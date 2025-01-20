أبوظبي: في إنجاز يُعد سابقة نوعية في القطاع المصرفي، أعلن بنك أبوظبي التجاري عن توطين جميع الوظائف المصرفية في فروعه بمدينة العين بنسبة 100%، مما يعكس التزام البنك الراسخ بدعم الكفاءات الإماراتية وتحقيق النمو المستدام عبر كافة عملياته التشغيلية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد نجح بنك أبوظبي التجاري في إرساء مكانته كنموذج يحتذى به في التوطين، حيث يبلغ عدد موظفي فروعه في مدينة العين حالياً نحو 300 مواطن ومواطنة يشغلون أدوار وظيفية حيوية في مختلف قطاعات الأعمال بما يشمل الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات وإدارة النقد والعمليات التشغيلية والفروع علاوة على إدارة الثروات وغيرها من الوظائف التي تتطلب كفاءات وخبرات متعمقة في جميع المجالات المتعلقة بالصناعة المصرفية. وتمتاز هذه الكوادر الوطنية بمتوسط خبرة وظيفية تصل إلى 9 سنوات، استفاد الموظفون خلالها من الفرص المتاحة للبرامج التدريبية الشاملة والمتخصصة بالإضافة إلى الخطط الواضحة للتطور الوظيفي، وذلك بما ينسجم مع مساعي البنك نحو تحقيق إنجازات نوعية في ترجمة استراتيجية التوطين. ويعتزم البنك إتاحة 300 وظيفة إضافية لمواطني دولة الإمارات في مدينة العين بحلول عام 2026، ليواصل تصدره للمراتب الأولى في القطاع المصرفي من حيث عدد الموظفين المواطنين في مدينة العين.

وبهذه المناسبة، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يشكل التوطين ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق النمو المستدام للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي على حد سواء. ونحن نؤمن بأن الاستثمار في الكوادر الوطنية لا يقتصر على إعداد قوى عاملة مؤهلة لمتطلبات المستقبل فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل العمل على بناء جيل جديد من نخبة الكوادر المصرفية التي تتسم بروح الابتكار والتميز. ويأتي هذا الإنجاز المتمثل بتوطين كافة كوادرنا المصرفية في مدينة العين كدليل واضح على التزام البنك برؤيته الاستراتيجية لتمكين المواطنين والإسهام في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للتوطين. ونحن واثقون بقدرة هذه الكفاءات الوطنية والطاقات الواعدة على الإسهام في مسيرة نجاح البنك ونموه المستدام لتحقيق إنجازات نوعية على مستوى القطاع المصرفي".

وقد حصد بنك أبوظبي التجاري العديد من الجوائز تقديراً لإنجازاته في مجال التوطين، كان من أبرزها حصوله في مايو من عام 2024 على "المركز الأول عن المنشآت الكبرى في القطاع المصرفي" من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وذلك خلال حفل ترأسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس». وفي إطار جهوده لتعزيز التوطين، يشارك البنك في مبادرة «نافس» التي أطلقها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بهدف توفير فرص وظيفية وبرامج تدريبية للمواطنين في مدينة العين، بما يسهم في تعزيز نسب التوطين في القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة.

وفي إطار مساعي البنك الحثيثة لدعم جهود التوطين في مدينة العين، تأتي مبادرة "طموحة" لتُبرز الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة الإماراتية في مسيرة النمو المستدام للبنك. وخلال العام 2024، احتفى بنك أبوظبي التجاري بمرور عشر سنوات على إطلاق هذه المبادرة التي أسهمت منذ إطلاقها في العام 2014 في توفير فرص للعمل المرن لأكثر من 400 امرأة إماراتية، حيث تشارك حالياً 178 موظفة إماراتية في برنامج"طموحة" ضمن مجموعة واسعة من المجالات والتخصصات المصرفية المختلفة.

وفي نفس السياق، نجح بنك أبوظبي التجاري في تجاوُز الأهداف السنوية للتوطين بما يسهم في تحقيق الأهداف التي حددها المصرف المركزي لكافة القطاع المصرفي بحلول عام 2026. كما استقطب البنك في عام 2024 نحو 400 مواطن ليصل بذلك إجمالي عدد الموظفين المواطنين اليوم إلى أكثر من 2,100 موظف مواطن. ويشكل الموظفون الإماراتيون حالياً نحو 40% من القوى العاملة في مجموعة بنك أبوظبي التجاري وهي إحدى أعلى نسب التوطين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات فيما تتجاوز نسبة من هم دون سن الثلاثين عاماً 41% في دلالةٍ واضحةٍ على حرص البنك على رعاية المواهب الشابة.

ويولي بنك أبوظبي التجاري أولوية قصوى لتطوير الكوادر الإماراتية وتعزيز قدراتهم المهنية، إذ أنجز الموظفون الإماراتيون 116,847 ساعة تدريب خلال العام 2024، وتكللت جهودهم بترقية 168 موظف، مما يؤكد التزام البنك بتعزيز التطور المهني وتنمية المهارات الوظيفية لموظفيه. وتندرج القيادات الإماراتية المتمرسة في صميم الرؤية الاستراتيجية لبنك أبوظبي التجاري، كما تضطلع بأدوار رئيسية في لجان الإدارة العليا للبنك، حيث تبلغ نسبة تمثيل المواطنين المخولين بالتصويت في لجنة الامتثال 60% وفي لجنة إدارة المخاطر 62% متجاوزة بذلك المعايير التي وضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما يعكس حرص البنك على تعزيز الحوكمة المؤسسية وتفعيل دور الكفاءات الوطنية.

وقام البنك خلال عام 2024، بتعيين وترقية نخبة من الكوادر المواطنة لتبلغ نسبة المدراء التنفيذيين المواطنين المخولين بالتصويت ضمن فريق الإدارة العليا 40%. ويجسد بنك أبوظبي التجاري من خلال هذه المبادرات النوعية التزامه الراسخ بدعم جهود التوطين بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لتأسيس قوى وطنية قادرة على ريادة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.

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