*أيمن النحاس: "كوبر" تنجح في أولى مراحل الهيكلة بإتمام زيادة رأسمالها وتطمح أن تكون شركة مليارية*

القاهرة: أتمت شركة "كوبر" للاستثمار التجارى والتطوير العقارى أولى مراحل إعادة الهيكلة الخاصة بها، بإنهاء إجراءات زيادة رأسمالها من 1.04 مليون جنيه إلى 105 مليون جنيه بزيادة قدرها 104 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التغطية بالمرحلة الأولى 91%، كما تم تغطية المرحلة الثانية بنحو 47 مرة.

وقال أيمن النحاس رئيس مجلس الإدارة أن هناك مؤسسات أجنبية وعدد كبير من المستثمرين المحليين شاركوا في زيادة رأسمال الشركة، ما يدلل على الثقة في عملية إعادة الهيكلة التي بدأتها الشركة، خاصة وأن الشركة تطمح أن تصبح في مصاف الشركات المليارية في السوق المصري.

أضاف النحاس أن مجلس الإدارة نجح خلال فترة توليه في اقل من عامين بإتمام تسويات كثيرة لمديونيات موروثة ابرزها مع "ميد بنك"، و بنك مصر ، لا سيما ضخ جاري مساهمين بلغ قرابة 10 مليون جنيه للنهوض بالشركة.

وعلى صعيد نتائج الأعمال فقد أكد رئيس مجلس إدارة "كوبر" أن الشركة تحولت لأول مرة للربحية منذ قرابة 8 سنوات .

وأوضح أيمن النحاس أن الشركة أضافة أنشطة جديدة ضمن عملية إعادة الهيكلة، لعل أبرزها نشاط تجارة شاحنات النقل الثقيل، عبر اشهر توكيلات الشاحنات المرسيدس في العالم، حيث رصدت الشركة 100 مليون جنيه لهذا النشاط، لتعزيز قدرات الشركة في التحول في إيراداتها وأرباحها تماما غير ذي قبل، حيث يتمتع مجلس الادارة الحالى بخبرات لسنوات ممتدة فى مجال تجارة الشاحنات مما يسهم فى تحقيق مزيد من الدعم لأنشطة الشركة.

أكد أيمن النحاس أن مجلس الإدارة نجح في سداد العديد من الالتزامات المالية لجهات متعددة، كما نجح في إتمام بعض التسويات الضريبة المستحقة، لاسيما الحصول على أحكام قضائية في دعاوى كانت معلقة مع شركات وعملاء.

وتعاقدت الشركة مع مراقب حسابات جديد ومكاتب استشارات مالية قانونية كبيرة ضمن خطة إعادة الهيكلة التي أتمت أولى مراحلها بنجاح.

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