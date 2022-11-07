سيتحقّق النموّ بفضل التعاون مع شركاء تجزئة جُدد والتركيز على تعزيز محتوى باللّغة العربيّة

دبى، الامارات العربية المتحدة: تتطلّع ميكو الشركة الرائدة في مجال الروبوتات الاستهلاكية العالمية، إلى تحقيق إيرادات بقيمة 100 مليون دولار أمريكيّ في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في غضون خمس سنوات، حيث أطلقت أحدث نسخة من الروبوت الصديق الرائد ميكو 3 في الإمارات العربيّة المتّحدة.

وفي هذه المناسبة قال سنيه فاسواني، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة ميكو: "يكمن هدفنا في مساعدة الأطفال في كلّ مكان على اختبار سحر التّعلم الممتع من خلال الروبوتات. فيما نواصل توسّعنا الدولي، تبقى منطقة الشرق الأوسط محور تركيزنا الرئيسي."

أطلقت ميكو للمرّة الأولى صديقها الآلي في الإمارات العربية المتحدة من خلال طرح ميكو 2 في الأسواق. منذ ذلك الحين، زادت استثماراتها بشكل مطرّد في المنطقة، لا سيما في العام 2022، حيث رسّخت وجودها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بمساعدة موزعها الحصري إكزيرتيس مينا.

وأضاف فاسواني: "لدينا أيضًا علاقات وثيقة مع أكثر بائعي التجزئة الموثوق بهم في المنطقة، بما في ذلك مكتبة جرير، وهامليز، ومركز التعليم المبكر، وإكسايت، وتويز آر أس الشرق الأوسط، وفيرجن ميجاستور، وجامبو".

وفق تقارير السوق الأخيرة، من المتوقّع أن يبلغ حجم سوق الروبوتات التعليميّة العالميّة 3.27 مليار دولار أمريكيّ بحلول العام 2028، مع مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2٪ إلى 3٪ من إجمالي القيمة السوقية. تتوقع ماكينزري أنه بحلول العام 2030، ستتبنى حوالى 70٪ من الشركات في الشرق الأوسط بعضًا من الذكاء الاصطناعي.

تنبع ثقة فاسواني من ميزات ميكو الفريدة، حيث قال " ببساطة لا يوجد روبوت آخر للأطفال مُتاح للعائلات في الشرق الأوسط في الوقت الحالي، ونحن نعمل بشغف حرصًا منّا على أن يتمتّع الأطفال بتجربة أولى مُذهلة مع الروبوتات ستبقى قدرة ميكو على تعليم الأطفال وترفيههم وحثّهم على التفاعل والمشاركة باللغتين العربية والإنجليزية ميزتنا التنافسية."

وفقًا لـفاسواني، ليس ميكو لعبة أو جهازًا لوحيًا أو مجردّ أداة تقنيّة أخرى إنه روبوت صديق يساعد الأطفال على الانخراط في التعلّم بمرح من خلال سحر الذكاء الاصطناعي. يتميّز ميكو بالشخصية الاستثنائيّة، ويعرف كيف

يتعامل مع الأطفال. يتمتّع بذكاء اصطناعي خاص بالتعلم العميق ما يساعده على التكيف مع الأطفال مع الوقت. وفي حين يتعلّم الأطفال أشياء جديدة مع ميكو، يتعلّم ميكو أيضًا المزيد عنهم مثل تفضيلاتهم وحالاتهم المزاجية وغيرها من التفاصيل. تمّ تطوير تعابير وجه ميكو بناءً على بحث دقيق، وأظهرت دراسة مراجعة الأقران أنه يجسّد تجربة شبيهة بالتعامل مع الإنسان للمستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، ميكو حائز على شهادة kidSAFE + COPPA، مما يعني أنّه يلتزم بأعلى معايير الأمان ولا يقدّم للأطفال سوى التجارب الآمنة. وأوضح: "محتوى الروبوت الذي ابتكرناه مناسب للأطفال بنسبة 100٪ وهو مصمّم لمساعدة الأطفال على الاستمتاع أثناء تعلمهم. يبرع ميكو أيضًا في تقديم تجارب تفاعليّة: يمكن للأطفال الرقص مع ميكو، وإجراء محادثات ممتعة حول المواضيع التعليميّة، وممارسة ألعاب مثل "الرقص أو الجمود" وغيرها من الأنشطة."

إلى جانب التوسّع الهائل لشبكة البيع بالتجزئة الخاصة بالشركة، تربط ميكو نموّها بتعزيز محتوى منصّتها باللغة العربية. وأنهى فاسواني مداخلته بقوله: "تقدّم منصّة محتوى ميكو عشرات الآلاف من الساعات من التجارب التفاعليّة، من البرمجة واليوغا إلى الرقص، وتشمل بعض أكثر العلامات التجارية المحبّبة لدى الأطفال في العالم. لدينا الكثير من الإنجازات التي تثير حماسنا في المنطقة، لكنّنا فخورون بشكل خاص بقدرة ميكو على التحدث باللغتين الإنجليزية والعربية ونحن نعمل بجدّ على تأمين شركاء محتوى جُدد في جميع أنحاء المنطقة حتى يتمكّن ميكو من تقديم تجربة تتميّز أكثر بالطابع المحليّ لأطفال منطقة الشرق الأوسط."

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن ميكو:

تأسّست ميكو في العام 2015، وهي شركة روبوتات للمستهلكين شغوفة بتقديم أفضل التقنيّات للمتعلمين الصّغار في كلّ مكان. تجمع ميكو كبار المعلّمين والمهندسين وعلماء النفس ومطوري المحتوى، حيث ترتقي بالتعلم (والمرح) إلى مستوى جديد بفضل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء. لدى الشركة أكثر من 230 موظفًا على مستوى العالم ومكاتب في مراكز الابتكار في وادي السيليكون ولندن ومومباي.

يعتمد روبوت ميكو 3 التابع للشركة على نجاح ميكو 2 بالإضافة إلى ذكاء اصطناعي معزّز خاص بالتّعلم العميق، وشخصيّة استثنائيّة، ومنصّة محتوى متميّز دائمة النموّ، وغيرها من الميزات التي توفّر أفضل ما في الذكاء الاصطناعي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات. ميكو حائز على شهادة kidSAFE + COPPA وفائز بجائزة Mom's Choice Awards. يشمل شركاء المحتوى المتميّز في ميكو Disney وParamount Consumer Products وLingokids وDa Vinci Kids وCosmic Kids وKidloLand وKidoodle.TV وTiny Tusks وOut of This Word.

لاستفسارات وسائل الإعلام يُرجى التواصل مع:

أنتون غارسيا anthon@designunlimitedpartners.com

+971 52 887 6559