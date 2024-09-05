الخطوة ترفع سعة إنتاج الألمنيوم لديها من 55,000 طن إلى 110,000 طن سنوياً

محمد المطوّع: الخطط الاستراتيجية من "دوكاب" تعزز القدرات الإنتاجية والصناعية برؤية مستقبلية وتدعم تحقيق "مشروع 300 مليار" وتلبي الطلب العالمي على منتجاتنا وتعزز علامة صُنع في الإمارات

محمد الأحمدي: مستمرون في مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمنتجات الألمنيوم والنحاس وتوسيع نطاق نمونا وتواجدنا عالمياً

إعلان "دوكاب للمعادن" مضاعفة قدراتها الإنتاجية ضمن "كيزاد" يعزز مكانة الصناعات الإماراتية ويصل بها إلى مزيد من الأسواق العالمية

الخطوة الاستراتيجية تكرّس دور الاستثمارات الصناعية لمجموعة "دوكاب" في تنويع اقتصاد الإمارات وجعلها مركزاً عالمياً رائداً لمنتجات المعادن عالية الجودة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت "دوكاب للمعادن"، التابعة لمجموعة "دوكاب" الإماراتية، عن مضاعفة طاقتها الإنتاجية بنسبة 100% لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الصناعات الإماراتية؛ لا سيما منتجات الألمنيوم والنحاس، وهو ما يعزز دورها الأساسي في السوق الدولية للمعادن، ويرتقي بقدرتها على تلبية الطلب المتزايد من مختلف الصناعات والقطاعات الحيوية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وترسيخ التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للصناعات عالية الجودة والمنتجات التحويلية المبتكرة.

وجاء الإعلان الاستراتيجي عن مضاعفة "دوكاب للمعادن" سعة إنتاج الألمنيوم لديها من 55 ألف طن إلى 110 آلاف طن سنوياً ضمن أعمال منتدى "توسيع نطاق أعمال دوكاب للمعادن: مضاعفة القدرات وقيادة الابتكار"، الذي نظمته بالتعاون مع "ميدل إيست إيكونوميك دايجست، ميد"، بهدف تعزيز التزام الشركة بقيادة الابتكار والاستدامة في مجال صناعة المعادن، وتوفير منصة جامعة لأصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الرائدة في الصناعة، واستكشاف الفرص المستقبلية في القطاع، ودعم تطوير الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات.

وحضر المنتدى كلٌ من محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب، ومحمد الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة "دوكاب للمعادن"، والدكتور عبدالله غازي المهيري، مدير إدارة الاستثمار والشركاء في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وماسيمو فالسيوني، رئيس التنافسية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، ومنصور المرر، نائب رئيس تطوير الأعمال الصناعية بمناطق خليفة الاقتصادية ابوظبي- مجموعة كيزاد، وميثاء شعيب، مدير إدارة تنفيذي للاتصال المؤسسي في "مجموعة دوكاب"، وعدد من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والخبراء في قطاعات الصناعة والمعادن والمنتجات التحويلية.

وتدعم هذه الخطوة النوعية أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "مشروع 300 مليار"، كما تعزز استراتيجية النمو الصناعي في الدولة وتسهم في ترسيخ مسار التنويع الاقتصادي عبر زيادة الصادرات غير النفطية. ويلبي رفع السعة الإنتاجية الطلب العالمي المتزايد على منتجات الألمنيوم والنحاس، كما يعكس التزام "دوكاب للمعادن" بتعزيز القدرات الإنتاجية ودعم النمو الصناعي والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا على مستوى الدولة.

إلى ذلك، يسهم تلاقي مضاعفة الطاقة الإنتاجية في الخطة الاستراتيجية التي أعلنتها "دوكاب للمعادن" مع اعتماد أحدث تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة في الوصول إلى مستهدفات المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي لعام 2050 وإرساء دعائم الاقتصاد الأخضر من خلال المنتجات المبتكرة التي تراعي كفاءة استخدام الطاقة وتفعّل أفضل الممارسات المستدامة.

طلب عالمي على المنتجات الإماراتية

وقال محمد المطوّع الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: "الخطط الاستراتيجية لدى "دوكاب" تعزز القدرات الإنتاجية والصناعية باستثمارات نوعية ورؤية مستقبلية للصناعة الإماراتية، وتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ومضاعفة طاقاتنا الإنتاجية، لاسيما في قطاع الصناعات المعدنية، ستعزز قدرة الصناعة الإماراتية في أن تلبي الطلب العالمي على منتجاتنا والمكانة الريادية المنشودة لعلامة "صُنع في الإمارات"، وتدعم موقع الدولة في الأسواق العالمية من خلال زيادة قدرات الإنتاج والتصدير."

وأشاد المطوّع بالجهود المتواصلة لمجموعة "دوكاب" وشركة "دوكاب للمعادن" والداعمة لتوجهات دولة الإمارات نحو تعزيز التصنيع والمحتوى الوطني، والمساهِمة في تحقيق مستهدفاتها الوطنية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ونمو الشركات والاستدامة الصناعية، مما يرسّخ مكانة دولة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية رائدة لصناعات المستقبل الحيوية واستثماراتها.

