دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "كريم"، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط، عن انضمامها "كشريك تسريع" الرسمي "لمبادرة 100 شركة من المستقبل"، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، والتي تهدف إلى دعم وتكريم 100 شركة صاعدة، تساهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبصفتها "شريك التسريع" الرسمي، ستؤدي "كريم" دوراً رئيسياً في دعم جهود المبادرة من خلال ترشيح ما لا يقل عن 30 شركة ناشئة تتوافق مع المعايير الأهلية للمشاركة. كما سوف تساهم في الترويج للمبادرة بشكل فعّال وزيادة الوعي حول أهدافها، مما يعزز من تأثيرها ويساهم في جذب المزيد من الشركات الواعدة إلى المبادرة.

وفي هذا الصدد، صرح مدثر شيخة، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “كريم”، قائلًا: "تمنح "مبادرة 100 من المستقبل" الشركات الصاعدة الفرصة لمواجهة التحديات، وإحداث أثر ملموس في القطاعات الحيوية في البلاد. فهي لا تكتفي بتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال فحسب، بل تساهم أيضًا في ترسيخ ثقافة الابتكار التي تضمن مستقبلاً آمناً ومستداماً للمنطقة بأسرها. " وأضاف: "نفخر بأن نكون جزءاً أساسياً من هذه المبادرة المتميزة، ما يعكس التزامنا بتمكين النظام البيئي الريادي المتنامي في المنطقة."

وتهدف المبادرة إلى تسريع نمو الشركات الناشئة العاملة في قطاعات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الزراعية، وغيرها من المجالات الواعدة. وستستفيد الشركات المختارة من العديد من الفرص المميزة، وتسليط الضوء عليها على مدار العام، وإمكانية الوصول المباشر إلى المستثمرين، بالإضافة إلى دعم شامل في مجال التسريع يشمل الإرشاد من خبراء مختصين، والمساعدة القانونية والتجارية التي تعزز من فرص نجاحها ونموها المستدام.

وأعلنت "مبادرة 100 شركة من المستقبل" عن فتح باب التقديم، مع موعد نهائي لتقديم الطلبات في 30 أكتوبر 2024. وتحث المبادرة رواد الأعمال والشركات الناشئة المهتمة بتشكيل اقتصاد المستقبل لدولة الإمارات إلى التقديم من خلال موقعها الرسمي.

نبذة عن شركة كريم:

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقًا من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.careem.com

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