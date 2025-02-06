دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كاسكو للتطوير العقاري، الذراع العقاري لمجموعة كاسكو، بالتعاون مع شركة “إفيليوشنز” - Evolutions، مركز العقارات الذكي الأول من نوعه في دبي، عن الإطلاق الرسمي لمشروع "ڨولنا" في منطقة واجهة الجداف المائية، وهو ثالث مشاريعها السكنية في دبي. يأتي هذا التطور بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروعا "أوندا" و"ڨال"، ما يعزز من حضور كاسكو القوي في السوق العقاري الإماراتي منذ انطلاقها في سبتمبر 2024.

يقع مشروع "ڨولنا" في موقع استراتيجي على واجهة الجداف المائية، وهو برج سكني مكون من 11 طابقًا يضم 65 وحدة سكنية مصممة بعناية، تتنوع بين استوديوهات بمساحات تصل إلى 912 قدمًا مربعًا، وشقق بغرفة نوم واحدة تصل إلى 1,480 قدمًا مربعًا، وشقق بغرفتي نوم تصل إلى 1,620 قدمًا مربعًا، بالإضافة إلى شقق بثلاث غرف نوم بمساحات تصل إلى 3,407 أقدام مربعة. يجمع المشروع بين التصميم العصري والتخطيط الذكي، ليمنح السكان تجربة سكنية متكاملة تجمع بين الرفاهية والوظائف العملية.

بدأت أعمال البناء في مشروع "ڨولنا" بالفعل، ومن المتوقع تسليمه في الربع الثاني من عام 2026.

وفي هذا السياق، صرح مصطفى القيسي، رئيس مجلس إدارة كاسكو للتطوير العقاري، قائلاً:

اليوم نحتفل بإنجاز جديد مع إطلاق مشروع "ڨولنا"، ثالث مشاريعنا في دبي وسيكون في منطقة واجهة الجداف المائية. يمثل هذا الحدث علامة فارقة تؤكد التزامنا المستمر بتقديم مساحات معيشية استثنائية تجمع بين الابتكار والجماليات المعمارية. كل وحدة في "ڨولنا" صُممت بعناية فائقة لتلبي تطلعات السكان العصريين، مما يضمن تجربة معيشية لا مثيل لها."

يستوحي "ڨولنا "تصميمه من حركة الأمواج المتناغمة، ما يجسد مرونة التصميم وقدرته على التكيف مع احتياجات الحياة العصرية. يتمتع المشروع بموقع مثالي في منطقة سكنية راقية، على مقربة من وسط مدينة دبي والخليج التجاري ودبي فستيڨال سيتي ومطار دبي الدولي، إضافة إلى شبكة طرق ومواصلات تربط السكان بسهولة بجميع أرجاء المدينة. كما توفر جميع الوحدات إطلالات خلابة على القناة المائية ومرسى خور دبي، مما يمنح السكان إحساسًا بالهدوء والتواصل مع بالطبيعة.

ويضم المشروع مجموعة واسعة من المرافق التي تهدف إلى تعزيز راحة ورفاهية السكان، وتشمل مركز لياقة بدنية متكامل ومسبح هادئ وجاكوزي وساونا ومساحة عمل مشتركة ومنطقة استرخاء مشمسة، مما يضمن أسلوب حياة متوازن ومثري للسكان.

من جهته، قال عيسى عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة كاسكو للتطوير العقاري:

"في كاسكو للتطوير العقاري، نطمح إلى إنشاء مجتمعات حيوية تلهم أسلوب حياة عصريًا ومتطورًا. يمثل "ڨولنا" تجسيدًا لرؤيتنا، حيث نجمع بين التصميم المبتكر والجودة الرفيعة، لضمان تجربة معيشية استثنائية للسكان."

كما علّق أدهم يونس، الرئيس التنفيذي لشركة “إفيليوشنز” - Evolutions، قائلاً:

"تواصل شراكتنا القوية مع كاسكو للتطوير العقاري نموها، ويعكس إطلاق "ڨولنا"، ثاني مشاريعنا المشتركة، التزامنا المشترك بتقديم مشاريع سكنية عالية الجودة توفر قيمة استثمارية حقيقية. بعد النجاح الكبير لمشروع "ڨال"، الذي تم بيعه بالكامل في غضون أسبوعين من خلال فريق مبيعات إفيليوشنز، يأتي "ڨولنا" ليواصل هذا النجاح. بفضل موقعه المميز وخطة الدفع المرنة 40/60، يمثل "ڨولنا" فرصة استثمارية مثالية لأولئك الذين يبحثون عن منزل يجمع بين الراحة، الرفاهية، والقيمة المستدامة."

تسعى كاسكو للتطوير العقاري إلى تحقيق رؤيتها بتطوير وبيع مليون قدم مربع من المشاريع السكنية بحلول نهاية عام 2025، وذلك عبر تقديم مفاهيم عقارية متطورة تعتمد على أحدث اتجاهات التصميم والتكنولوجيا، لتحديد معايير جديدة في السوق العقاري، مما يجعل مشاريعها خيارًا مثاليًا للمستثمرين.

نبذة عن شركة “إفيليوشنز” - Evolutions

تعد شركة إفيليوشنز مركز العقارات الذكي الأول من نوعه في دبي، والذي يجمع بين "كونسبت ستور" للمشاريع والعقارات الحصرية، والاستشارات الشاملة المتخصصة في دورة حياة العقارات بأكملها، وشبكة عالمية من الخبراء في المجال لتسهيل الاتصالات مع الشركات والأسماء الكبرى في الصناعة. تعد الشركة بمثابة جسر يربط جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المطورين والمستثمرين والوسطاء والمستخدمين النهائيين. وهي تدعم بنشاط مصالح واهتمامات كل أصحاب المصلحة، حيث تعمل على إنشاء وتطوير وتقديم أصول قيّمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.evolutions.ae

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