الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عن توفير فرص عمل لأكثر من 100 مواطن ومواطنة خلال معرض توظيف x زاهب.

وتواصل فريق الموارد البشرية مع الكوادر الوطنية الشابة حول الفرص المتاحة في برامج التدريب الوطنية وبرامج تدريب الخريجين التابعة للشركة. خلال المعرض.

وأطلقت الإمارات العربية للألمنيوم برامج التدريب الوطنية التابعة لها في عام 1982، وتعمل البرامج على تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية وتمكينهم من القيام بأدوار فنية وتشغيلية في العمليات الصناعية والإدارية للشركة. وتخرج أكثر من 5,000 مواطن إماراتي من هذه البرامج، وتابع العديد منهم مسيرتهم المهنية الناجحة في الشركة. وانضم 109 مواطن إماراتي لبرامج التدريب الوطنية خلال هذا العام ومن بينهم 49 مواطنة.

وتوفر برامج تدريب الخريجيين تدريباً لمدة تتراوح بين 18 - 24 شهراً لمواطني الدولة من خريجين الجامعات بهدف تمكينهم من تولي مناصب إشرافية أو الأدوار التشغيلية. وانضم 36 متدرباً للبرامج خلال هذا العام ومن بينهم 19 امرأة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تلتزم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتوطين الوظائف وتطوير مهارات الشباب الإماراتي من أجل تحقيق هدفنا بأن نصبح مؤسسة تعتمد على المواهب. وفي إطار التزامها بهذا الهدف، تخطط الشركة لتوفير 500 فرصة عمل إضافية للمواطنين الإماراتيين خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتحظى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بأحد أعلى معدلات التوطين مقارنةً بأي شركة صناعية كُبرى، بالنظر لعدد الوظائف التشغيلية. وأتطلع إلى الترحيب بزملائنا الجدد في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم".

وبلغ معدل التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نسبة 42.6% في نهاية عام 2023. وتهدف الشركة إلى رفع معدلات التوطين خلال الأعوام المقبلة من خلال زيادة عدد المواطنين الإماراتيين بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 48% بحلول عام 2026.

وقامت الشركة بالمشاركة في 14 حملة توظيف حتى الآن خلال العام 2024، بما في ذلك المعارض الكبرى وحملات التوظيف الخاصة بالشركة، مثل الحملات التي أقيمت في جميع أنجاء دولة الإمارات بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التمكين الحكومي ودائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة ودائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة.

ويضم فريق الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 1,200 مواطن ومواطنة وتقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 سنة.

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