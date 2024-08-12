تهدف المشاريع البحثية إلى تسريع وتيرة الابتكار في المملكة ومعالجة بعض أهم التحديات العالمية والمحلية

الظهران – وقعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) لدعم الأبحاث التي تستهدف تحقيق فوائد بيئية وتجارية.

وتخطط أرامكو السعودية لرصد تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي خلال العشر سنوات القادمة لمشاريع البحث والتطوير مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وسيُخصص التمويل لمجموعة واسعة من المبادرات الواعدة، بدءًا من الأبحاث الأساسية إلى التقنيات التطبيقية، حيث تسعى (كاوست) إلى حثّ جهود العمل في مجالات الابتكار والتقنيات.

وبهذه المناسبة، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: "هذا التعاون من شأنه تعميق علاقة أرامكو السعودية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بصورة أكبر، حيث نتطلع إلى استكشاف آفاقٍ وإمكاناتٍ جديدة مع التركيز القوي على البحث وتطوير التقنية، بما يعكس إيماننا الراسخ بأهمية الابتكار عبر الصناعات والتطبيقات".

ومن جانبه قال رئيس كاوست، البروفيسور توني تشان: "تُجسّد هذه الشراكة تفاني جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في تسريع الأبحاث المؤثرة التي تقود التقدم التقني، وتعالج تحديات العالم الحقيقي. وسيؤدي تعاوننا مع أرامكو السعودية إلى الاستفادة من خبراتنا المشتركة لتطوير حلول مبتكرة لمستقبل أكثر استدامة".

وتشمل مجالات التعاون الأساسية تحول الطاقة، والاستدامة، وتحول المواد، وتقنيات التنقيب والإنتاج، والحلول الرقمية، مع التركيز على تطوير نتائج قابلة للتطبيق تجاريًا.

كما تشمل الموضوعات المحددة في مجالات تحوّل الطاقة؛ تحويل السوائل إلى مواد كيميائية وأبحاث المصافي المستقبلية، بالإضافة إلى وقود الطيران منخفض الكربون. وستشمل أبحاث الاستدامة الهيدروجين، واحتجاز الكربون وتخزينه، ومصادر الطاقة المتجددة، وحلول تخزين الطاقة. ومن المتوقع أن تركز مشاريع إضافية على المواد الكربونية المتقدمة والطاقة الحرارية الأرضية، ضمن أمور أخرى.

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

عن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقني (كاوست)

تأسست جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عام 2009، وهي جامعة بحثية للدراسات العليا مكرسة لإيجاد حلول لبعض التحديات العلمية والتقنية الأكثر إلحاحًا في العالم في مجالات الغذاء والصحة والمياه والطاقة والبيئة والمجال الرقمي. تجمع الجامعة أفضل العقول والأفكار من جميع أنحاء العالم بهدف تطوير العلوم والتقنية من خلال البحوث المميزة والتعاونية. جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية هي حافز للابتكار والتنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية والعالم. قم بزيارة www.kaust.edu.sa لمعرفة المزيد.

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