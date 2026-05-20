دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "جيمنيشن"، مشغّل سلسلة الصالات الرياضية الأشهر والأسرع نمواً على مستوى المنطقة، عن حصولها على تسهيل ائتماني خاص بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من عدد من الصناديق والجهات و/أو الحسابات المُدارة أو الخاضعة لإدارة أو استشارات شركة "إتش بي إس إنفستمنت بارتنرز" (HPS)، التابعة لـ"بلاك روك"، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، وذلك في واحدة من أوائل الاستثمارات الإقليمية بهذا الحجم منذ اندلاع النزاع الإيراني.

وتأسست "جيمنيشن" في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2018 على يد لورين هولاند وفرانك أفياكي وأنت مارتلاند، انطلاقاً من رؤية تهدف إلى جعل اللياقة البدنية عالية الجودة في متناول الجميع وبأسعار مناسبة. ومنذ افتتاح أول نادٍ لها في منطقة القوز بدبي، نجحت "جيمنيشن" في ترسيخ مكانتها بوصفها أكبر مشغّل لنوادي اللياقة منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط، مع اقتراب عدد فروعها من 50 نادياً وأكثر من 200 ألف عضو في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين.

وبهذه المناسبة، قال لورين هولاند، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"جيمنيشن": "يمثل حصولنا على تمويل بقيمة 100 مليون دولار محطة مفصلية في مسيرة ’جيمنيشن‘، ويوفر لنا منصة قوية لتوسيع حضورنا في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. وأكثر ما كان مشجعاً خلال هذه العملية هو الثقة الكبيرة التي أبدتها شركة HPS وجميع الأطراف المعنية، إذ لم يفقدوا إيمانهم بالشركة أو بالآفاق طويلة الأمد للمنطقة رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة. وقد نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في بناء بيئة ريادية عالمية المستوى، ونفخر في ’جيمنيشن‘ بتمثيل هذا النموذج كشركة ناشئة انطلقت من دولة الإمارات".

وأضاف قائلاً: "تمثل دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أكثر أسواق اللياقة البدنية حيويةً ونمواً على مستوى العالم حالياً، ونحن فخورون بدورنا في مواصلة جعل اللياقة البدنية في متناول الجميع وبأسعار ميسّرة. كما نؤمن بأن علامة ’جيمنيشن‘ ونموذج أعمالها الفريد قابلان للتوسع في أسواق دولية أخرى، وسنعلن قريباً عن أول توسع لنا خارج دول مجلس التعاون الخليجي إلى آسيا، بما سيمثل فصلاً جديداً ومثيراً في مسيرة النمو".

ويأتي هذا التمويل الجديد البالغ 100 مليون دولار (يشمل 75 مليون دولار تمويلاً مؤكداً، إلى جانب خيار زيادة التمويل بقيمة 25 مليون دولار) كأحدث وأكبر محطة ضمن مسيرة استثمارية نجحت "جيمنيشن" خلالها في جذب مؤسسات استثمارية عالمية متطورة بشكل متزايد في كل مرحلة من مراحل نموها. ففي عام 2023، قاد فريق المؤسسين عملية استحواذ إداري مكّنتهم من الاستحواذ الكامل على الشركة بدعم من "رويا بارتنرز" و"ترايكاب إنفستمنتس"، وهما شريكان إقليميان أسهما بثقتهما المبكرة في تمهيد الطريق للمرحلة الجديدة من نمو الشركة.

كما تمثل الصفقة خروجاً ناجحاً لشريك التمويل الحالي "رويا بارتنرز"، الذي لعب دوراً محورياً في دعم عملية الاستحواذ الإداري وتوسع "جيمنيشن" في السوق السعودية. كما يعكس التمويل الجديد النمو المتسارع الذي حققته الشركة وتحولها إلى منصة إقليمية متكاملة قادرة على جذب رؤوس أموال مؤسسية عالمية.

هذا وسيجري توجيه الاستثمار الجديد نحو ثلاثة محاور رئيسية، تشمل مواصلة التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي عبر خطة تستهدف افتتاح أكثر من 100 نادٍ خلال السنوات الثلاث المقبلة، استناداً إلى حضور "جيمنيشن" الراسخ في الإمارات والسعودية والبحرين، إلى جانب دعم عملياتها من خلال مقرها الإقليمي الجديد في الرياض. كما ستواصل الشركة الاستثمار في منصتها التقنية الخاصة، بما يشمل البنية التحتية للبيانات والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، والتي تشكّل الأساس وراء كفاءتها التشغيلية الرائدة في القطاع. كما تدرس "جيمنيشن" أيضاً فرص التوسع الدولي خارج دول مجلس التعاون الخليجي، في عدد من الأسواق التي تشهد طلباً متزايداً على خدمات اللياقة البدنية عالية الجودة بأسعار مناسبة، رغم محدودية انتشار هذا القطاع فيها حتى الآن.

ومنحت "جيمنيشن" أكثر من 50 عضواً من فريق الإدارة العليا حصصاً ضمن برنامج الحوافز طويلة الأجل المرتبط بالملكية، في خطوة تعزز مواءمة المصالح بين الإدارة والمساهمين مع دخول الشركة مرحلتها المقبلة من النمو.

وتولت "تاتسو بارتنرز" دور المستشار الرئيسي للديون في الصفقة لصالح "جيمنيشن"، فيما عملت "دي إل إيه بايبر DLA Piper" مستشاراً قانونياً، وقدمت "بيه دبليو سي PwC" خدمات الفحص المالي والاستشارات الضريبية.

وبعد 8 سنوات فقط من افتتاح أول نادٍ لها في منطقة القوز، رسخت "جيمنيشن" مكانتها كواحدة من أبرز قصص النجاح الريادية في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يعكس إتمام هذه الصفقة، قوة الأسس التي قامت عليها الشركة وثقة شركائها المؤسسيين بمسار نموها المستقبلي رغم التقلبات العالمية الراهنة.

نبذة عن جيمنيشن

تُعد "جيمنيشن" أكبر مشغّل لسلسة الصالات الرياضية منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط، مع ما يقارب (50) فرعاً وأكثر من 200 ألف عضو في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين. تأسست "جيمنيشن" في دبي عام 2018 انطلاقاً من رؤية بسيطة تتمثل في جعل اللياقة البدنية عالمية المستوى متاحة للجميع وبأسعار مناسبة.

وباعتبارها شريك الأنشطة البدنية في المنطقة، تهدف "جيمنيشن" للاضطلاع بدور حيوي في تعزيز الأنماط المعيشية الصحية وتحسين الصحة النفسية والعقلية واللياقة البدنية في المجتمعات التي تعمل فيها.

