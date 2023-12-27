وقعت شركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر اتفاقية شراكة مع شركة "إم إف سيستم"، الشركة الرائدة في مجال حلول التشغيل المصرفي التلقائي والبرمجيات الرقمية للقطاع المصرفي وقطاع التمويل الأصغر، وذلك بهدف رقمنة جميع الخدمات المصرفية التي تقدمها الشركة للأفراد وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 100%، في خطوة نحو تعزيز استراتيجيتها للتحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة وسلسة من شأنها الارتقاء بتجربة عملائها الرقمية.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور خالد الغزاوي الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر، والسيد علي أحمد الرئيس التنفيذي لشركة "إم إف سيستم".

وبموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ستعزز "الإبداع" خططها التوسعية من خلال رقمنة خدمات التمويل الأصغر، وتوفير منصة رقمية متعددة القنوات آمنة وفعالة تمكّن عملائها من الوصول إلى جميع خدماتها عبر الإنترنت بكل سهولة وأمان وفي أي وقت ومن أي مكان، حيث ستوفر "إم إف سيستم" نظاماً متكاملاً للتحول الرقمي يشمل إدارة الحسابات، وتقديم طلبات القروض، و السداد الإلكتروني للقروض و الخدمات، وتتبع طلبات القروض المقدمة، وإصدار التقارير والشهادات و كشوفات الحسابات، وغيرها من الخدمات الرقمية الحديثة والرائدة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور الغزاوي: "تأتي هذه الشراكة كجزء من مساعينا المتواصلة والهادفة لإثراء تجربة عملائنا بجميع جوانبها، وذلك من خلال تسريع وتيرة تطوير المنتجات والخدمات المصرفية التي نقدمها، وتحسين مستوى تنافسيتها في المجال، وتعزيز الشمول المالي، والوصول لشريحة أوسع من العملاء المستفيدين من قروض الابداع متناهية الصغر في تأسيس مشروعاتهم وزيادة مساهمتهم في خلق فرص العمل ودعم الناتج المحلي الإجمالي بمملكة البحرين".

وأضاف د. الغزاوي أن اختيار شركة "إم إف سيستم" لدعم التحول الرقمي لشركة "الابداع البحرين" جاء نتيجة لما تتمتع به هذه الشركة من خبرة طويلة في هذا المجال وسجلها الحافل في خدمة أكثر من 30 بنكا ومؤسسة تمويل أصغر في 12 دولة حول العالم، وتابع "هذا ما يجعلنا مطمئنين إلى أننا وضعنا يدنا بيد الشريك الصحيح لتحقيق أفضل النتائج بالنسبة لشركتنا وعملائنا، ولنقدم من خلال ذلك نموذجا عن التحول الرقمي لدى مؤسسات التمويل الأصغر في المنطقة ككل".

من جانبه صرح السيد علي أحمد: "يسرنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية التي نعقدها مع شركة "الإبداع البحرين" الرائدة في مجال التمويل الأصغر، وسنعمل على تسخير جميع خبراتنا وإمكاناتنا الممتدة لأكثر من عقد من الزمان في تعزيز التمكين الرقمي لدى "الإبداع" وتطوير مستوى كفاءة خدماتها المصرفية، وبما يعكس رؤيتنا الرامية إلى تمكين مؤسسات التمويل الأصغر في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من مكانتنا كأبرز مزود لحلول التحول الرقمي".

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-انتهى-

نبذة عن بنك الإبداع البحرين:

تأسس إبداع البحرين للتمويل متناهي الصغر في الحادي عشر من فبراير 2009 كأول بنك متخصص في التمويل الأصغر في مملكة البحرين وذلك برعاية ومباركة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، والمغفور له "بإذن الله" الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجند"، وذلك إيمانا من الجميع بدور هذه البنوك في دعم محدودي الدخل، ومساهمتها في إطلاق إبداعاتهم وتحقيق طموحاتهم عن طريق توفير القروض الصغيرة بشروط سهله ومسيرة , هذا وقد تغيرت الصفة القانونية من بنك إلى شركة في منتصف العام 2021.

نبذة عن "إم إف سيستم":

"إم إف سيستم" شركة متعددة الجنسيات ومزوّد عالمي بارز للحلول المتقدمة في مجال التشغيل المصرفي التلقائي والبرمجيات الرقمية المصممة خصيصًا لقطاع التمويل الأصغر والقطاع المصرفي. مع امتلاكها سجل أداء متميز ممتد لأكثر من عقد من الزمان، تعمل "إم إف سيستم" على تيسير التمكين الرقمي لمؤسسات التمويل الأصغر على المستوى العالمي، حيث تلتزم بتوفير برمجيات وحلول رقمية مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة، أسفرت عن إبرام الشركة عدة شراكات مثمرة في جنوب آسيا وآسيا الوسطى وأفريقيا والشرق الأوسط. تمتلك الشركة حالياً شبكة عملاء تضم أكثر من 30 بنكا ومؤسسة تمويل أصغر في 12 دولة حول العالم.

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