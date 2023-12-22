هذا الاتفاق يشكل جزءًا من استراتيجية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لدى وورلد وايد تكنولوجي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة “وورلد وايد تكنولوجي”، واحدة من أكبر شركات الابتكار التكنولوجي في العالم، عن شراكة استراتيجية مبتكرة مع شركة "أوبن إنوفيشن إيه آي"، الشركة الناشئة الرائدة في أبوظبي. يُعَدُّ هذا الاستثمار البارز جزءًا أساسيًا من رؤية “وورلد وايد تكنولوجي” في تطوير مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يُسلِّط الضوء على تعزيز الابتكار. تهدف الشراكة إلى دعم الشراكات الاستراتيجية من خلال مختبر متخصص للذكاء الاصطناعي، يهدف لاختبار وتحقيق التقنيات المبتكرة في هذا المجال، بدءًا من تطوير الأجهزة وصولاً إلى إثبات الأفكار.

كجزء من الصفقة، تم الإعلان عن عمر مير، رئيس شركة "وورلد وايد تكنولوجي" ، كعضو في المجلس التنفيذي لشركة "أوبن إنوفيشن إيه آي". بفضل خبرته الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي وفهمه العميق للأسواق الإقليمية والعالمية، يتمتع عمر بموقع فريد يؤهله لتوجيه أوبن إنوفيشن إيه آي نحو تغيير مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي ودفع الشركة لتصبح رائدة في عصر الذكاء الاصطناعي.

بهذه الخطوة الاستراتيجية، سيتم تعزيز الشراكة العالمية الحالية بين المؤسستين من خلال دمج منصة "أوبن إنوفيشن إيه آي" لنظام التشغيل الذكي مع قدرات "وورلد وايد تكنولوجي" المتميزة في تمكين وتسريع الذكاء الاصطناعي. ستستفيد "أوبن إنوفيشن إيه آي" مركز التكنولوجيا المتقدم لدى "وورلد وايد تكنولوجي"، والذي يُعَدُّ واحدًا من أكبر مراكز البحث والتطوير التكنولوجي متعددة الشركات المصنعة في العالم، لتحقيق نتائج مبتكرة ومُحدّثة في مختلف القطاعات، بدايةً من الاستدامة وصولًا إلى التعليم. تتماشى هذه الشراكة مع مبادرة "الذكاء الاصطناعي للخير" التي أطلقتها "وورلد وايد تكنولوجي" مؤخرًا، والتي تهدف إلى مساعدة مليون رائد في تكنولوجيا المناخ لدفع مستقبل مستدام من خلال الابتكار التكنولوجي.

"أوبن إنوفيشن إيه آي"، كجزء من استراتيجية "صُنِعَ في الإمارات"، يتقدّم بخطى واثقة في تسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي عبر منصته المتقدّمة لنظام التشغيل الذكاء الاصطناعي، مما يعزّز ويختصر وقت التطوير ويُقَلِّل التكاليف الحسابية. هذه الخطوة تتوافق بشكل لافت مع رؤية "وورلد وايد تكنولوجي" في استغلال الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير تحويلي عبر مجموعة واسعة من الصناعات. من خلال التحالف الاستراتيجي، تسعى "أوبن إنوفيشن إيه آي" و"وورلد وايد تكنولوجي" إلى تغيير ملامح المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي من خلال تقديم حلول مبتكرة وقابلة للتوسّع وفعّالة من حيث التكلفة. سيتم تقديم حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة عالميًا بتعاونهما للعملاء في مجموعة واسعة من القطاعات العامة والخاصة.

وبهذه المناسبة، قال عمر مير، رئيس "وورلد وايد تكنولوجي": "نحن بالفعل في بداية عصر الذكاء الاصطناعي، وأنا متحمّس حقاً للانضمام إلى أوبن إنوفيشن إيه آي في هذا الوقت المذهل. منصة أوبن إنوفيشن إيه آي ذكية وسريعة ومصممة لتحقيق نتائج عملية فورية. بفضل خبرتنا في مجال الذكاء الاصطناعي في "وورلد وايد تكنولوجي"، نحن الآن قادرون على تقديم مجموعة كاملة من حلول الذكاء الاصطناعي من البداية وحتى النهاية لأي عميل. أنا سعيد بدفع التغيير الثوري في مجال الذكاء الاصطناعي مع أوبن إنوفيشن إيه آي ومتشوّق لتغيير المشهد في مجالات التعليم والاستدامة والصناعة والحكومة وغيرها."

من جهته، علق الدكتور عابد بن عيشوش، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أوبن إنوفيشن إيه آي: "شراكتنا مع شركة وورلد وايد تكنولوجي تُعتبر نقطة تحول رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي على الصعيدين العالمي والمحلي. بفضل الدعم المالي الذي نحظى به من وورلد وايد تكنولوجي واستفادتنا من مختبراتها المتطورة ووصولنا إلى عملائها العالميين، نجد أنفسنا في موقع متقدم يمكننا من تعزيز حلولنا في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. تعيين عمر كعضو تنفيذي في مجلس الإدارة، واستفادتنا من مهاراته وخبرته الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي والأسواق العالمية، يعزز بشكل كبير استراتيجيتنا العالمية للنمو والتوسع. استثمار شركة "وورلد وايد تكنولوجي" في أبوظبي يضع المدينة في موقع متميز كمركز رئيسي للذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانتها المتنامية في المشهد التكنولوجي العالمي. نحن نفخر بدورنا في تقدم أبوظبي كواحدة من المراكز الرائدة للابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي."

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حول شركة وورلد وايد تكنولوجي:

"وورلد وايد تكنولوجي" تأسست في عام 1990، وهي منظمة عالمية متخصصة في توفير حلول التكنولوجيا بإيرادات سنوية تصل إلى 17 مليار دولار. تجمع الشركة بين الاستراتيجية والتنفيذ والتعاون لتسهيل عمليات التحول الرقمي للمؤسسات الكبيرة، سواء كانت حكومية أو خاصة، في جميع أنحاء العالم. من خلال مركزها للتكنولوجيا المتقدمة، الذي يضم أحدث الحلول في مجالات الأجهزة والبرمجيات، تسهم "وورلد وايد تكنولوجي" في مساعدة العملاء والشركاء على تصميم واختبار وتأكيد فعالية الحلول التكنولوجية الابتكارية لتحقيق أفضل النتائج التجارية. وبعد ذلك، يتم توزيع هذه الحلول وتكاملها على نطاق واسع باستخدام قدراتها العالمية في التخزين والتوزيع.

ثقافة "وورلد وايد تكنولوجي" تتميز بتماسك فريد مبني على مجموعة من القيم الأساسية والمبادئ القيادية الجذرية. تم تقدير هذه الثقافة لمدة ١٢ عامًا متواصلة من قبل مجلة فورتشن ومؤسسة "غريت بليس تو وورك" نظرًا لتركيزها على الابتكار والتنوع والقيادة. باستنادها إلى هذه الثقافة الراسخة، تعمل "وورلد وايد تكنولوجي" على تعزيز الروابط بين مجالي الأعمال والتكنولوجيا لخلق عالم جديد يخدم عملائها وشركائها والمجتمعات المعنية.