تضيف مجموعة الاستثمار البديل بُنية التعاملات الرقمية "البلوك تشين" الصديقة للبيئة من المستوى الأولى إلى الحافظة

أعلنت اليوم شركة "روبيكس بلوك تشين" (المُشار إليها فيما يلي بـ"روبيكس") أنّها تلقّت استثماراً بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من شركة "إل دي إيه كابيتال" المحدودة لتعزيز عملياتها العالمية ودعم انتقالها إلى عالم "الويب 3" وتوسيع نطاق مجتمع التعاملات الرقمية "البلوك تشين" الصديقة للبيئة.

وقال وارن بيه. بيكر الثالث، الشريك الإداري بشركة "إل دي إيه كابيتال"، في هذا الصّدد: " تُعدّ ’روبيكس‘ جهةً فاعلةً تُحدث تغييراً جذرياً في مجال المعاملات الدولية. ونتطلع بالتحديد إلى هذا النوع من الشركات الثورية المُبتكرة لنبرم شراكات معها. وتمتاز التعاملات الرقمية ’بلوك تشين‘ في شركة ’روبيكس‘ بإطار عمل صديق للبيئة للعملات المشفرة وبالتركيز على تسخير تكنولوجيا ’الويب 3‘ لحلّ بعض أكبر المشاكل التي تعترض المجتمع حالياً. فهي ليست مُجرّد عملة، بل تحوّل حقيقيّ في كيفية معالجة المعاملات عبر شبكة الإنترنت".

وبفضل هذا الاستثمار ستتمكّن ـشركة "روبيكس" من تحسين النمو في مجال "الويب 3" وتوسيع فرص التعليم وتطوير السياسات والانتقال من عالم "الويب 2" إلى "الويب 3"، ما يُمكِّن الشركاء من إنشاء تطبيقات متنوعة على المنصة، بما في ذلك التطبيقات التي تعالج القضايا الاجتماعية والبيئية. وسيُستخدم التمويل لزيادة العمليات الداخلية في الشركة من قبيل تعيين موظفين من جميع أنحاء العالم لدعم توسيع نطاق منظومة شركة "روبيكس".

ومن جانبه، قال كي سي ريدي، المؤسس وكبير مهندس المهندسين بشركة "روبيكس": "نُعرب عن حماسنا لإبرامنا هذه الشراكة ويُسعدنا أنّ شركة ’إل دي إيه كابيتال‘ تدرك قيمة المعاملات الرقمية ’بلوك تشين‘ في بناء المجتمع وتوسيع نطاق الابتكار في ظلّ تطوّر شبكة الانترنت. إنّ ’روبيكس‘ هي مجتمع قبل كلّ شيء آخر. وسيُتيح لنا هذا الاستثمار تنمية هذا المجتمع وتوسيع تعاملاتنا الرقمية ’بلوك تشين‘ الصديقة للبيئة بصفتها منصّة مشتركة يُمكن للشركاء بناء أي عدد من الحلول عليها. إنّ بينتنا الفريدة من نوعها تجعل الوصول إلى عالم ’الويب 3‘ وحتّى ’الويب 5‘ وبلوغه أمراً سهلاً لأي شخص يميل إلى اللامركزية".

ويعالج حلّ سلسلة الإثبات "روبيكس برووف تشين" أوجه القصور في بروتوكولات التعاملات الرقمية "بلوك تشين" التقليدية للحصول على سلسلةٍ موثوقة وصديقة للبيئة وفعّالةٍ من حيث التكلفة ويمكن الوصول إليها لجميع المعاملات العالمية. وتستخدم الشركة مفهوم إثبات التعهد "بروف -أوف- بليدج" لمعالجة المعاملات، وبديل صديق للبيئية لطرق إثبات العمل أو إثبات الحصة التي لا يمكن الاعتماد عليها عند التنقيب عن كميات كبيرة من البيانات. تسمح بنية إثبات التعهد لكل معاملة بتحقيق النتائج النهائية دون عمليات مكلفة أو استهلكاك كبيرة للطاقة أو إجهاد الأنظمة الأخرى.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن شركة "روبيكس بلوك تشين":

تُعدّ "روبيكس" بروتوكولاً للتعاملات الرقمية "البلوك تشين" من المستوى الأول، وهو مُخصّص لعميات نقل البيانات ومعاملاتها بين الأقران. ومع توزّع عملياتها في كلّ من سنغافورة والهند والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، تُعدّ "روبيكس" بروتوكولاً على شبكة الانترنت يتمتّع برسوم معاملات صفرية وتكاليف أقل للبنية التحتية وأمن وخصوصية عالية. وبفضل استهلاك لا تتجاوز 1 كيلوواط ساعي لكل معاملة، يُدرج استهلاك الطاقة في شركة "روبيكس" من بين الأقل بين جميع شبكات الحوسبة. ويُمكن تنزيل برمجية "روبيكس" مجاناً على أي جهاز حاسوب أو جهاز افتراضي. ويضمّ مجتمع "روبيكس" أكثر من 12,500 مدقق. https://rubix.net/

لمحة عن شركة "إل دي إيه كابيتال":

تُعدّ "إل دي إيه كابيتال" مجموعةً عالميةً متخصّصةً في الاستثمار البديل تتمتع بخبرة عالمية في المعاملات العابرة للحدود. وكرّس أعضاء فريقنا مسيرتهم المهنية لاغتنام الفرص الدولية والعابرة الحدود بعد أن نفذوا بشكل جماعي أكثر من 250 معاملة في شركات متوسطة الحجم من القطاعين العام والخاص في 43 دولة وبقيم معاملات إجمالية تفوق 11 مليار دولار أمريكي. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.ldacap.com، وللاستفسارات، يُرجى إرسال بريد الكتروني إلى: info@ldacap.com.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220705005819/en/

جهات الاتصال

كارولين كينغ

البريد الالكتروني: rubix@antennagroup.com