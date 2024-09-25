المركبة الأولى التي تمّ إطلاقها هي "ريدارا" RD6، وهي مركبة بيك-أب كهربائية بالكامل ترتكز على منصة M.A.P المتطوّرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ريدارا"، العلامة المتخصّصة في تصنيع مركبات البيك-أب الكهربائية 100 في المئة والتابعة لمجموعة "جيلي" القابضة، عن توقيعها رسميًا اتفاقية تعاون مع المركز الميكانيكي للخليج العربي، إحدى الوكالات الرائدة في مجال استيراد السيّارات في الإمارات العربية المتحدة والموزّع الرسمي المعتمد لعلامة "جيلي" للسيّارات، تمهيدًا لإطلاق علامة "ريدارا" في سوق الشرق الأوسط.

يحظى المركز الميكانيكي للخليج العربي بسمعة مرموقة وقاعدة عملاء واسعة في قطاع السيارات الإماراتي. وتُتيح هذه الاتفاقية لـ"ريدارا" الاستفادة من شبكة المركز الميكانيكي للخليج العربي الاحترافية وميزاتها السوقية، لطرح مركبات البيك-أب الكهربائية المبتكرة في السوق الإماراتي بسرعة، وتوفير تجربة قيادة غير مسبوقة وحلول نقل متطوّرة وصديقة للبيئة للمستخدمين المحليين.

وقال الدكتور أندرياس سكاف، الرئيس التنفيذي للعلامات التجارية التابعة لمجموعة "جيلي" في المركز الميكانيكي للخليج العربي، خلال حفل التوقيع: "نحن سعداء جدًا بتعزيز شراكتنا الحالية مع مجموعة ’جيلي‘ القابضة من خلال طرح علامة ’ريدارا‘ الجديدة والمتميّزة في سوق الإمارات. لطالما كان المركز الميكانيكي للخليج العربي ملتزمًا بقيادة الابتكار في مجال تكنولوجيا السيارات في سوق الإمارات. ولا شك بأنّ وصول مركبة البيك-أب الكهربائية بالكامل ’ريدارا‘ سيُثري مجموعتنا من المنتجات ويقدّم خيارات جديدة للمستهلكين في الإمارات."

من جهته، قال شيا مو، المدير العام لـ"ريدارا" في الشرق الأوسط: "نتطلّع قدّمًا إلى إطلاق علامة ’ريدارا‘ في سوق الإمارات. وباعتبار المركز الميكانيكي للخليج العربي أحد أهمّ شركائنا في الشرق الأوسط، ستُمكّننا شبكته الممتازة في السوق وقدراته المهنية من خوض فئة جديد في السوق مع مركبة بيك-أب كهربائية بالكامل تُقدّم أداءً عاليًا بسعر قريب من المتناول، بالإضافة إلى تجربة قيادة عمليّة وممتعة. أنا واثق من أنّ ’ريدارا‘ ستجذب جمهورًا من عشّاق السيارات الكهربائية الذين ربما لم يخطر في بالهم من قبل اقتناء بيك-أب."

لمحة عن سيّارة "ريدارا" RD6

المركبة الأولى التي سيتم إطلاقها في السوق هي سيّارة "ريدارا" RD6 الجديدة من فئة البيك-أب، ومن شأنها أن تحدث ثورة في كيفية استخدام سائقي السيارات الكهربائية لمركباتهم، وترتقي بتجربة امتلاك مركبة بيك-أب كهربائية لتكون مشوّقة وممتعة أكثر. ترتكز RD6 على منصة M.A.P. (المنصة المعلّقة المتعدّدة)، وهي منصة كهربائية بالكامل طوّرتها مجموعة "جيلي" القابضة بشكل مستقلّ. تُعتبر هذه المنصة الأولى والوحيدة في الصين التي تم تصميمها خصيصًا لمركبات البيك-أب الكهربائية 100%. تجمع منصة M.A.P بين أحدث تقنيات مجموعة "جيلي" وخبرتها الواسعة في مجال المركبات الكهربائية، ممّا أتاح لـ"ريدارا" تقديم تصميم وأداء غير مسبوقَين لهذه الفئة من المركبات، مع التركيز على الابتكار في مجالات الأمان، والذكاء الصناعي، وحماية البيئة.

وتأتي هذه الاتفاقية الأخيرة مع المركز الميكانيكي للخليج العربي لتُمثّل خطوة رئيسية في استراتيجية "ريدارا" الشاملة لتطوير أعمالها على المستوى الدولي، كما تُشير إلى فصل جديد في توسّع مجموعة "جيلي" في سوق المركبات الكهربائية العالمية. وفي المستقبل، ستواصل "ريدارا" تعزيز الابتكار وتقديم المزيد من المنتجات الكهربائية الصديقة للبيئة التي توفّر استهلاك الوقود وتؤمّن تجربة قيادة ممتعة للمستهلكين حول العالم.

لمزيد من المعلومات عن مركبة "ريدارا" RD6 ومواصفاتها التكنولوجية المتقدّمة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.riddara.ae.

لمحة عن المركز الميكانيكي للخليج العربي

أبصر المركز الميكانيكي للخليج العربي النور عام 1976، ويُقدّم أرقى السيّارات الفارهة والخدمات المميّزة إلى عملائه في الإمارات منذ نحو أكثر 50 عامًا. يتيح المركز اليوم لعملائه طيفًا متكاملًا من خدمات العملاء الاستثنائية تحت إدارة أمهر الخبراء المحترفين في القطاع، إلى جانب أعلى مستوى من خدمات ما بعد البيع. تأتي إضافة " ريدارا " إلى محفظة العلامات التي تنضوي تحت راية المركز الميكانيكي للخليج العربي لتشهد على التزامه بتزويد العملاء بأحدث السيّارات وأكثرها ابتكارًا.

نبذة عن "ريدارا"

تُعدّ "ريدارا"، التابعة لمجموعة تشجيانغ "جيلي" القابضة، شركة متخصّصة في المركبات الكهربائية الذكية من الفئة المتوسطة إلى العالية، مع تركيز خاص على المركبات الملائمة للمغامرات في الطبيعة. تنضوي علامة "ريدارا" العالمية لمركبات البيك-أب تحت راية شركة "رادار أوتو" Radar Auto. أبصرت مجموعة "جيلي" القابضة النور عام 1986، وتُدير اليوم عددًا من العلامات التجارية الرائدة، بما في ذلك "جيلي أوتو" و"لينك أند كو" و"زيكر" و"فولفو" و"لوتس".

تستفيد "ريدارا" من الموارد والمقدرات الصناعية المميزة التي تتمتّع بها "جيلي" القابضة، لتُركّز على قطاع مركبات البيك-أب، وتسعى إلى تطوير مركبات متكاملة مع العلامات الرئيسية الأخرى التابعة لـ"جيلي". وقد انخرطت "ريدارا" في تصميم المنتجات والبحث والتطوير انطلاقًا من رؤية عالمية، تتمحور حول ابتكار مركبات ذات مزايا اتّصال وتقنيّات ذكية تتجاوز التوقعات.

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