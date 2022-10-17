بخطة طموحة، "وان فاينانس" تستهدف التواجد في جميع أنحاء الجمهورية من خلال 90 نقطة بيع وفروع إقليمية متكاملة خلال عام 2023

القاهرة: أعلنت شركة "وان فاينانس" - منصة التمويل الاستهلاكي المتكامل - عن إطلاق خدماتها في السوق المصرية وذلك برأس مال مٌصدر ومدفوع قيمته 100 مليون جنيه، وتقدم الشركة تجربة مبتكرة ونموذج عمل فريد من نوعه لخدمات "اشترِ الآن، ادفع لاحقاً" لأول مرة في مصر وذلك من خلال خلق منصة متكاملة للتمويل الاستهلاكي التي تلبي بشكل شامل احتياجات المستهلك المصري من مكان واحد، لتعمل على تسهيل تجربة التمويل، وتقدم "وان فاينانس" خدمات تمويل متنوعة بما في ذلك السلع والخدمات الاستهلاكية، وقروض السيارات، ورسوم التعليم، وتشطيب المنازل وغيرها من القطاعات الحيوية للمستهلك المصري بما يلبي طلبات العملاء.

في هذا السياق، صرح طارق الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة "وان فاينانس"، أن التقلبات الاقتصادية والسياسية السريعة التي يشهدها العالم حاليًا وتبعاتها على الاقتصاد المحلي والتأثير المباشر على القدرة الشرائية للأفراد، أدت إلى زيادة الحاجة لخدمات التمويل الاستهلاكي باعتباره خيار أمن لدعم الاحتياجات الشرائية الاستهلاكية، مما يزيد من إقبال المتعاملين على النشاط بشكل أكبر وذلك تحوطًا ضد مخاطر نقص السيولة خاصة مع ارتفاع الأسعار والسقف الاستهلاكي للافراد والرغبة في اقتناء سلع ليصبح أحد الأدوات الرئيسية الآمنة لسد الثغرات الاستهلاكية والمعيشية الضرورية.

وأضاف الحسيني أن الشركة تقدم نموذج أعمال جديد غير مسبوق لشرائح المجتمع المختلفة بما يتناسب مع مقدرة المستهلك وتعزيز خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، مضيفًا أن هيكل ملكية الشركة يضم مجموعة من أهم الكيانات العاملة في السوق المصرية بخطة طموحة لخدمة هذا القطاع الواعد، مدعومة بتشكيل مجلس إدارتها الذي يضم مجموعة من الكوادر ذوي الخبرات المتنوعة في مجال التمويل والتجزئة والتسويق والتكنولوجيا.

وأوضح الحسيني أن حجم التمويل الاستهلاكي بلغ نحو 15 مليار جنيه ومن المتوقع أن يزيد ليصل إلى 50 مليار جنيه في عام 2026، وتستهدف شركة "وان فاينانس" حصة سوقية تبلغ 12%، في إطار رؤيتها لعام 2026.

من جانبه، صرح حازم مدنى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة "وان فاينانس"، أن الشركة حصلت على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية في شهر أبريل 2022 لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وهي مملوكة جزئيًا لشركة أيادي للاستثمار (40٪) وتمويلي للمشروعات متناهية الصغر (30٪) والبريد للاستثمار (30٪)، موضحًا أن الشركة تستهدف حجم محفظة بقيمة 400 مليون جنيه خلال عام 2022 وحجم محفظة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال عام 2023، والتي سيتم تمويلها ذاتيًا من خلال المساهمين وكذلك التسهيلات البنكية، وقد قدمت الشركة تمويلات ممنوحة بقيمة 200 مليون جنيه خلال 4 أشهر.

وأضاف مدنى أن شركة "وان فاينانس" تستهدف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين عن طريق تقديم حلول تمويل استهلاكي متكاملة لجميع الطبقات الاجتماعية والاقتصادية بأنظمة وبرامج مصممة خصيصًا للاحتياجات الفردية وقدرة السداد المختلفة لكل فرد بحد أدنى للتمويل يبدأ من 10 آلاف جنيه وبحد أقصى يصل إلى 6 مليون جنيه وهو يعتبر أعلى حد ائتماني بين الشركات العاملة بالسوق؛ وذلك بطرق وخطط دفع وسداد وتسهيلات متنوعة ونظام تمويل مريح يصل إلى 84 شهر.

وأكد مدني أن الشركة تخطط، خلال الفترة الأولى من عملها، الانتشار والتواجد بشكل قوي في مختلف المحافظات وذلك بخطة تسويقية طموحة للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء ودعم احتياجاتهم التمويلية من خلال التواجد في جميع أنحاء الجمهورية عن طريق 90 نقطة بيع، من بينها 16 فرع خلال عام 2023، ومن المقرر افتتاح إجمالي 8 فروع حتى نهاية عام 2022 في محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية وطنطا وشبين الكوم وكفر الشيخ وأسيوط والمنيا.

جدير بالذكر أن شركة "وان فاينانس" هي شركة مساهمة مصرية تأسست في مارس 2022 متخصصة في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي للسوق المصري من خلال منصة تمويل متكاملة تهدف لتلبية احتياجات المستهلك المصري من مكان واحد.

#بياناتشركات

- انتهى -