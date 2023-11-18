لترفع إجمالي جوائزها لـ1.9 مليون درهم حتى الآن:

وليد الزرعوني: السحوبات على جوائز تزيد تنافسية الشركة داخل سوق دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية التي تتخذ من دبي مقرًا لها، عن سحب جديد للعام 2024 والذي يبدأ في 20 يناير المقبل للفوز بنحو 100 ألف درهم، والذي يأتي ضمن خطط تنشيط المبيعات العقارية التي تتوسط فيها الشركة.

وكانت الشركة قد نظمت 3 سحوبات في النصف الأول من عام 2023 بقيمة 100 ألف درهم لكل سحب.

وتعليقًا على ذلك، قال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، أن الشركة تبدأ من جديد في طرح سحوبات لتشجيع المبيعات لديها لا سيما مع استمرار حالة الزخم العقاري في إمارة دبي.

وأوضح الزرعوني، أن للمشاركة في السحب يجب شراء وحدة من خلال شركة "دبليو كابيتال" في الفترة من 17 نوفمبر إلى 17 يناير 2024، على أن يتم عملية السحب في 20 يناير المقبل.

وكشف الزرعوني، عن أن مثل هذه السحوبات تزيد من تنافسية "دبليو كابيتال" ويحسن من جودة الخدمات التي تقدمها الشركة، مع سعيها لتلبية طلبات العملاء.

وأكد الزرعوني، على حرص الشركة على أن تقدم جائزة كبيرة للمتنافسين بقيمة 100 ألف درهم كل مرة، موضحًا أن قيمة الجوائز التي قدمتها "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية منذ تأسيسها وحتى الآن بلغ نحو 1.9 مليون درهم.

وسبق أن نظمت "دبليو كابيتال" سحوبات بقيمة 1.8 مليون درهم، تضمنت الفوز بشقة قيمتها 450 ألف درهم، كذلك السحب على 3 سيارات قيمة الواحدة 150 ألف درهم، بالإضافة إلى 5 جوائز بقيمة إجمالية 500 ألف درهم، بالإضافة إلى 3 سحوبات بقيمة 300 ألف درهم في العام الماضي.

وأفاد الزرعوني، بأنه للمشاركة بالسحب يجب أن يقوم العملاء بشراء وحدة سكنية من خلال شركة "دبليو كابيتال"، ثم يحصلون على كوبون مقابل كل 100 ألف درهم مدفوعة، وكلما زادت القيمة زاد عدد الكوبونات، فمثلا يحصل من اشتري وحدة بقيمة مليون درهم على 10 كوبونات.

وأكد الزرعوني، أن "دبليو كابيتال" ستواصل عروضها الترويجية الجاذبة للعملاء مع تقديم أفضل الخدمات للعملاء، لتعزيز مكانتها في السوق العقاري في دبي، مشيرًا إلى الالتزام بكافة اشتراطات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والمطلوبة لتنظيم مثل هذه السحوبات، وسط مستويات شفافية عالية مع تحقيق العدالة لكافة العملاء المطابقين للشروط، موضحًا أنه سيتم نقل عملية السحب في بث مباشر عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام".

وأشار الزرعوني إلى حرص "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية على التسويق لأكبر المطورين العقاريين في الإمارة للحصول على أحسن الوحدات بأفضل الأسعار للعملاء، وكسب ثقتهم.

وأوضح الزرعوني، أن هذه العروض والسحوبات إحدى وسائل الشركات في تنشيط مبيعات العقارات وجذب العملاء لزيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق الذي لازال يسلك مسار صاعد على المدى المتوسط.

وأضاف أن السوق العقاري سجلت مبيعات قياسية في العام الحالي، ومرشح أن يواصل الأداء الإيجابي في عام 2024، مستفيدًا من النشاط الاقتصادي في الإمارة، والحوافز والتسهيلات المقدمة لجذب المستثمرين وسهولة منح التأشيرات والإقامة، واستمرار زخم الطلب من الأجانب.

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نبذة عن شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية:

تأسست "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية عام 2007، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مرخصة من اقتصادية دبي وهيئة التنظيم العقاري "ريرا دبي". وتختص في مجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 70 مطورًا عقاريًا.

وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.2 مليار درهم.

نبذة عن وليد الزرعوني:

وليد الزرعوني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وخبير عقاري معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، وهو أيضًا مؤلف كتاب "أسرار المستثمر العقاري الذكي".

ويعتبر الزرعوني، من أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطًا بالنسبة له.