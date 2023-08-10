أبوظبي: واصل مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة تنمية محفظته للتمويل العقاري التجاري في المملكة المتحدة، بأصول تمويلية جديدة تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه إسترليني في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وتم توقيع صفقات تمويلية لعدة صفقات تشمل توفير التمويل المنظّم لعدد 343 وحدة سكنية مشتركة في منطقة نورث أكتون في غرب لندن، وفندق يحتوي على 400 غرفة في محيط مطار جاتويك، ومبنى مكاتب من الفئة الأولى بمساحة 133 ألف قدم مربع في منطقة غيلدفورد، ومبنى مكاتب لمقرات وطنية رئيسية على مساحة مساحة 153 ألف قدم مربع بمنطقة نيوبورت في ويلز.

ونجح المصرف في تقديم حلول تمويل إسلامي منظّمة لمجموعة مختارة من المتعاملين، ما قدم المزيد من فرص جديدة لعمليات إعادة التمويل والاستحواذ. وقد شهد سوق العقارات التجارية في المملكة المتحدة تصحيحًا كبيرًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية فيما يخص قيم رأس المال، وذلك بسبب ارتفاع قيمة المعدلات، وقد أثر ذلك على النشاط الاستثماري وبخاصة في ظل الطلب القوي من المستثمرين على القطاعات السكنية، لا سيما في الأماكن عالية الجودة لإقامة الطلبة، وعقارات التأجير، والتي تحقق نتائج إيجابية وفقًا للمعايير، وتحفز نمو الدخل من الإيجارات بشكل كبير.

وبسجله الحافل في مجال تقديم حلول التمويل العقاري المصممة بحسب طلب المتعاملين في المملكة المتحدة، وهي الحلول التي تتميز بتنافسيتها وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، نجح أبوظبي الإسلامي في إبرام صفقات تمويل كبيرة تزيد قيمتها عن 3 مليارات درهم (650 مليون جنيه إسترليني) خلال السنوات الخمس الماضية. ويقدم فريق المصرف في لندن الدعم التمويلي والخدمات الاستشارية للمتعاملين من دول مجلس التعاون الخليجي الباحثين عن استثمارات عقارية تجارية وسكنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وبحسب مؤسسة "كابيتال إكونوميكس"، فقد شهد متوسط قيم رأس المال انخفاضًا بنسبة 12,6% خلال العام 2022. وعلى الرغم من ذلك، فما يزال قطاع تمويل العقارات التجارية نشطًا. وفي أبريل 2023، وصل صافي تمويل العقارات التجارية في المملكة المتحدة (بما في ذلك المشاريع) إلى 1,2 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 137% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2021، وذلك بحسب بيانات بنك إنجلترا.

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نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 182 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في ست أسواق إستراتيجية تشمل: مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعًا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

تطبيق علاقات المستثمرين - مصرف أبوظبي الإسلامي

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيwww.adib.ae