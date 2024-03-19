تضمنت جولة التمويل استثمارات جديدة من "أوبر" وبمشاركة المستثمرين الحاليين مثل مبادلة، حيث تم تقدير قيمة الشركة بمبلغ 750 مليون دولار، مما يؤكد قوة الشركة ومتانة نموذج أعمالها.

سيمكّن هذا الاستثمار شركة "موف" من التوسع عالمياً لتصبح شريك أعمال رائد في قطاع التنقل العالمي.

يأتي التمويل بعد عام من النمو الكبير الذي حققته الشركة والذي شهد زيادة في معدل العائد السنوي إلى أكثر من 115 مليون دولار.

الشركة في طريقها لتحقيق الربحية خلال العام المالي القادم.

ترفع جولة التمويل إجمالي تمويل الأسهم إلى 350 مليون دولار أمريكي، وتمويل الديون إلى 210 مليون دولار أمريكي منذ تأسيس الشركة عام 2020

دبي: أعلنت شركة "موف"؛ شركة التكنولوجيا المالية العالمية للتنقل والتي تعمل على تسهيل فرص امتلاك المركبات لرواد الأعمال العاملين في قطاع التنقل، عن جمعها مبلغ 100 مليون دولار أمريكي ضمن جولة تمويل من الفئة "ب". وقد شارك في هذه الجولة شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، والتي كانت قد قادت جولة التمويل السابقة لشركة "موف" في عام 2023، كما شاركت "أوبر" في جولة التمويل الجديدة.

وسوف تمكّن جولة التمويل هذه شركة "موف" من توسيع نطاق أعمالها في قطاع التنقل العالمي، وزيادة العرض على المركبات، مما يعزز النمو المتسارع في مناطق جغرافية متعددة حول العالم، وزيادة اعتماد السيارات الكهربائية عبر أسواق متعددة.

كما ستعمل الشركة على توظيف الاستثمارات الجديدة من أجل توسيع عملياتها لتشمل 16 سوقاً بحلول نهاية عام 2025، وتقوم "موف" من خلال هذا بتوسيع أسطول مركباتها، علاوة على قيامها بوضع الأساس لنظام حيوي أكثر استدامة في قطاع التنقل، يتيح لعملائها الاستفادة منه في جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، قال لادي ديلانو، مؤسس شركة "موف": "يمثل إعلان اليوم علامة فارقة بالنسبة لشركتنا. لقد كان دافعنا عندما أسسنا الشركة في عام 2020، هو سدّ النقص الحاد في مجالات تمويل المركبات الذي كان يعاني منه أكثر من مليوني رائد أعمال أفريقي في مجال التنقل".

وأضاف: "تعد هذه الثقة من شركة أوبر ومستثمرين آخرين، بمثابة شهادة على أن ما كان حلماً في السابق، أصبح اليوم حقيقة ملموسة. إذ من المقرر أن يؤدي ضخ رأس المال هذا إلى تعزيز تأثيرنا الإيجابي على نطاق أوسع على مستوى العملاء. وأود في هذا الصدد أن أعرب عن امتناني العميق لفريق عملنا المتفاني على جهودهم والتزامهم الدؤوب، والذي كان له دور محوري في الوصول إلى هذه المكانة التي حققناها".

وتأسست شركة "موف" في عام 2020، لربط رواد الأعمال في مجال التنقل بخيارات تمويل المركبات المناسبة والمتاحة وبأسعار معقولة على أساس الإيرادات. ومن مقرها الرئيسي الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي باتت اليوم مركزاً متنامياً لريادة الأعمال والشركات الناشئة المبتكرة، حققت "موف" نمواً سريعاً ليس من خلال دعم النظام الحيوي في دولة الإمارات فحسب، بل من خلال النمو في طلبات العملاء أيضاً.

وتعزز الشراكة بين "موف" ومبادلة هذا الالتزام القائم، حيث يجسّد دعم مبادلة المستمر واستثمارها في "موف" التعاونَ بين المستثمرين المحليين والشركات الناشئة المبتكرة لدفع النمو والابتكار في دولة الإمارات.

