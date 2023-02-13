بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم

الكويت: جددت "جنرال إلكتريك"، الشركة العالمية المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GE)، التزامها ببناء المواهب المحلية في الكويت وتعزيز اهتمام الطلاب بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وذلك من خلال التعاون مع "إنجاز الكويت" لتنظيم فعالية امتدت على مدار يومين لتشجيع الطالبات على الانخراط في ميادين العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتم تنظيم الفعالية احتفاءً باليوم الدولي الثامن للمرأة والفتاة في ميدان العلوم الذي يصادف 11 فبراير من كل عام، حيث أتاحت الفرصة لأكثر من 100 طالبة من أكاديمية الإبداع الأمريكية في الكويت تجارب تعليمية قيّمة خلال جولتهم في "مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في الكويت"، بالإضافة إلى التواصل مع رائدات ملهمات في هذا القطاع الحيوي الذي يعكس آخر مستجدات التكنولوجيا والعلوم والهندسة.

وبدأ اليوم الأول للفعالية، التي أقيمت في حرم السالمية، بتمهيد عن مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تلاه تحدٍ تفاعلي في تلك المجالات بقيادة "إنجاز الكويت" وبمساعدة 4 متطوعين من "جنرال إلكتريك".

وتجسيداً لالتزام "جنرال إلكتريك" القوي بدعم المجتمع الكويتي وتشجيع الفتيات على تحقيق أهدافهن، دعيت الطالبات إلى جولة عبر مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في الكويت خلال اليوم التالي من الفعالية، حيث استكشفوا دور مهاراتهم في مجالات العلوم في دفع عجلة الابتكار والنمو الشامل والتنمية المستدامة.

ودعت قائدات نسائيات ناجحات المشاركين في الفعالية إلى تطوير مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ليصبحوا سفراء التغيير ويستعدوا لوظائف المستقبل. وقدمت دانة القطان، مديرة المبيعات والعروض في مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في الكويت، نموذجاً محفزاً للطلاب قادة المستقبل حين أخبرتهم كيف قادها شغفها العميق بالعلوم إلى الحصول على عمل في مجال يهيمن عليه الذكور عادة.

وبهذه المناسبة، قالت مريم الرشيد، المدير العام لمركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في الكويت "علينا حثّ الشابات والشباب الموهوبين على تعزيز اهتمامهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك للمساهمة في بناء المستقبل والمساهمة بفاعلية في تطوير مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من المشاريع المستقبلية، ويتعين على الشركات بذل جهود إضافية للمساهمة بشكل حثيث في سد فجوة المواهب النسائية بمجالات العلوم".

وأضافت "من خلال شراكتنا مع ’إنجاز الكويت‘، نسعى في ’جنرال إلكتريك‘ إلى تمكين الطلاب والطالبات اليافعين في هذه المجالات، وبالتالي دعم وتحقيق الأهداف المحددة ضمن إطار رؤية الكويت 2035 والرامية لتعزيز القدرة التنافسية، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى تعزيز القدرات في الدولة".

وقالت ليلى هلال المطيري - المدير التنفيذي لجمعية إنجاز الكويتية: "الاستثمار في تعليم الفتيات وتمكينهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ليس نشاطاً اجتماعياً فحسب، بل هو خطوة جوهرية لبناء مستقبل متنوع ومبتكر. هدفنا هو تحريض الشابات على الشغف بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومنحهن ما يحتجن إليه من ثقة ومهارات ودعمهن لتحقيق أحلامهن في تغيير العالم".

وتحدثت مي العويش مدير وحدة التحول الرقمي والابتكار في بنك الخليج حول رحلتها لأكثر من 20 عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات ورسم الاستراتيجيات الرقمية، وكيف تمكنت من إدارة مجموعة واسعة من مشاريع تحليلات البيانات ومبادرات التجارة الإلكترونية في الكويت والولايات المتحدة، وكيف أسهمت في تنفيذ خطط التحول الرقمي والابتكار للمؤسسات المالية والعلامات التجارية للبيع بالتجزئة وشركات الطيران وغيرها.

فيما أدارت الاختصاصية في مجال الحياة البرية دنيا الدغيشم ورشة عمل عن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أتاحت خلالها للطلاب تطبيق مهارات القرن الحادي والعشرين من الإبداع والتواصل والتفكير النقدي والتعاون لحل المشكلات وإيجاد الحلول معاً.

وفي مختلف أنحاء العالم، تتركز حالات عدم التكافؤ بين الجنسين في مجالات علوم الكمبيوتر والهندسة والتكنولوجيا، إذ تشغل النساء 28% فقط من إجمالي القوى العاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفي المقابل يتجاوز عدد الرجال عدد النساء المتخصصات في أغلب هذه المجالات داخل الجامعات. وفي دول الخليج العربي، وعلى الرغم من أن نسبة الطالبات تصل إلى حوالي 60% من إجمالي طلاب الهندسة، إلا أن نسبة الإناث لا تتجاوز 40% من إجمالي القوى العاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي إطار التزامها بتطوير القوة المستقبلية العاملة، تواصل "جنرال إلكتريك" الاستثمار في البرامج والأنشطة لتعزيز مشاركة الإناث في القطاعات الحيوية مستقبلاً، من خلال دعم فرص الإرشاد وتبادل المعرفة. ويعد مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في الكويت منشأة رائدة وفريدة من نوعها تخدم عملاءها في قطاع الطاقة داخل الدولة وخارجها، وتوفر مراكز للتدريب والأدوات والبحث والتطوير.

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