مسقط : أعلن بنك ظفار عن الافتتاح الرسمي لفرعه الجديد في واحة المعرفة بمسقط، حيث يمثل هذا الافتتاح الرسمي تحقيق إنجازًا رئيسيًا مع أكثر من 100 فرع لبنك ظفار وميسرة للخدمات المصرفية الاسلامية. وقد تم الافتتاح تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله بن سعيد الرواس - رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وبحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الإدارة العليا بالبنك. ويعد هذا الإنجاز دليلاً على التزام البنك بتزويد زبائنه بخدمات مصرفية متميزة وسهلة المنال.

وقد شهد بنك ظفار توسعًا سريعًا في شبكة فروعه مؤخرًا، وتقع فروع البنك الجديدة في مواقع استراتيجية في جميع محافظات سلطنة عمان، بما في ذلك المدن الكبرى، والولايات الرئيسية، وحتى المناطق الريفية. وقد ساعد هذا التوسع بنك ظفار على الوصول إلى نطاق أوسع من الزبائن وتزويدهم بالخدمات المصرفية التي يحتاجونها.

وبهذه المناسبة صرح الفاضل/ فيصل بن حمد الوهيبي - مدير عام الخدمات المصرفية الحكومية والإستثمار لبنك ظفار بقوله: "إن وصول شبكة فروع بنك ظفار لأكثر من 100 فرع لهو دليل على التزامنا تجاه النمو الاقتصادي في سلطنة عمان. ويظل بنك ظفار ثابتاً في رسالته المتمثلة في دعم وتمكين مجتمع الأعمال في السلطنة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعد هذا الفرع الجديد خطوة أخرى نحو تعزيز النمو المالي والابتكار والازدهار في السلطنة."

يقع الفرع الجديد في موقع استراتيجي في واحة المعرفة بمسقط، التي تعد أول مدينة تقنية في السلطنة، وهي بمثابة مركز مالي للأعمال التجارية في المنطقة، وتضم أكثر من 200 شركة محلية وإقليمية ودولية. ويهدف الفرع إلى تلبية الاحتياجات المصرفية لهذه الشركات وموظفيهم بما في ذلك توفير حلول مالية مخصصة وغيرها.

ومن الجدير ذكره أن فروع بنك ظفار تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وخدمات الاستثمار، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية لأصحاب العمل الحر. ويقدم البنك أيضًا مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الرقمية، مثل تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. كما تم تجهيز كل فرع جديد بتكنولوجيا متطورة وخدمة شخصية متميزة، مما يجسد التآزر المثالي بين التكنولوجيا الرقمية والخدمة المقدمة وجهًا لوجه.

يمتلك بنك ظفار شبكة فروع واسعة تصل إلى أكثر من 100 فرعًا (تشمل فروع بنك ظفار وميسرة) إضافة إلى ثلاثة فروع للأعمال التجارية. كذلك لدى بنك ظفار وميسرة شبكة أجهزة لأكثر من 300 (جهاز صراف آلي – جهاز إيداع نقدي - جهاز متعدد الإستخدام – جهاز تفاعلي متعدد الخدمات).

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