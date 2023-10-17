حافظت على المرتبة الأولى في التصنيف للسنة الرابعة على التوالي

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، تمكنت شركة العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من تحقيق المرتبة الأولى في التصنيف السنوي المرموق لمجلة "إيرفينانس جورنال" لأفضل 100 شركة طيران في العالم، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

وحازت المجموعة على هذا التصنيف بعد تقييم شامل لأداء 100 شركة طيران عالمية من قبل مجلة "إيرفينانس جورنال". وحرصاً منهم على توخي أعلى درجات الدقة، اعتمدت المجلة في تقييمها الشامل على البيانات الصادرة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وتم استخدام الأرقام الصادرة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022. وشمل التقييم مجموعة من المعايير التشغيلية والمالية، بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية مثل الإيرادات، الرسوم الثابتة، السيولة، الحصة السوقية، بالإضافة إلى حجم الأسطول.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يمثل هذا التقدير انعكاساً حقيقياً لجهودنا المتواصلة في ’العربية للطيران‘ وسعينا لتحقيق التميز التشغيلي والمالي. كما ويجسّد التفاني والعمل الجاد لفريق عملنا بأكمله حيث نستمر بالتميز في الآداء التشغيلي والمالي، مع ضمان تزويد المسافرين بأفضل خدمة ممكنة والحفاظ على مكانتنا الريادية في قطاع السفر".

وفي ظل تبوئها صدارة التصنيف المرموق للعام الرابع على التوالي، تواصل "العربية للطيران" التفوق على 99 شركة طيران عالمية بارزة أخرى، حيث أظهرت أداءً استثنائياً عبر كافة المعايير المعتمدة لدى التقرير.

يذكر أن مجلة "إيرفينانس جورنال"، والمعروفة بكونها محلل أداء شركات الطيران، وتعتبر مصدراً موثوقاً وشاملاً للبيانات المالية والتشغيلية لشركات الطيران. وتحظى المجلة بمكانة مرموقة كمصدر رئيسي للمعلومات والتحليلات في قطاع الطيران، وتقدم تقارير مفصلة وشاملة تغطي جوانب متعددة من أداء الشركات الطيران وقطاع الطيران بشكل عام.

#بياناتشركات

- انتهى -