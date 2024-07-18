ميونخ، المانيا: أبرمت مجموعة السعودية وشركة "ليليوم" الالمانية المُطوّرة لأول مركبة جوية عامودية الإقلاع والهبوط eVTOL الكهربائية بالكامل، اتفاقية لشراء 50 طائرة مؤكدة من طائرات Lilium Jets، مع خيار شراء 50 طائرة أخرى، حيث أجريت مراسم التوقيع في مقر شركة ليليوم بمدينة ميونخ، وذلك بحضور معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، وسفير ألمانيا لدى المملكة مايكل كيندسغراب، وتوماس ايندرز، رئيس مجلس إدارة شركة ليليوم.

ووقع الاتفاقية كلٌ من الرئيس التنفيذي للسعودية للطيران الخاص الدكتور فهد بن إبراهيم الجربوع والرئيس التنفيذي لشركة ليليوم كلاوس روي، حيث تأتي في أعقاب مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الجانبين في أكتوبر 2022، وتمثل علامة فارقة في الصناعة باعتبارها أكبر طلبية مؤكدة لطائرات eVTOL، وتتضمن الاتفاقية جدولاً زمنياً لعمليات تسليم الطائرات وضمانات على الأداء والصيانة الشاملة لأسطول الطائرات وخدمات الدعم. بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الطرفان توقيع اتفاقية "Lilium POWER ON" والتي ستشمل خدمات صيانة ودعم أسطول الطائرات.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال المهندس إبراهيم العمُر: "تفخر مجموعة السعودية بريادتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأول شركة تمتلك طائرات eVTOL الكهربائية بالكامل، مما يعكس التزامنا بتنفيذ المبادرات الداعمة للطيران المستدام بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في هذا المجال، وفي الوقت ذاته نثمن التعاون من شركة ليليوم في تقديم تجربة ثرية وغير مسبوقة على مستوى شركات الطيران بالمنطقة، وتعدّ هذه الاتفاقية نتيجة للجهود المشتركة على مدار الأعوام الماضية بين شركة ليليوم ومجموعة السعودية".

وأضاف: "توفر الطائرات الكهربائية مسارات جديدة لنقل الضيوف مع تميزها بقدرتها على الإقلاع والهبوط عمودياً، حيث تقطع مسافة تصل إلى 175 كيلومتر بسرعة تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة وهي بذلك توفر وقت الضيوف بما يقارب 90% مقارنةً بخيارات التنقل الأخرى وتمثل حلاً لتحدي الازدحامات، فهي تخدم قطاع الأعمال والمعارض لتسهيل نقل الضيوف لحضور هذه المناسبات والمشاركة فيها، كما تقدم خياراً نوعياً للوجهات السياحية وكذلك الفعاليات الرياضية والترفيهية، وفي الوقت ذاته تربط ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وهي إلى جانب ذلك صديقة للبيئة ما يجعلها إحدى ممكنات استدامة السفر جواً".

من جانبه، قال كلاوس روي: " نفخر بشراكتنا مع مجموعة السعودية والتي تسعى إلى مواكبة أحدث مستجدات قطاع الطيران وصناعة النقل الجوي، ونسعد بأن نكون روادًا للتقدم في صناعة الطائرات الكهربائية بأضخم طلبية شراء لطائرات eVTOL ، حيث تعتبر منطقة الشرق الأوسط أولوية بالنسبة لشركة ليليوم وستكون المملكة العربية السعودية سوقاً كبيراً للتنقل الجوي الإقليمي الكهربائي عالي السرعة، فيما تمثل الاتفاقية أحدث الإضافات إلى مجموعة الطلبيات الواسعة لشركة ليليوم، حيث تجري مباحثات متقدمة مع شركات طيران عالمية إضافية تتطلع إلى تقليل انبعاثات الكربون وتنشيط السفر الجوي الإقليمي".

وسوف تتسلم مجموعة السعودية الطائرة الأولى في عام 2026، حيث سيتم اعتماد تشغيلها وفق الأنظمة التي تضمن السلامة والجودة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، فيما سيتم تشغيلها وإدارة عملياتها عبر شركة السعودية للطيران الخاص، حيث تتميز طائرة ليليوم بمقصورات كبيرة تتسع إلى ستة ضيوف بالإضافة إلى الأمتعة.

نبذة عن مجموعة السعودية

تعد مجموعة السعودية إحدى أكبر مجموعات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ تعمل على دفع عجلة النمو في قطاع الطيران عبر 12 شركة تابعة لها، وتقدم خدمات النقل الجوي، والشحن والخدمات اللوجستية، والخدمات الأرضية، وخدمات الصيانة، والتموين، والطيران الخاص، والعقارات، والتدريب، والخدمات الطبية بمستوى عالمي.

وتحرص مجموعة السعودية على بذل كافة الجهود للمساهمة في إعادة تشكيل منظومة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، عبر تبني مفهوم الابتكار والتجديد، واعتماد نهجٍ فاعلٍ محوره العميل.

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