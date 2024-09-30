جدة، المملكة العربية السعودية: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن توقيع اتفاقية تمويل مرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بقيمة 100 مليون ريال سعودي مع مجموعة شلهوب، الرائدة في مجال التجزئة وتوزيع السلع الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي هذا التمويل في إطار التزام البنك بدعم المشاريع التي تساهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ويُعد هذا التمويل أول تسهيل مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمجموعة شلهوب، وتشهد هذه الاتفاقية على شراكة طويلة الأمد بين الطرفين. وتم الإعلان رسميًا عنها في 2 سبتمبر 2024، في حفل توقيع استضافه بنك الإمارات دبي الوطني في فرعه في جدة، حيث أكّد الجانبان على التزامهما المشترك بقيادة التحول المستدام لقطاع التجزئة المزدهر في المملكة وتعزيز جهودهما بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وتحقيق أهداف الاستدامة في السعودية.

وخلال الحفل، تمّ تسليط الضوء على الدور المحوري لهذه الاتفاقية في تعزيز قدرات مجموعة شلهوب على تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، خاصة فيما يتعلق بتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق صافي انبعاثات صفرية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على دعم مستقبل قطاع التجزئة السعودي – والأعمال التجارية بشكل عام - من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة ترتكز على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وشهد حفل التوقيع حضور نخبة من قيادات بنك الإمارات دبي الوطني ومجموعة شلهوب، حيث مثل البنك كل من بري ماكنير، الرئيس المشارك لمجموعة تغطية الشركات والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، وأحمد الغامدي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في المنطقة الغربية، ووسام البيات، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في الشركات متعددة الجنسيات، وجورج فرانسيس، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. فيما حضر عن مجموعة شلهوب محمد الدباغ، المدير العام للمجموعة في المملكة، وانضم إليه في الحفل عمر الزويري، مدير عام العمليات والمالية لدى الشركة، وفرقان أكهاي، مدير الشؤون المالية، وآية يماني، سفيرة المجموعة في السعودية، وجيمس آدمز، أمين صندوق المجموعة.

وقالت بري ماكنير، الرئيس المشارك للمجموعة للتغطية الشركات في بنك الإمارات دبي الوطني: " نسعى في بنك الإمارات دبي الوطني إلى قيادة جهود التمويل المستدام، و تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في دعم التحول العادل في قطاع التجزئة. نحن فخورون بتقديم الدعم لمجموعة شلهوب في توسيع طموحاتها في مجال الاستدامة داخل المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي تدعم التحول العالمي نحو اقتصاد مستدام ".

من جانبه، قال أحمد الغامدي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني، في المملكة العربية السعودية: "نسعى في بنك الإمارات دبي الوطني في المملكة العربية السعودية إلى تزويد عملائنا بحلول مبتكرة مرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدعم طموحاتهم في النمو المستدام وأهدافهم بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل عام. ونحن فخورون بتوسيع وتسهيل التمويل المستدام الذي وقعته مجموعة شلهوب في مؤتمر (COP28) في السوق السعودية، مما يمثل أول تسهيل تمويل مستدام للمجموعة في المملكة العربية السعودية مع بنك الإمارات دبي الوطني". وأكّد الغامدي على أنّ هذه الاتفاقية تكشف عن تفاني البنك في العمل بشكل وثيق مع العملاء وأصحاب المصلحة على نطاق أوسع للتقدم نحو الوصول إلى اقتصاد مستدام منخفض الكربون، بما يُحقق رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 وأهداف الاستدامة الشاملة.

و قال ج. آدامز، المدير المالي لمجموعة شلهوب: "يمثل هذا التوسع الناجح لإطار التمويل المستدام مع بنك الإمارات دبي الوطني. نحن متحمسون بشكل خاص لإطلاق هذه المبادرة في المملكة العربية السعودية ونتطلع إلى مواصلة تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. هذه المبادرة لا تؤكد فقط التزامنا بالاستدامة، بل توفر أيضًا خارطة طريق للتمويل المستقبلي في المملكة العربية السعودية التي تدمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة. نحن نؤمن بأننا من خلال الجهود التعاونية والشراكات الاستراتيجية يمكننا تحقيق إنجازات كبيرة في رحلتنا نحو الاستدامة."

و قال م. الدباغ، رئيس الخزانة في مجموعة شلهوب: "نحن نشكر شركاءنا في بنك الإمارات دبي الوطني على دعمهم لتسهيلاتنا الأولى للتمويل المستدام في المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى البناء على هذا النجاح. الاستدامة تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا في المجموعة، ونحن فخورون بهذا التعاون الذي يتماشى مع التزامنا الطويل الأمد بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة. التزامنا بتعزيز الممارسات المسؤولة وتحقيق تأثير إيجابي بيئي واجتماعي هو في صميم عملنا. من خلال هذه التسهيلات للتمويل المستدام، نحن نعمل على تعزيز مسؤوليتنا، مبنيين على إيماننا بأن تحقيق الأهداف الطموحة يتطلب تعاونًا جماعيًا متكاملًا."

وأضاف م. الدباغ: "نحن نتطلع إلى الأمام، حيث تستكشف مجموعة شلهوب وبنك الإمارات دبي الوطني توسيع هذه المبادرة للتمويل المستدام إلى مناطق أخرى، بما في ذلك مصر والهند. هذه الخطوة تؤكد طموح المجموعة للريادة في مجال التمويل المستدام، ليس فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن على مستوى الأسواق الدولية الأوسع."

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