[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت عزيزي، شركة التطوير الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بيعها جميع الاستوديوهات والوحدات المكونة من غرفة واحدة بنسبة 100% في مشروعها عمبر بمنطقة الفرجان. ويتألف المشروع، الذي تم إطلاقه قبل بضعة أشهر فقط، من مزيج من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف. ويأتي هذا المشروع معززاً بالعديد من المرافق المتميزة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، ومناطق المشي وسط المناظر الطبيعية الخلابة، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، ومناطق لعب للأطفال، وحمامين للسباحة، ومواقف واسعة للسيارات، وخدمات الأمن على مدار 24 ساعة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع في الربع الثاني من العام 2024.

ويستحوذ المشترون من المملكة المتحدة على النسبة الأكبر، يليهم مواطنو الإمارات العربية المتحدة، ثم العملاء من الهند وألمانيا وجنوب أفريقيا. وتم بيع الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة إلى 20 جنسية.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا الإعلان عن هذه المبيعات السريعة في عمبر. ويعد هذا الإنجاز شهادة على جودة وجاذبية المشروع بمواصفاته العالمية الذي أطلقناه مؤخراً في الفرجان. إن الطلب الهائل على مشاريعنا في هذه المنطقة، بما في ذلك عمبر وبيرل وبيرتون ومشاريع أخرى، يعزز مكانتها بين أكثر المناطق السكنية ومتعددة الاستخدامات جاذبية والمرشحة للنمو في الإمارة. ويتماشى هذا النمو مع المشهد العقاري المتنامي في دبي، ما يجعلها وجهة حيوية ومرغوبة بشكل ملحوظ. ونتطلع من جانبنا إلى الاستمرار في تجاوز التوقعات والوفاء بوعدنا للحفاظ على التميز في كل مشروع".

وبفضل وجود عنبر في منطقة الفرجان، إحدى المناطق التي تشهد نمواً واعداً في دبي، يتمتع المشروع بقربه من الأماكن الحيوية في الإمارة، مع تميّزه بالهدوء والراحة. ويقع أيضاً ضمن مجتمع مزدهر، وسط المساحات الخضراء ومحلات التجزئة، ولا يبعد سوى دقيقة واحدة فقط من شارع محمد بن زايد ومحطة مترو الفرجان، ليكون بذلك أحد الأماكن الاستراتيجية الأكثر جاذبية والأسهل وصولاً في الإمارة. ولا يبعد سوى 7 دقائق فقط من المنطقة الحرة لجبل علي وابن بطوطة مول، و 10 دقائق من جميرا بيتش ريزيدنس ودبي مارينا، و 15 دقيقة من مطار آل مكتوم الدولي وجزيرة النخلة، و 25 دقيقة من مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، و 12 دقيقة من مدينة إكسبو. ويوفر عزيزي عنبر سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من أماكن الجذب التجارية والتجزئة والترفيهية.

وشهد قطاع دبي العقاري نمواً استثنائياً في الربع الثالث من العام الحالي 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 40% في القيمة الإجمالية، وزيادة بنسبة 22% في عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتصدرت الإمارة الآن مدن العالم في مؤشر "نايت فرانك برايم" للمدن العالمية للعام الثاني على التوالي. وسجل شهر يوليو 2023 معاملات بقيمة 37 مليار درهم، وهو أعلى رقم شهري على الإطلاق. ومن المتوقع أن يحافظ سوق العقارات في دبي على نموه في العام 2024، في ظل التوقعات التي ترجح ارتفاع الأسعار. ويؤكد إطلاق عزيزي فينيس مؤخراً الطلب المرتفع على العقارات في دبي، حيث اصطف مئات المشترين طوال الليل، بدءاً من الساعة 9 مساءً في الليلة السابقة. وبيعت الأبراج الأربعة التي تم طرحها للبيع والموزعة على مشروعين، وهما "عزيزي فينيس 3" و "عزيزي فينيس 4" بالكامل خلال 24 ساعة فقط.

ويمكن زيارة معرض عزيزي للمبيعات في الطابق (13) من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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