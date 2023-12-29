● تم افتتاح الفرع من قبل سعادة. ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي، إلى جانب السيد أديب أحمد، المدير العام لشركة لولو المالية القابضة بحضور كبار الشخصيات الأخرى

● الفرع رقم 100 في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يرفع عدد الفروع العالمية التابعة لـلولو المالية القابضة إلى 314

دبي: احتفلت شركة لولو للصرافة، الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، بفخر بنموها ونجاحها من خلال افتتاح فرع جديد هو رقم 100 في دولة الامارات وذلك في Q1 مول، الورقاء، دبي.

ويعيد هذا الإنجاز التاريخي التزام الشركة بتعزيز تجربة العملاء وتوسيع نطاق انتشارها في المنطقة. ويرفع عدد الفروع التابعة لـلولو المالية القابضة إلى 314 حول العالم.

وتم افتتاح الفرع الجديد رقم 100 من قبل سعادة. ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند، بدبي، إلى جانب السيد أديب أحمد، المدير العام لشركة لولو المالية القابضة والسيد ريتشارد واسون، الرئيس التنفيذي لشركة لولو المالية القابضة بحضور موقر للإدارة العليا للشركة وكبار الشخصيات من القطاع المالي .وفي حديثه بهذه المناسبة، أعرب سعادة ساتيش كومار سيفان، "إن النمو الملحوظ الذي حققته شركة لولو للصرافة هو شهادة على تفانيها في تقديم الخدمات المالية الأساسية. ويعد الفرع رقم 100 خطوة مهمة إلى الأمام، مما يعكس التزام الشركة تجاه المجتمع."

وقال السيد أديب أحمد: "إن التزامنا بالنهج المبني على القيمة واضح في كل جانب من جوانب عملياتنا، مما يضمن أن النزاهة ورضا العملاء هي التي توجه أعمالنا. نحن نعمل بنشاط من أجل الشمول المالي، مع إدراك أهمية الخدمات المالية التي يمكن للجميع الوصول إليها "، ويتماشى هذا الالتزام مع رؤيتنا الأوسع لإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئة مع التركيز على الاستدامة.

لقد كان الدعم المستمر من القيادة والحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة فعالاً في رحلة نمونا. رؤيتهم الاستراتيجية والتزامهم بالتميز وفرت أساسًا متينًا لنجاحنا. وبينما نحتفل بهذا الحدث المهم، تظل شركة لولو للصرافة ملتزمة بدعم المعايير العالية في الخدمات المالية، مع الامتنان للثقة التي وضعها الملايين فينا."

ومنذ تأسيسها في عام 2009، والتي تميزت بافتتاح أول مركز لمشاركة العملاء في أبوظبي، شهدت شركة لولو للصرافة تحولًا كبيرًا، حيث تطورت لتصبح شركة رائدة متنوعة في صناعة المدفوعات العالمية. وعلى مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، قامت الشركة بتوسيع تواجدها في جميع الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما أحدث تأثيرًا كبيرًا على المشهد المالي.

لقد أظهرت لولو للصرافة باستمرار نموًا ملحوظًا على مدار العقد الماضي، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات التحويلات، وأثبتت نفسها كمزود خدمات مالية عالمي موثوق به. ويؤكد تقرير البنك الدولي لعام 2023 صحة هذا المسار التصاعدي، حيث يكشف عن زيادة كبيرة في التحويلات المالية العالمية إلى مبلغ مثير للإعجاب يبلغ 860 مليار دولار. وفي خضم هذا النمو، لعبت المرونة التي أبدتها أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة ودول مجلس التعاون الخليجي دورا حيويا في دعم المهاجرين وتسهيل تحويلات الأموال المهمة إلى بلدانهم الأصلية. وفي عام 2023، تصدرت الهند الاحصاءات في التحويلات المالية، ولعبت لولو للصرافة ، بعملياتها العالمية الواسعة، دورًا محوريًا كميسر رئيسي للمدفوعات عبر الحدود إلى الهند.

وقامت شركة لولو للصرافة بمعالجة 9.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مستفيدة من شبكة الدفع العالمية الخاصة بها والتي تغطي أكثر من 100 دولة. وهذا يؤكد على الدور الأساسي الذي تلعبه لولو للصرافة في المشهد المالي العالمي ويعزز تفانيها الثابت في توفير حلول دفع آمنة وشفافة عبر الحدود.

إن التركيز الاستراتيجي لـلولو للصرافة على التحول الرقمي والابتكارات القائمة على المنصات قد جعلها لاعبًا رئيسيًا في المدفوعات عبر الحدود، والصرف الأجنبي، وحلول كشوف المرتبات WPS، والأوراق النقدية بالجملة. مع قاعدة عملاء تضم ملايين الأفراد من جنسيات متنوعة كل عام، تقدم شركة لولو للصرافة باستمرار خدمات سريعة وشفافة وموثوقة.

وأصبح هذا الإنجاز ممكنًا من خلال شبكتها الواسعة من الفروع المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيق الدفع الرقمي LuLu Money، مما يعكس التزام الشركة الثابت بالتميز في الخدمات المالية. مع استمرار لولو للصرافة في التطور والنمو، يظل إرثها من الابتكار والمبادرات التي تركز على العملاء قوة دافعة في المشهد الديناميكي للخدمات المالية العالمية.

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