وتمثل دولة الإمارات سوقاً محورية بالنسبة لشركة "موف"، حيث كانت السوق الأولى التي أطلقت فيها الشركة حلول الشحن المتكاملة، فقد استثمرت الشركة في شبكة من محطات الشحن حصرياً لعملائها. بالإضافة إلى ذلك، كانت دولة الإمارات السوق الرائدة لشركة "موف" في التحوّل نحو أسطول مركبات كهربائية بالكامل، مما أدى إلى توفير الشركة لأكبر عدد من رحلات السيارات الكهربائية على منصة "أوبر" في عام 2023. ويؤكد هذا التركيز الاستراتيجي على الاستدامة والابتكار، التزامَ "موف" بتشكيل مستقبل التنقل في المنطقة، ودعم رؤية دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.

واستطاعت شركة "موف" حتى اليوم مساعدة أكثر من 20 ألف من رواد الأعمال في قطاع التنقل عبر ثلاث قارات، مما ساهم في إتمام أكثر من 30 مليون رحلة ممولة من "موف" حتى الآن، وأدى إلى تحقيق إيرادات سنوية متكررة تزيد عن 115 مليون دولار، وهو إنجاز مهم في مسيرة الشركة نحو تحقيق الربحية. وقد سمحت النجاحات التي حققتها الشركة، بتقييمها بمبلغ يصل لحوالي 750 مليون دولار.

من جانبه، قال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الاستثمارات المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار: "فخورون بمواصلة دعمنا لشركة موف خلال جولة التمويل الثانية، والذي يأتي في إطار حرصنا والتزامنا برعاية المنظومة الحيوية للشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعكس جهدنا وثقتنا بهذه الشركات الناشئة في دولة الإمارات، كما يعكس ثقتنا المتجددة في رؤية الشركة وقدراتها. ويجسّد هذا الاستثمار استراتيجية مبادلة المتمثلة في توظيف الاستثمارات من أجل تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمعات، علاوة على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في جميع أنحاء الدولة.

وعاود لادي ديلانو، مؤسس "موف" التأكيد على أهمية هذه الخطوة بالنسبة لشركته، بالقول: "يعد هذا الاستثمار بمثابة علامة فارقة بالنسبة لشركة موف، حيث يتيح لنا توسيع نطاق عروضنا بشكل كبير من خلال إضافة 45 ألف مركبة جديدة إلى منصتنا. ولا تعمل هذه الخطوة على توسيع نطاق قدرتنا التشغيلية فحسب، بل تسلّط الضوء أيضاً على التزامنا بالاستدامة، مع تركيز كبير على السيارات الكهربائية بالشراكة مع أوبر. ويتمثل هدف موف في أن تكون في طليعة جهود تحويل قطاع التنقل نحو المركبات الكهربائية، والتي نعتقد أنها ستساعد في توجيه العالم نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات. إن توسعنا العالمي يتمحور حول العملاء، ويهدف إلى توفير حلول التنقل المبتكرة من موف للمحتاجين عبر مناطق مختلفة. ومن خلال الدخول إلى 16 سوقاً بحلول نهاية عام 2025 وتعزيز البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية لدينا، فإننا لا نعمل على توسيع أسطولنا فحسب، بل نبني نظاماً حيوياً أكثر استدامة لقطاع التنقل، بحيث يمكن لعملائنا الاستفادة منه في جميع أنحاء العالم".

نبذة حول شركة موف:

شركة التكنولوجيا المالية العالمية للتنقل التي تعمل على تسهيل فرص امتلاك المركبات لرواد الأعمال العاملين في قطاع التنقل. وتقوم الشركة بهذا من خلال دمج تكنولوجيا تسجيل الائتمان البديلة الخاصة بها في منصات نقل الركاب، وذلك باستخدام الأداء الخاص وتحليلات الإيرادات لضمان العملاء الذين لم يتمكنوا سابقاً من الحصول على الخدمات المالية. تعمل الشركة في 9 أسواق عبر أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وقد أكمل عملاؤها أكثر من 30 مليون رحلة في المركبات الممولة من موف حتى الآن.

معلومات أساسية حول الشركة:

أثرت الشركة بشكل إيجابي على حياة أكثر من 80.000 شخص على مستوى العالم

قامت الشركة بخدمة أكثر من 20.000 عميل منذ إنشائها

تم إنجاز أكثر من 30 مليون رحلة بالسيارات الممولة من قبل الشركة

تم جمع ما يزيد عن 350 مليون دولار أمريكي من الأسهم، وتم جمع ما يزيد عن 210 مليون دولار أمريكي من تمويل الديون منذ التأسيس

حققت إيرادات بقيمة 115 مليون دولار في عام 2023

نبذة حول شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1015 مليار درهم إماراتي )276 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

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