ريادة حلول وتقنيات تصنيع المعادن

بدوره، أكد محمد الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة "دوكاب للمعادن"، حرصها على تعزيز إمكانات دولة الإمارات من خلال مضاعفة السعة الإنتاجية للألمنيوم في الشركة من 55 ألف طن سنوياً إلى 110 آلاف طن سنوياً بإضافة خط ثانٍ لإنتاج الألمنيوم، وزيادة قدرات إنتاج النحاس الخام فيها سنوياً إلى الضعف، وهو ما يحقق للدولة ريادتها لمستقبل تصنيع المعادن، وتحفيز الابتكار، انطلاقاً من موقعها كمُنتج عالمي ومساهم فاعل في تعزيز التقدم الصناعي والتكنولوجي، وذلك عبر تطوير حلول ذكية ومستدامة وتطبيقها، وابتكار التقنيات اللازمة لمستقبل تضمن فيه الريادة في هذا القطاع.

وقال الأحمدي: "مضاعفة قدرات إنتاج "دوكاب للمعادن" يمكّنها من تغطية الطلب العالمي المتزايد على منتجات النحاس التي يتوقع لها تسجيل نمو سنوي مركّب في الطلب على قضبانها بنسبة 4.5% حتى عام 2034، وكذلك منتجات قضبان الأسلاك المصنوعة من الألمنيوم التي يمكن أن يسجل الطلب عليها نمواً سنوياً مركباً بواقع 1.4% حتى عام 2030.

وذكّر بأن "دوكاب للمعادن" استحوذت في وقت سابق على شركة "جي آي سي ماجنت" العالمية، الشركة الوحيدة الحاصلة على تصريح توريد شرائط الألمنيوم المعزولة بالورق للسوق الأمريكية من الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة الاستراتيجية لتوسيع محفظة حلولها ومنتجاتها وتعزيز نموها وتوسيع نطاق تواجدها الجغرافي عالمياً.

تعزيز القدرات التنافسية

وأكد ماسيمو فالسيوني، رئيس التنافسية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، على أهمية القطاع الصناعي واستثماراته الاستراتيجية في دولة الإمارات في تعزيز قدرتها التنافسية على مستوى استدامة النمو، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز مرونته، بالإضافة إلى الاستفادة المثلى من الفرص الواعدة والجديدة في صناعات وقطاعات حيوية لمستقبل التنمية. كما أشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية أبوظبي الصناعية وتطوير مجمعات صناعية مبتكرة، مؤكداً أن الاستثمارات الصناعية المدروسة تعزز تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتضمن مواصلة تطوير بيئة حاضنة للابتكار المستمر.

نقطة انطلاق لنمو مستدام

من جانبه، قال منصور المرر، نائب رئيس تطوير الأعمال الصناعية في مجموعة كيزاد: "تحرص مجموعة كيزاد على تبنّي سياسات استراتيجية تمهد الطريق لتحقيق النمو المستدام والابتكار في قطاع الصناعات المعدنية في دولة الإمارات. وتتمتع دوكاب للمعادن بمسيرة متميزة في هذا القطاع".

ونوّه المرر إلى اتفاقية المساطحة التي تم توقيعها على هامش منتدى اصنع في الإمارات 2024 بين مجموعة كيزاد و"دوكاب" للمعادن لمدة 50 عاماً، بهدف توسيع مساحة منشأة الشركة الصناعية في كيزاد، مؤكداً أن هذا التعاون يساهم في تمكين قطاع التصنيع في الدولة وتعزيز دور مجموعة كيزاد في قيادة مسيرة التنمية في قطاع تصنيع المعادن باعتبارها واحدة من أكبر المناطق الصناعية والاقتصادية الرائدة في دولة الإمارات.

وفي وقت سابق من العام 2024، توسعت شركة "دوكاب للمعادن" لتضيف إلى منشآتها التي تبلغ مساحتها 50,000 متر مربع في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي "كيزاد" مساحة إضافية جديدة بواقع 51,015 متراً مربعاً، وذلك لزيادة السعة الإنتاجية لمعادن النحاس والألمنيوم عالية الجودة.

مواصفات عالمية

وتكرّس الخطوة الاستراتيجية دور الاستثمارات الصناعية لمجموعة "دوكاب" في تنويع اقتصاد الإمارات وجعلها مركزاً عالمياً رائداً لمنتجات المعادن عالية الجودة.

منتدى لتبادل الخبرات ومنصة للشراكات

ويعكس منتدى "توسيع نطاق أعمال دوكاب للمعادن: مضاعفة القدرات وقيادة الابتكار"، الأول من نوعه الذي نظمته "دوكاب للمعادن" يوم 5 سبتمبر 2024 في أبوظبي، التزام الشركة الإماراتية بقيادة الابتكار والاستدامة في مجال صناعة المعادن عالية الجودة، ويؤكد حرصها على المساهمة في تحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل بتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. وشكّل المنتدى منصة لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون والشراكات لمواصلة تطوير القطاع الصناعي والابتكار فيه وتحقيق النمو المستدام.

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