

مجموعة أزاديا هي شركة رائدة في مجال وجهات التجزئة وأسلوب الحياة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونجحت الشركة، منذ إطلاقها في عام 1978، في تطوير شبكة ضخمة تضم أكثر من 650 من متاجر التجزئة تمثل أكثر من 40 علامة عالمية رائدة في مجال الأزياء والإكسسوارات والأطعمة والمشروبات والمفروشات المنزلية والمنتجات الرياضية والوسائط المتعددة والمنتجات التجميلية. وتضم الشركة أكثر من 10,000 موظفاً، وتنتشر عملياتها في أكثر من 13 دولة، من بينها الجزائر والبحرين ومصر وغانا والأردن وكينيا والمملكة العربية السعودية والكويت ولبنان وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، كما توفر تجربة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت على الموقع الالكتروني www.AZADEA.com

لمزيد من المعلومات حول مجموعة أزاديا، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.azadeagroupholding.com

نبذة عن إيتالي:

تُعد "إيتالي" علامة تجارية مميزة تلتزم بتعزيز الحضور العالمي لتميز الطعام الإيطالي. تعمل الشركة في توزيع وترويج المنتجات عالية الجودة، حيث تدمج بسلاسة بين الإنتاج والمبيعات وخدمات الطهي والتعليم ضمن خدماتها. وتُعتبر "إيتالي" الشركة الإيطالية الوحيدة للبيع بالتجزئة في مجال الطعام التي تمتلك طابعاً دولياً حقيقياً، مما يجعلها رمزاً لفن الطهي الإيطالي وتجسيداً لروح "صُنع في إيطاليا".

منذ عام 2023، أصبحت "إنفست إندستريال"، وهي شركة استثمار مستقلة رائدة في أوروبا، تمتلك حصة الأغلبية بنسبة 52% في المجموعة. تضم "إيتالي" حالياً فريق عمل يتجاوز 5,000 موظف، وتدير أكثر من 50 موقعاً في 15 دولة حول العالم، بما في ذلك إيطاليا، الولايات المتحدة، كندا، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، السويد، تركيا، كوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية. تعمل الشركة على تنفيذ خطة توسع طموحة تشمل افتتاح مواقع جديدة في بعض أكبر مدن العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.eataly.com.

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