أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة أومورفيا، المتخصصة في مجال العناية الشخصية والجمال، والتابعة لمجموعة ملتيبلاي الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الاستحواذ على 100% من سلسلة صالونات التجميل "ذا جوس سبا آند صالون"، في خطوة استراتيجية تتطلع من خلالها المجموعة إلى تعزيز مكانتها في قطاع العناية الشخصية والجمال. ويأتي هذا الاستحواذ تجسيداً لرؤية مجموعة أومورفيا الاستراتيجية للنمو من خلال تعزيز استثماراتها، ما يرسخ مكانتها في قطاع العناية الشخصية والجمال في دولة الإمارات.

تأسست العلامة التجارية الشهيرة "ذا جوس سبا آند صالون" في العام 2005، حيث شقت طريقها بنجاح في قطاع العناية الشخصية والجمال ورسخت مكانة مميزة لها في هذا المجال من خلال تقديم تجارب جمال فاخرة للشريحة المجتمعية المتوسطة في السوق. وتنتشر فروع السلسلة في 10 مواقع استراتيجية في جميع أنحاء دولة الإمارات، ولديها فريق عمل متخصص مكون من 172 موظفاً. ومن المتوقع أن تحقق هذه العلامة، بعد الاستحواذ، إيرادات بقيمة 29 مليون درهم.

يُعد الاستحواذ خطوة مهمة لمجموعة أومورفيا لتعزيز حصتها في السوق المحلية وتوسيع نطاق حضورها الجغرافي، ومن أبرز ما يميز هذه الشراكة تأكيدها على أن كل علامة تجارية تعمل تحت مظلة الاستحواذ ستحتفظ بهويتها التجارية الفردية.

وفي هذا السياق، قال فارس الظاهري، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة أومورفيا: "يُشكل دمج "ذا جوس سبا آند صالون" في محفظتنا علامة فارقة في مسيرة أعمالنا، نظراً لأهميته في تعزيز مسار نمونا وتجسيده لالتزامنا الثابت بالمضي قدماً في تبوء مكانة مرموقة في قطاع العناية الشخصية والجمال في الشرق الأوسط. وبهذا الاستحواذ أصبحت محفظة أومورفيا تزخر بـ 6 علامات تجارية مميزة، ولديها تواجد قوي في 82 موقعاً منتشراً في جميع أنحاء المنطقة."

تشمل عملية الاستحواذ العديد من الكيانات التابعة مثل "صالون جوس للتجميل" و"صالون جوس سبا" و"مركز جوس لاونج سبا آند بيوتي" و"جام صالون سابلايز" و"صالون أتيلييه هوماج للرجال" و"شركة أكيومن إنترناشيونال ليميتد" (هوماج).

تُولي مجموعة أومورفيا، التي تشتهر بعلامات تجارية رائدة مثل "تيبس آند توز" و"بيداشينج" و"جاز لاونج سبا" و"فيزيو"، أولوية قصوى للجودة والابتكار، ومن هنا جاء هذا التوافق الكبير بين "ذا جوس سبا آند صالون" والقيم الواضحة التي تتبناها مجموعة أومورفيا، إذ يطمح الجانبان لتقديم تجارب راقية ومميزة للمستهلكين. ومن المقرر أن تُخصص العائدات الناجمة عن هذا الاستحواذ لتنفيذ مبادرات استراتيجية مهمة، بما في ذلك التوسع المحتمل في الأعمال، وتنويع المنتجات والخدمات، وتوسيع نطاق العمليات.

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عن مجموعة ملتيبلاي ش.م.ع

مع عقلیة موجهة نحو النمو، تعد مجموعة ملتيبلاي شركة قابضة مقرها أبوظبي تستثمر في الأعمال التحويلية المولدة للنقد التي لها باع كبير فيها.

ستواصل مجموعة ملتيبلاي نشر رأس المال عبر ذراعيها المتميزين، وكلاهما يتبع نهجاً للاستثمار وضمان خلق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى القصير والمتوسط والطويل:

ملتيبلاي

الاستثمارات والعمليات في القطاعات الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال والأزياء وأسلوب الحياة. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل 2023.

ملتيبلاي +

ذراع استثماري مرن ومحايد للقطاع وقائم على استغلال الفرص.

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عن مجموعة أومورفيا

مجموعة أومورفيا هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة ملتيبلاي الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتُعد من الشركات الرائدة في قطاع العناية الشخصية والجمال في منطقة الخليج. وتضم المجموعة عدداً من أبرز شركات العناية الشخصية والجمال وهي: "تيبس آند توز" و"شركة بيداشينج القابضة" و"جاز لاونج سبا" و"فيزيو" و"كرييتيف بيوتي سورس". تحرص المجموعة على تعزيز محفظة اعمالها من الشركات التي تركز على المستهلك وتتميز بعائدها الاقتصادي المرتفع والمقاومة للركود وذات قوة شرائية عالية. وتبدو قوتها جليةً في قدرتها على اغتنام الفرص وإعادة رسم ملامح جديدة وراقية لتجربة العملاء. ونجحت المجموعة، بفضل مفاهيمها الستة المبتكرة وطاقم عملها المتنامي الذي يضم حالياً نحو 2500 شخص، في ترسيخ حضور قوي لها في المنطقة.

عن جوس سبا آند صالون

تأسست سلسلة "جوس سبا آند صالون" في عام 2005 برؤية طموحة تهدف إلى إعادة رسم ملامح تجارب العناية الشخصية والجمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة. واليوم، أصبحت هذه العلامة التجارية من ألمع الأسماء في قطاع العناية الشخصية والجمال، في تجسيد واضح لالتزامها الثابت بالتميز. تعمل السلسلة وفق استراتيجية رائدة تضع العملاء في محور اهتمامها من خلال تقديم أفضل العلامات التجارية في عالم العناية الشخصية والجمال من جميع أنحاء العالم. وقد حققت الشركة نمواً كبيراً ونجاحات باهرة على مدى العقدين الماضيين، مع تقديم أرقى الخدمات وأكثرها ابتكاراً في مجال فن تصفيف الشعر والجمال. وتعتز "جوس سبا آند صالون" بفريق عملها المتخصص والمتمرس، والذي يضم ما يزيد على 170 محترفاً، موزعين على 10 مواقع رئيسية في جميع أنحاء دبي. وتبدي هذه العلام التجارية الرائدة التزاماً راسخاً بتقديم تجربة عملاء فريدة لمجموعة واسعة ومتنوعة من السيدات من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.