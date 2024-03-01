القاهرة: استكمالاً لمبادرة "100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية"، التي بدأتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تتيح للطلاب المُتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظات الصعيد المختلفة، فرصة الحصول على منحة للدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التقي اليوم الدكتور مهندس أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانيةACUD وقيادات الشركة بالطلبة الجدد المنضمين الي مبادرة "100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية"، بداية من الفصل الدراسي الثاني للجامعات بإجمالي عدد 26 طالب، يأتي ذلك في إطار حرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD على أداء دورها في المساهمة المجتمعية من خلال عدة مجالات أهمهم التعليم.

وقد صرح الدكتور مهندس أحمد فهمي، مدير عام الشركة عن سعادته البالغة بانضمام طلبة جدد للمبادرة واكد على المتابعة المستمرة للمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة لموقف الطلبة وتوجيهه المستمر بتقديم كل الدعم الممكن.

كما أضاف "ادعوا ابنائي الطلبة لاستغلال الفرصة التي توفر جودة التعليم وفرص العمل المتميزة مستقبلاً التي ستتيحها الجامعات المشاركة في المبادرة والتي بكل تأكيد تساهم في رقي ونمو المجتمع."

من جانبها صرحت المهندسة حنان هيكل، مساعد رئيس مجلس الإدارة للشؤون الفنية " هدفنا هو تحقيق 100 حلم للطلاب وأسرهم ونتطلع إلى سنوات دراسية مثمرة لهم". وأعربت عن سعادتها بتحقيق هدف المبادرة، مؤكدة التزامها بمتابعة وتحقيق المزيد من النجاح وتقديم الدعم لجيل المستقبل.

جدير بالذكر أن مبادرة "100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية" توفر فرصة للتعليم المتميز للمتفوقين من أبناء الصعيد خريجي المدارس الحكومية في الجامعات المتواجدة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتتحمل الشركة بالتعاون مع الجامعات تكاليف الدراسية والانتقالات وتتحمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية منفردة تكاليف الاقامة والاعاشة والمستلزمات الدراسية مع صرف جهاز حاسب آلي محمول "لاب توب" لكل طالب بالمبادرة.

نبذة عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD:

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD هي شركة مساهمة مصرية، تأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في إبريل من عام 2016 وتعمل في مجال التطوير العمراني حيث تهدف الي القيام بتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لمصر. وهي شركة خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع قدره 44,6 مليار جنيه مصري. وقد حققت الشركة في عام 2022 إجمالي أرباح قبل الضرائب 19,8 مليار جنيه وارتفعت قيمة أصولها إلى 255 مليار جنيه.

تم البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2016 وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 230 ألف فدان وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 60 كم في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كم في اتجاه الغرب،

من المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة ما يصل إلى 8,5 مليون نسمة عند الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية بالكامل وأن تساهم العاصمة الإدارية الجديدة في التخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة ومواجهة النمو السكاني السريع. كما يعد مشروع العاصمة الإدارية قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث يفتح أبواباً واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير وغيرها في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي تتيحها المدينة.

في عام 2023 تم نقل مقرات رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والهيئات والجهات الحكومية. كما تعمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الانتهاء من أعمال الإنشاءات المتكاملة للخدمات الخاصة بالسفارات والقنصليات بالإضافة الي مباني بعض السفارات كنماذج جاهزة للانتقال والسكن بمنطقة الحي الدبلوماسي الذي يعد أحد أكبر المشروعات التي تستثمر فيها الشركة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة. كما تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة حي المال والأعمال وهو من أهم المناطق الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يضم مقر البنك المركزي والبورصة المصرية فضلا عن المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية. هذا بالإضافة الي الأحياء السكنية التي وتضم عدد ضخم من الوحدات السكنية المتميزة والمتنوعة من حيث المساحات وتتميز بتكامل كبير في الخدمات والمرافق العامة.

حرصت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مدينة متميزة في كل ما تتضمنه وروعي في تخطيطها أن تكون أول مدينة خضراء ومستدامة وذكية، حيث يبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م² وهو أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة. تضم العاصمة الإدارية النهر الأخضر الذي يبلغ طوله 10 كم يعد أطول محور أخضر في العالم بعد انتهاء كافة مراحله ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1000 فدان بطول 35 كيلومتر ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية. كما تشمل العاصمة الإدارية مدينة الفنون والثقافة والتي تعتبر واحد من أهم الصروح المتكاملة وتحفة فنية ثقافية والتي تقدمها مصر للإنسانية، فضلا عن مدينة المعرفة التي تعد مجمعا للتكنولوجيا والابتكار في مصر وكذلك المدينة الرياضية التي تمثل طفرة غير مسبوقة للرياضة المصرية نظرا لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات تؤهلها لاستضافة البطولات الرياضية الدولية.

العاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تعتمد على أحدت الأنظمة الذكية، حيث قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD بتوقيع عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز مفهوم المدن والمباني الذكية المستدامة بالعاصمة. وتستهدف ACUD إدارة البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة وخدماتها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، كأول مدينة ذكية في الشرق الأوسط.

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