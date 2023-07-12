الدوحة: تفخر شركة الخليج للمخازن بالإعلان عن كونها من أوائل الشركات في قطر التي زادت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في رأس مال الشركة إلى 100٪.

وقد تحقق هذا التطور البارز بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت في 17 مايو 2023. وفي معرض حديثه عن هذا الإنجاز، صرّح هشام نجاري ، المدير المالي في جي دبليو سي قائلاً: "فخورون كوننا من أوائل الشركات في البلاد التي وسعت سقف الملكية الأجنبية إلى 100٪.

تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز التنمية والتنوع الاقتصادي، حيث يمثل هذا التقدم تعزيزاً للدور الأساسي الذي يلعبه المستثمرون الأجانب في اقتصاد قطر". تمت الموافقة على قرار التعديل من قبل الجمعية العامة غير العادية وصدر النظام المعدل وتم نشره في الجريدة الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، ستعلن الشركة عن نتائجها المالية نصف السنوية في 25 يوليو 2023، للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. شركة الخليج للمخازن (GWCS) هي واحدة من الشركات اللوجستية الرائدة في الشرق الأوسط، وفي أقل من 20 عامًا، أصبحت جي دبليو سي مزودًا رئيسيًا للخدمات اللوجستية في قطر وجميع أنحاء المنطقة. وضعت البنية التحتية اللوجستية الحديثة التي تمتد على أكثر من 4 ملايين متر مربع معايير متقدمة في هذه الصناعة.

#بياناتحكومية

-انتهى-