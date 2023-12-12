الشركة حققت معدل نمو 600% في 2023، وعززت مكانتها ضمن أكبر 10 شركات خاصة للتطوير العقاري في دبي

(دبي): احتفلت «سمانا للتطوير العقاري»، شركة التطوير العقاري الأسرع نموَّا في دبي، بمناسبة هامة في السابع من ديسمبر 2023، وهي مراسم التسليم الرسمية لمشروع «سمانا جولف أفينيو» في «مدينة دبي للاستوديوهات».

وأقامت الشركة حفلًا بمناسبة انتهائها بنجاح من تنفيذ هذا المشروع السكني المُشيَّد على طراز المنتجعات. وقد شَرُف الحفل بحضور المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري«ريرا».

يتَّسق انجاز هذا المشروع الذي يجسد مفهوم الصحة والعافية مع «خطة دبي الحضرية 2040»، وهو ما يُعد بمثابة شهادة على التزام «سمانا للتطوير العقاري» بإنشاء مجتمعات صحية، مُستدامة، ونابضة بالحيوية.

وتفخر «سمانا للتطوير العقاري» بالإعلان عن انجاز آخر غير تقليدي، والمتمثل في تحقيق معدل نمو مدهش يبلغ 600% في 2023، بالتزامن مع نجاحها في إطلاق 12 مشروع جديد على مدار العام، كجزء من خارطة طريقها الطموحة لعام 2023. ويعزز هذا الإنجاز مكانة «سمانا للتطوير العقاري» ضمن أسرع 10 شركات خاصة للتطوير العقاري نمواً في دبي، وهو ما يُعد دليلاً على التزامها بالتميز والابتكار في القطاع العقاري.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»: «إن تحقيق معدل نمو مدهش يبلغ 600% في 2023 يضعنا ضمن أكبر 10 شركات خاصة للتطوير العقاري في دبي. وقد استطعنا تحقيق معدل النمو الذي بلغ 600% هذا بفضل التزامنا ببناء نمط الحياة الذي يركز على تلبية احتياجات المستخدم النهائي. ثمَّة مميزات تتوافر لدينا، ومنها المفاهيم غير التقليدية التي نتبناها في تصميم مشروعاتنا، أسعارنا المناسبة، تجارب العيش الفاخر التي نتيحها لسكان مشروعاتنا. وقد مكنتنا هذه المميزات من تنمية محفظتنا العقارية وساعدتنا في تدشين مشروعاتنا في الأوقات المُحدَّدة».

وقد اكتسبت «سمانا للتطوير العقاري» مكانتها ضمن شركات التطوير العقاري الأسرع نمواً في سوق العقارات بدبي، في ظل ما تتسم به هذه السوق من ديناميكية وتنافسية شديدتين، الأمر الذي يعكس الاعتراف بمميزات الشركة، والمتمثلة في التفاني الراسخ من جانبها بتسليم أصول عقارية ذات جودة عالية، تلبية متطلبات السوق، وتزويد العملاء بمستوى من التميز يفوق توقعاتهم.

ورغم الظروف التي سادت العالم وقت تنفيذ مشروع «سمانا جولف أفينيو»، والتي تمثلت في تفشي جائحة «كوفيد-19»، إلا أن المشروع برز آنذاك كفكرة مثالية في التجاوب مع تلك الظروف، إذ جسَّد المشروع مفهومًا فريدًا لمشروع سكني مُشيَّد على غرار المنتجعات، ويمنح الأولوية لنمط حياة صحي. وقد استلهم المشروع تصميمه من الاحتياجات المتغيرة في عالم ما بعد الجائحة، مع التركيز على تخصيص مساحات تعزز الصحة والعافية والرفاهية الشاملة.

ابتكار وتنفيذ مفهوم حمامات السباحة الخاصة

للمرة الأولى في دبي، لم تكتفي «سمانا للتطوير العقاري» بابتكار حمامات السباحة الخاصة المبنية داخل البنايات السكنية فحسب، بل وإنما نجحت في تنفيذ هذا المفهوم أيضًا، وذلك في مشروع «سمانا جولف أفينيو»، الأمر الذي يرسخ مكانة «سمانا» في ابتكار وتنفيذ تصاميم جديدة.

وقد لاقى التزام «سمانا» بالابتكار وبالتصاميم المتطورة اعترافًا رسميًا، وكان ذلك تحديدًا في عام 2019، عندما نال مشروع «سمانا جولف أفينيو» الجائزة المرموقة «جائزة الابتكار في التصميم». ويؤكد فوز المشروع بهذه الجائزة المرموقة على تميزه في تحقيق التكامل بين وسائل الرفاهية العصرية، الاعتبارات البيئية، والإلتزام بتبني مجتمع مزدهر.

وأعرب عمران فاروق عن امتنانه وسعادته بتحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وقال عمران فاروق: «يؤكد انجاز وتسليم مشروع «سمانا جولف أفينيو» على تفانينا في إنشاء مساحات مُخصَّصة لمستويات المعيشة الاستثنائية. وفي مشهد عقاري سريع التطور، تفخر «سمانا للتطوير العقاري» باسهاماتها في نمو دبي وفي إعادة تعريف معايير المعيشة العصرية».

وبنجاحها في تسليم مشروع «سمانا جولف أفينيو»، تواصل «سمانا للتطوير العقاري» وضع معايير جديدة في مجال العقارات. وتبقى الشركة ثابتة على التزامها بتنفيذ مشروعات مُبتَكَرَة تلبي الاحتياجات المتغيرة للسكان وتساهم في تنفيذ رؤية دبي صوب مستقبل مستدام ونابض بالحياة.

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