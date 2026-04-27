سعادة سعود المزروعي: «حرة الحمرية» تواصل توفير التسهيلات والبنية التحتية المتطورة لتكون وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية واللوجستية

ميشيل عزيز: «يورو جلف ترانسفورمر» تتبنى رؤية استراتيجية للتوسع الصناعي المتقدم في دولة الإمارات بأحدث التقنيات والمعدات

زيادة إنتاج محولات القدرة والتوزيع لمشاريع الطاقة والبنية التحتية استجابةً للطلب المتنامي

أعلنت شركة «يورو جلف ترانسفورمر»، المتخصصة في تصنيع محولات القدرة والتوزيع، عن توسعة منشآتها الصناعية في المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، بإضافة منشأة تصنيع جديدة باستثمار جديد يقارب 60 مليون درهم، لترتفع إجمالي استثمارات الشركة في «حرة الحمرية» إلى نحو 100 مليون درهم، وذلك استجابةً للطلب المتنامي على حلول الطاقة والبنية التحتية.

وتهدف التوسعة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للشركة ضمن مجمع صناعي متكامل تبلغ مساحته 350 ألف قدم مربعة، أي بما يزيد عن ضعفَي المساحة القائمة لمرافق التصنيع البالغة 150 ألف قدم مربعة.

وتتيح المنشأة الجديدة زيادة إنتاج محولات التوزيع إلى جانب تطوير محوّلات بسعات أعلى تصل إلى فئة الجهد 220 كيلو فولت، بما يلبي متطلبات مشاريع الكهرباء والصناعة والقطاع البحري، مع تركيز على تقديم حلول متخصصة تدعم احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

منظومة صناعية متكاملة

وأجرى سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، جولة تفقدية في المنشأة الصناعية الجديدة، حيث اطلع على خطوط الإنتاج بمراحلها المختلفة والمزودة بأحدث التجهيزات وفقاً لأرقى المعايير لإجراء الاختبارات الروتينية والنوعية الخاصة بالمحولات، واستمع من المسؤولين في الشركة خلال الجولة إلى شرح حول المنظومة الصناعية المتكاملة التي تعتمدها الشركة، من التصميم والتطوير وحتى الاختبار والتركيب والصيانة، والخطط المستقبلية لتلبية الطلب المتزايد.

وأكد سعادته على أن «حرة الحمرية» في الشارقة تواصل توفير التسهيلات والبنية التحتية المتطورة التي تجعل من المنطقة وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، معرباً عن فخره باستمرار الشركات الصناعية في اختيار المنطقة الحرة بالحمرية كمركز لإطلاق توسعاتها.

وأشار إلى أن توسعات «يورو جلف ترانسفورمر» تعكس جاذبية المقومات التشغيلية المتكاملة التي توفرها المنطقة، من بنية تحتية حديثة وخدمات لوجستية متصلة بالموانئ والمطارات، مبيّناً أن الهيئة تعمل ضمن رؤية متكاملة لتطوير مرافقها وخدماتها بما يواكب تطلعات المستثمرين، ويعزز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، موضحاً أن توفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة يمنح المستثمرين القدرة على التوسع والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة وقربها من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبيّن سعادته أن الهيئة ملتزمة بدعم الخطط الصناعية طويلة الأمد للإمارة من خلال تعزيز منظومة الابتكار والاستدامة في المشاريع الصناعية، وبناء شراكات استراتيجية مع شركات رائدة تسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

توسع صناعي متقدم

من جهته، أوضح ميشيل عزيز، المدير التنفيذي لـ«يورو جلف ترانسفورمر»، أن التوسعة تأتي ضمن رؤية استراتيجية قصيرة وطويلة المدى تركز على التوسع الصناعي المتقدم داخل دولة الإمارات بأحدث التقنيات والمعدات من خلال منشأة صناعية متخصصة في تصنيع محولات القدرة من فئة 132/220 كيلوفولت، بما يدعم مكانة الشركة في قطاع محولات الجهد العالي، وقدرتها على تلبية متطلبات مشاريع الطاقة الكبرى في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى ثلاثة أضعاف القدرة الحالية، حيث تساعد المقومات التي توفرها المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، بما في ذلك البنية التحتية الصناعية المتقدمة ومنظومة الخدمات اللوجستية والإدارية المتكاملة والموقع الاستراتيجي المرتبط بالموانئ والمطارات، في تحفيز خطط الشركة التوسعية.

وأوضح أن هذه البيئة تمكّن «يورو جلف ترانسفورمر» من الوصول بكفاءة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وتلبية احتياجات عملائها من الهيئات الحكومية وشركات النفط والغاز وشركات مقاولات الأعمال الكهربائية وقطاعات الطاقة.

ولفت إلى أن الشركة تلتزم بتوفير حلول مصممة خصيصاً وفق متطلبات العملاء، والاعتماد على أحدث نظم التصنيع والاختبارات الدقيقة المعتمدة من مختبرات عالمية، ما يمنح العملاء الثقة بمنتجات عالية الجودة والأداء، ويسهم في تقليل الأعطال وتحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل.

أسواق حالية ومستقبلية

وتساهم التوسعة الجديدة في تعزيز فرص توظيف الكوادر البشرية، حيث يعمل بالشركة حالياً 256 موظفاً، وتعزز قدراتها لمواصلة توفير منتجاتها لأسواقها الحالية والمستقبلية داخل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وأسيا وأفريقيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتستهدف الشركة بشكل رئيسي قطاع المرافق وقطاع الطاقة، من خلال تلبية احتياجات شركات الكهرباء ومشغلي شبكات النقل والتوزيع ومشاريع الطاقة الكبرى، ما يعزز موقعها كشريك تقني متخصص في هذا المجال الحيوي.

قاعدة عملاء متنوعة

وتضم قاعدة عملاء الشركة عدداً من أبرز الجهات والشركات العاملة في قطاعي المرافق والطاقة، من بينها "هيئة كهرباء ومياه الشارقة" (سيوا)، و"هيئة كهرباء ومياه دبي" (ديوا)، و"هيئة الكهرباء والماء" البحرينية، وشركة "أبوظبي الوطنية للطاقة" (طاقة)، وشركة "بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك( وشركة الشارقة الوطنية للنفط والشركة السعودية للكهرباء.

يأتي ذلك في الوقت الذي تضطلع هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة بدور رائد كمركز صناعي حيوي يلبي احتياجات مشاريع الطاقة والبنية التحتية، ويعزز سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات الثقيلة في الدولة، ومع استمرار الهيئة في توفير بيئة أعمال تنافسية، تتطلع الشركات العاملة بها إلى مواصلة نموها وتوسيع نطاق عملها لخدمة أسواق أوسع، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات والمنطقة.

